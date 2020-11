Canal Once, en el limbo ante salida de su director

José Antonio Álvarez Lima, director de Canal Once, regresará a su escaño en el Senado (Cuartoscuro)

Tras la salida de José Antonio Álvarez Lima como director de Canal Once, el medio se encuentra en medio de la incertidumbre pues, aunque se espera que la asignación se haga desde la Presidencia de la República, ningún nombre suena para poder encabezarlo.

Álvarez Lima llegó al cargo en marzo del año pasado, luego de ser electo como senador por Morena y con una carrera acreditada por haber ejercido cargos de operación tanto en Canal Once como en el Canal Trece de la televisión mexicana.

Pero después del fallecimiento de su suplente como senador, Joel Molina, Álvarez Lima recibió la exigencia del coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, para volver al Congreso y apoyar con su voto las reformas que urgen antes de cerrar el periodo ordinario.

Fuentes del canal dijeron a La Silla Rota que su salida se concretó apenas esta semana, pese a que, desde el 28 de octubre, Ricardo Monreal, había hablado con él para que regresara al Congreso y habían puesto como fecha límite el 20 de noviembre.

Así que, en casi un mes, no se ha podido concretar un nombre para que sustituya en sus funciones a Álvarez Lima, y el proceso podría llevarse hasta iniciado el 2021, pues en la recta final de 2020 prevén la facilidad de mantener el esquema que han llevado.

Se espera que la designación de un nuevo director se haga por la vía de la designación desde la Presidencia de la República, en acuerdo con el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, como fue con el hoy senador.

Una de esas reformas es la que modifica la estructura del Poder Judicial, para la que se realizaron mesas de parlamento abierto durante este lunes y martes, y las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos segunda citaron este jueves al mediodía con busca de avanzar el dictamen al pleno.

REGRESA AL SENADO

Se espera que, en el Senado, Álvarez Lima vuelva a ocupar la presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y siga como integrante de las comisiones de Estudios Legislativos, Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores con América del Norte.

Pese a su regreso, el Senado no tendría 128 legisladores, como marca la ley, pues aún está pendiente la aceptación del suplente del senador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), quien dejó el escaño la semana pasada para buscar el gobierno de Nayarit.

Navarro Quintero se fue del Senado sin suplente, luego de que la validez de quien fuera su fórmula en el proceso electoral de 2018, Daniel Sepúlveda Árcega, fuera revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, por haber sido ministro de culto.





