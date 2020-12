Camilo: un bebé de la generación covid

Camilo tiene ya un pie puesto en el año 2021, dispuesto a vivirlo con fuerza y fe. Él, un bebé de la generación covid, aprenderá con el tiempo que nació en un parte aguas histórico. Su hermanito Mariano tuvo -por así llamarlo- un poco más de suerte pues llegó al mundo en la etapa final de lo que conocimos como normalidad. Pero eso ya quedó atrás.

La pandemia por coronavirus impactó directamente en la vida de la doctora Marimar Álvarez -cirujano plástico de profesión-, cuando el parto de su hijo se adelantó cuatro semanas y Camilo nació antes de lo que el calendario señaló.

Fue en la semana 36, obviamente porque yo no paraba un segundo de trabajar y aunado a eso estaba toda la ansiedad que trajo la covid a nuestras vidas. El último día de la semana 35 empecé con contracciones y me mandaron a reposo; pero en la semana 36.3 Camilo nació por parto normal y yo, obviamente, con mucho estrés porque no sólo nació en un hospital donde había pacientes covid sino porque también fue un bebé prematuro. Pesó 2 kilos 800 gramos y aunque nació muy sano, de todos modos, se le dio tratamiento para madurar sus pulmones ¡Pero nació perfecto!

Como profesionista e integrante del Centro Luperca (un centro de atención para embarazadas en la CDMX), ella vivió un parto diferente al que tuvo con Mariano, su primer hijo. "Fue muy distinto, sin visitas en el hospital", relata a La Silla Rota.

Estuve menos de 24 horas ahí; ya en casa las únicas personas que vinieron fueron mi mamá, mi hermano y los familiares más cercanos. También eso fue distinto a diferencia del primer parto y me hizo darme cuenta que justo en el posparto lo que necesitas es poca gente y menos revolución a tu alrededor. Como familia nos permitió disfrutar más al bebé, solos los cuatro en casa: mi esposo, Mariano, Camilo y yo

UN NIÑO SIN CONTACTO FÍSICO

Con anticipación, los padres de Camilo se prepararon para que su llegada fuera lo más humanizada posible: un parto psicoprofiláctico, en hospital y sin anestesia, utilizando el banco Maya. Ambos sabían que en esta ocasión sería indispensable como filtro de ingreso al hospital, contar son una prueba PCR de coronavirus de al menos tres días; el resultado tenía que ser negativo o de lo contrario, no podrían estar juntos presenciando ese momento tan especial.

"En caso de que la prueba del papá saliera positiva, la mamá tendría que entrar sola al parto. Gracias a Dios ambos salimos negativos y pudimos estar ahí de forma normal, yo sin tener que estar pujando en el parto con cubrebocas o alguna mascarilla especial. La vida de mi hijo en estos cuatro meses, dentro de un mundo covid, ha sido la de un niño con mucho menos contacto físico y mucho menos contacto con otras personas. Su círculo es muy pequeño", describe Marimar.

El primer trimestre de su embarazo pasó con relativa normalidad hasta que en marzo la noticia de una cuarentena por coronavirus se hizo realidad. "Nos encerramos por completo en casa, mi esposo, Mariano y yo sin salir ni nada. Al principio sentí mucha ansiedad e incertidumbre; como médico leí noticias, artículos médicos sobre coronavirus; mientras más leía, más ansiedad e incertidumbre tenía porque el virus se ha comportado de manera irracional y extraña". Todos los días contrarrestó la ansiedad con yoga; meditó cuando fue posible; y pese a ello, arrinconado, el miedo estaba ahí pegado a la incertidumbre.

"Estuve en un mar de hormonas, pensando, preocupada. Encerrada me estaba volviendo loca, así que volví a trabajar". Enfundada en pijama quirúrgica, equipo de protección y casi bañada en alcohol, regresó a dar consulta a sus pacientes. "¡Fue todo un ritual! Entre un paciente y otro me cambiaba de equipo, me sanitizaba y sanitizaba el consultorio. Para mí fue muy importante esa parte porque cuando te retiras todo, muchos de los contagios ocurren en ese momento". La diferencia ahora es que Camilo forma parte de ese ritual.

Sigo trabajando y me lo llevo diario al hospital. Me lo cuelgo en el canguro y atiendo a mis pacientes con él. Le doy lactancia materna exclusiva, a libre demanda, es mucho más fácil para mí que esté pegado a mí; además es el más protegido porque ahora ya sabemos que la leche materna es uno de los mayores protectores para ellos en estos días covid. Creo que me da más miedo enfermarme y no poder cuidarlo, que a que se enferme él

Por momentos Marimar no puede evitar sentir el miedo que le causa llevar a su bebé junto a ella, todos los días, al hospital. "En este momento la pandemia está peor, me parece que el mes de mayo y diciembre han sido lo peor de toda la pandemia; pero tampoco tengo dónde dejarlo y es una realidad que tengo que seguir trabajando. Entonces la lactancia es lo único con lo que lo puedo proteger. Estando yo sana, cuidándome muchísimo y no suspendiendo la lactancia, es lo mejor que puedo hacer por él".

"UN DÍA VAMOS A VOLVER A ABRAZARLA"

Mariano, su primer hijo, se ha adaptado a los meses de pandemia; pero como todos en este momento, extrañó el contacto. "Al principio cuando él tenía un año con ocho meses le decía ´vamos a ver a la abuela, pero acuérdate que hay un virus que por ahora no nos permite ni abrazarnos ni darnos besos, pero un día vamos a volver a abrazarla´. Entonces la veíamos desde el coche, bajamos la ventana y mi mamá se moría. Creo que fue a quien más trabajo le costó".

Para él, por su edad, los meses de confinamiento equivalen a una parte muy grande de su vida. Poco a poco se ha acostumbrado, mi esposo es muy relajado y juntos hemos aprendido a relajarnos y a tratar de cuidarnos todos lo más posible; pero también cuidar nuestra salud mental por los niños

Camilo se va integrando gradualmente al mundo covid donde nació; su hermano lo acompaña en este camino; y Marimar se pregunta qué parte de esta nueva normalidad se quedará para siempre y cuál cambiará. "Me angustia mucho reflexionar que los bebés aprenden por imitación a través de ver nuestros gestos; y realmente la mayor parte del tiempo, del día, mi bebé nos ve con cubrebocas. Ahora es pequeño, pero está entrando a esa etapa en la que todo lo mira a través de gestos; por eso ya en casa me quitó todo y trato de hacerle su vida lo más normal posible".

A él y a Mariano solo nos quedará explicarles que hay cambios de era en toda la historia y que a ellos les tocó nacer justo en este cambio de era. Quizás son la generación covid; en el futuro se estudiará la parte psicológica o quizás alguna secuela de toda la ansiedad que vivimos con ellos durante el embarazo. Al final de éste virus, aunque tendremos vacuna y mejores tratamientos, algún aprendizaje nos tiene que quedar y creo que es enseñarles a vivir más el momento actual, aprender a cuidarnos más y entender realmente que la salud es lo único que importa. Todo lo demás está de sobra

(MJP)