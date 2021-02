Cámara de Diputados turna a comisiones Ley de Amnistía

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó que recibió una iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía.

Dicha iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, y de Gobernación y Población, para su dictamen.

El fin de semana pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Amnistía para beneficiar, entre otras personas, a jóvenes narcomenudistas o consumidores, con el fin de que se puedan reintegrar a la vida en sociedad.

También incluiría a sentenciados por robo simple sin violencia, así como a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una defensa adecuada; y a presos políticos o de conciencia, acusados por delitos inverosímiles.

La liberación de estas personas procedería bajo estas condiciones: Que no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional.

