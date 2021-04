Cámara de Diputados avala desaforar al gobernador de Tamaulipas

La Cámara de Diputados avaló desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con 302 votos de Morena, PVEM, PT y PES. La oposición sumó 134 votos en contra y 14 abstenciones.

"La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: a lugar a proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, el ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Comuníquese la presente resolución al Congreso del Estado de Tamaulipas, para sus efectos correspondientes al párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución".

La sesión arrancó con la instalación de la Cámara como Jurado de Procedencia, para revisar y votar el dictamen de la Sección Instructora que propone el desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Por escrito, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca confirmó que no acudiría a la sesión y que sería representado por su abogado Alonso Aguilar Zinser.

El bloque morenista y aliados, autonombrados parte de la 4T argumentan los delitos por los que se le acusa al gobernador de Tamaulipas; mientras que los partidos de oposición acusan usar los instrumentos de justicia a modo en contra de quienes no piensan igual que el partido en el poder y el gobierno federal.

"No sé si es ignorancia, simulación o protagonismo", señaló la diputada del PAN Silvia Garza, y apuntó que en San Lázaro no se le quitará el fuero al gobernador de Tamaulipas, sino en el Congreso del estado donde fue electo. "(En la Cámara de Diputados) sólo van a probar una declaración de procedencia".

El diputado Cayetano García (Morena), por su parte, dijo: "Ustedes dicen se va a resolver en el Congreso de Tamaulipas ¿y nosotros, qué, la Constitución, qué? ¿Estamos pintados? Se va a resolver aquí. Cuando fue el desafuero de AMLO se resolvió aquí".

La legisladora añadió que diputadas de Morena, PT y PES confesaron que reciben amenazas para votar como les dicen desde Palacio Nacional a cambio de las candidaturas a la reelección.

"No es el gobernador de Tamaulipas el que está acusado de violador. Por cierto ¿dónde está el diputado Saúl Huerta? ¿Sí vino? ¿Se le ha reconvenido por las ausencias? ¿Está en el país? Hoy es 30 de abril ¿Cómo la estará pasando el menor que lo denunció? ¿Por qué no lo defienden ustedes?", cuestionó Garza.

REACCIONES AL DESAFUERO

El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, expresó que el presidente López Obrador debería combatir a los verdaderos delincuentes, los cuales cada día lo colocan más cerca de ser un gobierno fallido, en lugar de perseguir a los adversarios ante el crecimiento de Acción Nacional en las encuestas.

El gobierno, agregó, está desesperado por ganar las elecciones y repite el uso de instituciones para despejar su camino. Hoy le toca al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tal como antes se usó para sacar a un ministro de la Suprema Corte o a un director de la Comisión Reguladora de Energía, entre otros.

Cortés Mendoza destacó que el juicio político contra el gobernador Cabeza de Vaca es parte de la operación de propaganda política del gobierno morenista para intentar ganar las elecciones. El gobierno morenista, añadió, tiene una mayoría artificial en la Cámara de Diputados con la que puede hacer lo que se le antoje, y ahora se le antoja desprestigiar al PAN.

En tanto, Mario Delgado posteó en Twitter que en esta Cuarta Transformación "no hay nada al margen de la ley y nadie por encima de la Ley. Hoy la Cámara de Diputados le quitó el fuero al gobernador de Tamaulipas y debe llevarse hasta las últimas consecuencias. "No es el primer gobernador del #PRIAN acusado de cometer delitos".

De acuerdo con el periódico El Universal, el Congreso de Tamaulipas promovió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional por el desafuero del gobernador. El remitente de la controversia es la diputada panista Marta Patricia Palacios Corral.

¿QUÉ MÁS SE DIJO?

La fiscal Elizabeth Alcántar manifestó que "el gobernador acumuló una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas adquiridos entre 2005 y 2019".

Alcántar aseguró que el gobernador de Tamaulipas dañó al fisco por 6 millones 511 mil 077 pesos.

A su vez, el abogado del gobernador, Alonso Aguilar Zinser, afirmó que el dictamen a votar deja fuera los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. "No son parte de esta sesión". Agregó que se vulneró la presunción de inocencia del mandatario tamaulipeco.

Aguilar Zinser pidió al pleno de San Lázaro que "se deseche el dictamen de la Sección Instructora porque de aprobarse, se estará vulnerando de nuevo la presunción de inocencia del gobernador".

