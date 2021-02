Cámara de Diputados ha gastado 4 mdp en 3 mil pruebas covid

La Cámara de Diputados ha gastado 4 millones de pesos en la aplicación de 3 mil 057 pruebas covid-19 PCR cuyo costo unitario ha sido de mil 300 pesos y el laboratorio contratado para este servicio es Salud Digna S.A de C.V. Estos fueron los datos que entregó la cámara baja a La Silla Rota a partir de una solicitud de transparencia dado ya que en los últimos tres meses y medio se registró un brote de coronavirus en el Palacio de San Lázaro mismo que ha afectado a legisladores y algunos empleados. El 16 de septiembre se registró el primer deceso por covid al legislador de Encuentro Social, Miguel Acundo. https://lasillarota.com/nacion/realizan-homenaje-en-congreso-a-diputado-fallecido-por-covid-homenaje-pes/436861

La Silla Rota preguntó también, vía transparencia, cuántas de estas pruebas rápidas covid se aplicaron a diputados, empleados y con qué periodicidad se aplicaron, cuántas resultaron positivas y cuántas negativas; esto con el fin de conocer el tamaño del impacto de la pandemia en el congreso de San Lázaro.

El órgano legislativo respondió mediante su área de transparencia carecer de la información. Fuentes cercanas a la Jucopo confirmaron a este portal que un promedio de 115 legisladores ha enfermado por coronavirus, lo que equivale a poco más de la quinta parte del Congreso. Pese a que también se solicitó precisar las fechas en que se han aplicado estas pruebas, la cámara de Diputados no respondió esta pregunta.

Hace unas horas el presidente de la Junta de Coordinación Política el morenista Mario Delgado, comunicó a través de un tuit haber dado positivo a covid. "Ayer en la noche decidí aislarme ante la presencia de síntomas muy leves de covid 19. Me realicé una prueba y salí positivo. Toda la noche le dimos seguimiento a distancia a la aprobación del paquete económico de ingresos. Seguiremos trabajando y preparándonos para lo que viene", informó.

(Mario Delgado, presidente de la Jucopo)

Su última aparición pública fue ayer durante la conferencia de prensa que ofreció por la tarde, rodeado de legisladores, sin guardar sana distancia. Fuentes cercanas a la bancada de Morena confirmaron que al término de ésta, Delgado se retiró de San Lázaro y que fue hasta esta tarde que comunicó al resto de los coordinadores parlamentarios su estado de salud; ellos informaron por diversas vías encontrarse bien de salud y que sus pruebas covid han salido negativas.

Delgado se ha caracterizado durante la pandemia por portar siempre un cubrebocas n95; sin embargo, en las últimas dos semanas las conferencias de prensa ofrecidas de manera conjunta con el resto de los coordinadores parlamentarios, todos suelen quitarse el cubrebocas en algún momento para hacer uso del micrófono.

LO "NO SÉ"

Sobre el número de legisladores y empleados contagiados la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección General de Servicios a Diputados respondió a La Silla Rota que "el maestro Roberto Carlos Gutiérrez Zamora, director de servicios médicos, informó que esa unidad administrativa no genera la información requerida, por lo tanto, no se encuentra en los archivos que conforman esta dirección".

Agregó también que en apego al criterio 3-17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia "no tiene obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información".

También se requirió conocer de qué partida presupuestal se han realizado los pagos correspondientes a estas pruebas. Luisa Martínez, directora de Contabilidad y Enlace de Transparencia, respondió que es la partida presupuestal 3390. El nombre correcto es, según el clasificador por objeto de gasto, “servicios profesionales científicos y técnicos integrales".

Desde julio, cuando la cámara de Diputados regresó a sesionar de manera presencial para llevar a cabo dos períodos extraordinarios para la aprobación del T-MEC fue notoria la ausencia de legisladores. De un total de 500 solo asistió un promedio de 380; esta cifra se ha mantenido desde septiembre a la fecha, cuando inició el actual período de sesiones. En promedio han faltado entre 100 y 120 diputados, pero no ha sido posible determinar con certeza cuántos de ellos se han ausentado por enfermedad, por covid, por precaución o bien por ser población de riesgo en la emergencia sanitaria.

LOS INFORMES PRIVADOS DE LA JUCOPO: 115 DIPUTADOS ENFERMARON

Fuentes cercanas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) confirmaron a La Silla Rota que, contrario a lo que el Congreso respondió por solicitud de transparencia, esta junta así como la Mesa Directiva sí reciben un informe semanal con el número de población contagiada por covid. En el caso específico de los legisladores, por bancada, el grupo parlamentario con mayor número de contagios es Acción Nacional con casi el 50%, es decir, 38 de un total de 77 integrantes.

La bancada del PRI ha registrado el contagio de la tercera parte de sus integrantes, es decir, 16 de 48. Mientras que en las bancadas del PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Morena ha sido en promedió la quinta parte. Esto equivaldría a dos diputados perredistas, cinco de MC, cuatro del PES y 50 morenistas.

De las bancadas del partido Verde y del Trabajo no se tiene registro de contagios. Cabe mencionar que aunque la Jucopo acordó que los 500 legisladores se realicen pruebas gratuitas y periódicas por covid en las instalaciones del Congreso, no todos han accedido a practicarlas. La fuente consultada señaló que algunos legisladores han referido no estar obligados a hacerla, a diferencia de personal administrativo, empleados y reporteros que cubren esta fuente quienes sí deben practicarse la prueba a coronavirus para ingresar al Congreso con el fin de tener certeza sobre su estado de salud.

