Campaña "cuenta hasta diez" no es definitiva, explica Conavim

Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ante las críticas hechas a la campaña "cuenta hasta 10", a favor de la no violencia contra las mujeres- dijo que el spot mostrado del no es definitivo y se transmitió con el fin de recabar opiniones sobre él para mejorarlo.

"Es un primer brief, no una campaña que ya sale a medios", expuso la comisionada sobre el spot presentado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el titular de Comunicación de la Oficina de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas; en el programa de radio de El Heraldo de México Sergio y Lupita.

El vocero de comunicación social reconoció este martes que sí ha habido un aumento de violencia contra las mujeres y que esta debe ser visibilizada. "No es una campaña publicitaria sino un acercamiento a las realidades, para impedir que esto siga ocurriendo", agregó.

Ramírez precisó que llevan varias semanas trabajando en ella porque se abordó el tema con grupos de mujeres, así como otros sectores. "Es el inicio, un primer saque", dijo.

La titular de la Conavim detalló que la campaña se va a modificar y enriquecer con más material de apoyo, auditivo y visual, como spots de radio, tarjetas y carteles.

Expuso que dentro de la Conavim se está en proceso de cómo hacer campañas más dirigidas y orientadas.

Aunque la dependencia está inscrita a la Segob, se buscan alternativas para fortalecer la campaña de manera propositiva, dijo la comisionada.

Ochoa enfatizó que la campaña trata de sensibilizar en la prevención de la violencia.

Al ser cuestionada sobre por qué el spot no se presentó frente a grupos y asociaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la comisionada explicó que eso es lo que se busca hacer para retomar propuestas y opiniones que se han vertido al respecto.

"Lo que vemos es una campaña llena de prejuicios, que representa una familia de clase media que nos hace creer que sólo ahí ocurre la violencia. Me remonta a la epístola de Melchor Ocampo donde pedía a las mujeres que debían ser obedientes con sus esposo y no provocarlos", dijo Patricia Olamedi, abogada e integrante de la red #NosotrasTenemosOtrosDatos, nacida a partir de las declaraciones del presidente de que 90% de las denuncias por violencia contra mujeres son falsas y su insistencia en que durante el confinamiento no han incrementado las agresiones al interior de los hogares.

"Mientras contamos hasta 10, ya van 10 asesinadas y no podemos contar a la onceava" dijo Yndira Sandoval, Fundadora de las Constituyentes Feministas.

La comisionada Ochoa dijo que la puerta de entrada de las denuncias debe ser el 911 por estar homologado en entidades y municipios. "Una llamada de una mujer en emergencia es una vida que podemos salvar", acotó.

Dijo que en la campaña "No estás sola", impulsada por la Conavim, se aborda que la espiral de la violencia es cíclica: empieza por insultos, pasa a agresiones físicas y luego vienen disculpas y promesas de que no va a volver a pasar... hasta que pasa de nuevo.

Por otro lado, aseguró que los medios de comunicación son indispensables para modificar realidades y comportamientos de la sociedad, a través de novelas y campañas, por ejemplo.

La apuesta es mostrar que se puede vivir sin violencia, consideró.

(djh)