"No hay prueba de que la familia del gobernador tenga cientos de millones de pesos que refiere la FGR. Aquí la única operación probada es que el gobernador vendió a una empresa un departamento (...) solicito que no se apruebe el dictamen emitido por la Sección Instructora porque no está acreditado el delito de defraudación fiscal. El gobernador y su esposa pagaron el impuesto correspondiente por la venta de un departamento", detalló.

#AlMomemto Legisladores del PAN suben a la tribuna con pancartas, por su parte la presidenta de la @Mx_Diputados @DulceSauri hace un llamado al órden en la sesión de desafuero al gobernador Cabeza de Vaca. #jp

Pablo Gómez, presidente Sección Instructora: "los gobernadores son autoridades fiscales en el plano local, deben valorar el significado y trascendencia del debido pago de impuestos. Defraudar al fisco federal es defraudar a la propia entidad federativa donde radica el causante.

"Realizamos un proceso limpio, solicito el voto aprobatorio del Jurado", agregó Gómez.

Elías Lixa, diputado del PAN, presenta la bancada de Acción Nacional moción suspensiva contra el desafuero del gobernador de Tamaulipas. "Montaron un circo mediático que nulifica las instituciones, utilizan la justicia para ayudar a sus amigos y perseguir a sus opositores. No pudieron leer en 24 horas las 9 mil hojas del expediente".

Pidió que no se "presten a esta barbaridad podrida disfrazada con fines electorales". El pleno legislativo por mayoría de votos desechó la moción suspensiva que propuso.

Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN: "el presidente de la República, con el virus del odio y la soberbia, ha comandado una ofensiva ilegal vulnerando el debido proceso con la burda intención de impactar en las elecciones".

Destacó que "se acredita un dictamen mediocre, se refieren solo a uno de tres delitos, se pretende confundir a la opinión pública. Se daña al federalismo".

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, dijo que "García Cabeza de Vaca requirió de otro gobernador, en este caso Silvano Aureoles, para amenazar a una integrante de la Sección Instructora diciéndole que votara en contra del juicio de procedencia, buscando intimidarla".

Adriana Dávila, diputada del PAN: "esta es una amenaza directa a todos los gobernadores del país que se atrevan a disentir con el inquilino de Palacio Nacional".

Señaló que "es grave que estén sin justicia por lo menos 5 víctimas de Salgado Macedonio. Morena 'mató' en un comunicado a una de ellas".

"Lamentable que alguien esté acusado de lastimar a un niño de 15 años, quien denunció al diputado de Morena, que es miembro de la Comisión de Justicia. No tienen vergüenza", lanzó.

Claudia Pastor, diputada del PRI, señaló que "hay un claro interés de la mayoría por utilizar este procedimiento con fines electorales y de golpeteo político". Agregó que el Ministerio Público debería actuar cuando cuente con mejores pruebas.

"Hay violaciones al debido proceso, en el desahogo de pruebas, no análisis de alegatos. ¿Consideran que ese es el rasero para medir la función pública?", cuestionó Pastor.

"Me opongo al desafuero del gobernador, repongan el procedimiento, desahoguen las pruebas y permítanse la reflexión, háganlo bien", expuso.

Antonio Ortega, diputado del PRD, dijo que "buscan garantizar el linchamiento político de un gobernador de oposición, frente a una debacle electoral cuya cercanía pone nerviosa a la mayoría que después del 6 de junio, estamos seguros, dejará de serlo".

Agregó que "Pablo Gómez y su séquito en la Sección Instructora, han tenido una actuación tan vergonzosa como la de quienes lo juzgaron en 1968".

La diputada Fabiola Loya, de Movimiento Ciudadano que haya cinco solicitudes de desafuero. "Se deja sin resolver solicitudes más antiguas que debieron resolverse antes del caso Tamaulipas".

En tanto, el diputado Antonio Ortega, del PRD indicó que se espera que "el Poder Judicial de la Federación actúe y respete los derechos humanos del imputado, derechos que esta cámara le ha negado y que el Congreso del estado debe reponer".

El diputado Sergio Gutiérrez, de Morena advirtió que "Tamaulipas es un narco estado fallido. Y vamos a instaurar los procesos que sean necesarios contra Silvano Aureoles por la agresión contra una compañera de la Cámara".

LA SESIÓN

Pese a que el pleno legislativo no aprobó ayer la participación de las bancadas políticas para fijar un posicionamiento sobre el tema, éstas podrán hacerlo en la etapa en que 12 oradores hablan a favor y en contra del dictamen.

El primero en hacer uso de la tribuna será el presidente de la Sección, el morenista Pablo Gómez, quien abordará de manera general los elementos del dictamen que sugieren el desafuero de García Cabeza de Vaca.

