Campesinos tiran sesión en la que se analizaría Presupuesto en San Lázaro

Luego de que los campesinos se negaran a permitirles el acceso para el análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, decidió suspender la sesión de este martes en el recinto legislativo debido al bloqueo.

"Informo que no hay condiciones para que la @Mx_Diputados sesione hoy. Durante las siguientes horas nos concentraremos en atender a los grupos que se manifiestan en razón de la aprobación del PEF2020, y en generar las condiciones para sesionar el próximo jueves. #DesdeElCongreso", tuiteó Rojas.

Por su parte, Mario Delgado, titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que se harán consultas con la Secretaría de Hacienda para analizar la posibilidad de contar con los recursos en el Presupuesto, para atender a las peticiones de los grupos en plantón en la sede legislativa.

En encuentro privado, los campesinos pidieron un monto de 24 mil millones de pesos para diversos programas de apoyo, dio a conocer Delgado.

Agregó que aún le restan reuniones con dirigentes de las organizaciones campesinas afiliadas al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y de Morena, para saber de sus demandas y los montos que solicitan.

En otro caso, Mario Delgado tiene pendiente –indicó- una reunión con presidentes municipales, con quienes buscará llegar a un acuerdo entre hoy y mañana miércoles.

Vaticinó que estas discusiones enviarán la discusión del Presupuesto 2020 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados hasta el jueves o viernes. La fecha límite para avalar este proyecto es el próximo 15 de noviembre.

"No es que no haya voluntad política de Morena para atender a los manifestantes, lo que no hay es dinero, una cosa muy simple, pero buscamos que haya transparencia en la distribución de recursos", lanzó a su vez René Juárez Cisneros, coordinador del PRI en San Lázaro.

La circulación vehicular en las inmediaciones de la Cámara de Diputados permanece afectada este martes, debido a que campesinos mantienen cerrada la calle Emiliano Zapata, en demanda de más recursos para el agro mexicano.

En su cuenta @OVIALCDMX de Twitter, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que los inconformes se encuentran en el bloque derecho de Congreso de la Unión, Eduardo Molina y Sidar y Rovirosa.

Ante ello, recomendó a los automovilistas tomar Eje 1 Oriente, Circunvalación, Héroe de Nacozari, Ingeniero Eduardo Molina, Calzada Ignacio Zaragoza y Fray Servando Teresa de Mier como alternativas para evitar la zona.

Por su parte, el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México informó que debido a este bloqueo, el servicio de Mercado Sonora a San Lázaro, de la Línea 4 del Metrobús, se encuentra suspendido.

