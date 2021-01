Campeche pasará a amarillo, pero AMLO insiste en regreso a las aulas

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su plan de regresar a las clases presenciales en Campeche.

En conferencia mañanera, López Obrador destacó que mañana se dará a conocer el plan de vacunación de personal educativo de Campeche, aunque adelantó que en el último reporte de Salud esta entidad pasaría a semáforo amarillo este fin de semana, ante el agravamiento de problema de covid-19 en la entidad.

Esto haría imposible el regreso a clases presenciales, ya que los protocolos de las autoridades federales sólo prevén la vuelta a las aulas si hay semáforo verde.

A su vez, la Secretaría de Educación del Estado en Campeche (SEDUC) descartó el regreso a clases presenciales en febrero aún con el anuncio de la vacunación al personal educativo dado a conocer el pasado martes por el presidente.

Ricardo Koh Cambranis, secretario de Educación estatal, dijo que se continuará con las clases a distancia a través del programa Aprender en Casa III, pues además de la vacunación a docentes hay otros factores que determinan que no hay ningún riesgo de salud para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ni para nadie.

#EnLaMañanera| El presidente @lopezobrador_ aclaró que aun cuando se comience a aplicar la #VacunaCOVID19 al personal educativo en Campeche la próxima semana las clases no comenzarán, pues todavía haría falta la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. pic.twitter.com/4JXvIV9nc5 — La Silla Rota (@lasillarota) January 21, 2021

AMLO DICE ADMIRAR A PERIODISTAS Y EVITA ROCE CON PONIATOWSKA

Al ser cuestionado sobre los dichos de la escritora Elena Poniatowsta sobre el hartazgo que causan sus conferencias mañaneras, el presidente López Obrador se limitó a mandarle un abrazo a "Elenita" y dijo que la quiere mucho.

También le preguntaron si en algún momento pudo dedicarse al periodismo. AMLO respondió:

"Yo admiro a los periodistas, es un oficio muy noble que requiere abnegación y principios, ideales, no se pudo haber hecho la Revolución Mexicana sin los periodistas".

Recalcó que cualquier movimiento de transformación era acompañado de una imprenta, los revolucionarios eran al mismo tiempo periodistas, por lo que destacó que esta es una actividad de primer orden.

"Me hubiese gustado ejercer el periodismo, como me gusta la historia, como me gusta el beisbol", lanzó.

Al final, agregó que tuvo que dejar sus intenciones de jugar beisbol para dedicarse a estudiar.

#EnLaMañanera @lopezobrador_ le manda un abrazo a Elena Poniatowska, luego de que ella expresara que "ya le parara a las mañaneras" pic.twitter.com/Z0igMfQYhF — La Silla Rota (@lasillarota) January 21, 2021





AMLO-BIDEN





El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se enfrentará con el nuevo gobierno de Estados Unidos que encabeza el mandatario Joe Biden, ya que no hay amenazas en contra de México y reiteró que hay coincidencias con el nuevo proyecto demócrata.

"No tenemos nosotros nada que objetar, al contrario, coincidimos de que eso es lo que debe hacerse, desde luego desde la independencia que tiene el gobierno de Estados Unidos como país y como gobierno soberano", lanzó el mandatario mexicano.

"Y no hay ninguna amenaza en contra de México para dejarlo en claro, o sea que los que están apostando a que nos vamos a enfrentar al gobierno de Estados Unidos, se van a quedar con las ganas, para hablar en plata, ¿no? Porque siempre le apuestan a que va a haber enfrentamientos y pleitos", dijo el presidente.

Resaltó una vez más la buena relación que tiene con el gobierno de Biden, así como la coincidencia en enfrentar los tres principales problemas de la actualidad entre México y EU: la pandemia de covid-19, la crisis económica y la migración.

"Es muy buena la relación con el nuevo gobierno, coincidimos con la agenda que presentaron, lo que está proponiendo el presidente Biden en lo interno, el atender la pandemia, que se mejoren las condiciones y lo deseamos, de contagios y de fallecimientos en EU, a eso le va a dar atención prioritaria", indicó.

Agregó que "lo segundo pues es también importante, (...) con los recursos económicos, creo que va a destinar como 1.9 billones de dólares de apoyos a la economía estadounidense, eso va a ayudar mucho en la reactivación de la economía interna y ahí nos ayuda también a nosotros, porque son 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, y al haber esta derrama económica, una buena cantidad se va a entregar de manera directa, como lo hacemos nosotros desde hace tiempo".

El presidente apuntó que el tercer punto es el tema migratorio para que se realice una iniciativa de ley para regularizar a residentes extranjeros, entre ellos los mexicanos.





DICE QUE YA SE VACUNA A MÉDICOS PRIVADOS





El presidente López Obrador dio a conocer que ya se inició la vacunación de personal de salud de hospitales privados que atienden a pacientes con covid-19.

"Ya están en todos los estados las vacunas" del último lote que envió Pfizer, expuso y agregó que se empezarán a aplicar este jueves.





RESPONDE A IRREGULARIDADES EN BECAS BENITO JUÁREZ Y DA GOLPE A LORET DE MOLA





El presidente López Obrador fue cuestionado sobre irregularidades en la entrega de las becas Benito Juárez en Tabasco y dijo que todo presunto acto de corrupción tiene que ser investigado para, de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes.

Agregó que era antes cuando se robaba, ya que ahora ya es mal visto y no se permite la corrupción. Admitió que hay un retraso en la entrega de estas becas.

Señaló que en México se mantienen valores morales y espirituales de México, pero denunció que el saqueo se llevó a cabo en el periodo neoliberal y consideró que ha sido el más grande que ha habido en el país.

De ahí saltó a recordar que el periodista Carlos Loret de Mola señaló que el Tren Maya tenía el objetivo de aumentar el valor de su Quinta en Palenque, Chiapas. Sin embargo, apuntó que le propondrá a este comunicador cambiarle la plusvalía de su propiedad por su departamento en Estados Unidos.

Cabe mencionar que no es la primera vez que López Obrador reclama a Loret tener un departamento en Estados Unidos, a pesar de que este personaje no está obligado a revelar su patrimonio, ya que no es un servidor público.

Al respecto, el periodista Loret de Mola respondió a los dichos del presidente y agregó que no ha respondido la pregunta central de su reportaje: "¿va a subir la plusvalía de su rancho por los parques, ciclovía y vialidades que va a construir ahí el gobierno, sí o no?"

Ante los documentos el presidente solo tiene insultos. Hoy, otra vez en la mañanera. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 21, 2021





(Luis Ramos)