Posteriormente se abrirá la ronda de 12 oradores. Sería en ese momento donde el PAN fijará su postura sobre el tema.

Esta mañana la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó en la conferencia mañanera que se tomaron ya medidas de protección a favor de la diputada por el partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal, quien es integrante de la Sección.

Ayer esa bancada denunció a la prensa que ella fue amenazada el miércoles por el gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, en caso de votar a favor del desafuero de Cabeza de Vaca. Según esta versión el gobernador advirtió a la legisladora que de hacer lo contrario, "se atendría a las consecuencias". Los 3 votos a favor del desafuero de García Cabeza de Vaca fueron de los morenistas Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, así como Bernal.

El miércoles, la Sección Instructora avaló el dictamen que propone desaforar al gobernador panista, pero de los cinco delitos que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), solo uno avanzó, el de defraudación fiscal.

Los otros probables delitos que señaló la Fiscalía –crimen organizado, lavado de dinero, asociación delictuosa y obtención de recursos de procedencia ilícita– no quedaron demostrados, según el dictamen que elaboró y votó la Sección Instructora.

"Se genera, para esta Sección Instructora, la certeza respecto a la existencia del delito de defraudación fiscal equiparada", señala el dictamen en su página 49. Y añade que los medios de prueba, ofrecidos por la FGR, "crean la plena convicción de que existen elementos suficientes para considerar procedente la solicitud de declaratoria de procedencia".

La Silla Rota contactó al abogado del gobernador panista, Alonso Aguilar Zinser, quien comentó que apenas este jueves, por la tarde, recibieron el dictamen y la defensa se dedicaría a estudiarlo. Además, confirmó su presencia mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero no dio detalles de la presencia del gobernador.





AVANZA EN SOLO 60 DÍAS

El 25 de febrero, la Fiscalía General de la República entregó a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el gobernador; ésta fue turnada a la Sección Instructora y, tras 60 días, se emitió el dictamen. Desde el primer día, el gobernador panista afirmó ser inocente y acusó que el tema es "más político que judicial".

"Se trata de una embestida desde Palacio Nacional, por diferencias políticas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por no someterme a su administración", y aseguró, como un hecho, que fue por desmentir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el apagón ocurrido en el norte del país en diciembre 2020.

El dictamen determinó "la probable responsabilidad del hoy acusado", supuestamente demostrada en sus declaraciones fiscales y discrepancias entre sus ingresos; lo que derivó en "detrimento de la recaudación impositiva y beneficio indebido del contribuyente".

En marzo, se realizó una diligencia virtual pública, en la que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso la investigación del caso. La Sección Instructora afirmó que, en todo momento, se respetó el principio de presunción de inocencia de García Cabeza de Vaca.

OPOSICIÓN RECLAMA IRREGULARIDADES

A favor del dictamen que confirma el desafuero del panista votaron Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, ambos diputados de Morena; así como la diputada Mary Carmen Bernal, del PT. La diputada Claudia Pastor, del PRI, votó en contra y expuso a detalle sus argumentos en un voto particular que también fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.

"No es posible tener justicia selectiva. No podemos pensar que los (casos) que son contra opositores haya prisa y obscuridad. Pero si son funcionarios del partido Morena con acusaciones graves contra infantes, entonces sean calma y pasos de tortuga", dijo.

En su voto particular, argumentó que, desde su punto de vista, "no se advierte urgencia en la separación del cargo. No hay flagrancia, peligro en la demora y, por el contrario, existe una celeridad que no es equivalente en otros casos que también se tienen en la Sección Instructora".

El diputado panista Marcos Aguilar, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, explicó a La Silla Rota que, si mañana se instala el Jurado de Procedencia, en formato de sesión semipresencial, se viola la normativa parlamentaria.

Aguilar detalló que la ley establece que la sesión debe ser presencial en su totalidad, porque el dictamen debe avalarse con el voto de las dos terceras partes del pleno, lo que se conoce como mayoría calificada. También consideró que "es irregular no permitir el posicionamiento de cada bancada sobre el tema", como regularmente sucede.

Agregó que, además, se violó el principio de representatividad y pluralidad al dejar a la bancada panista fuera de la integración de la Sección Instructora, pese a ser la segunda bancada más grande en el Congreso. El cambio de integración se hizo en 2019.

"La ley precisa que, cuando el pleno se instala en Jurado de Procedencia o Juicio Político, la sesión debe ser presencial; y la Conferencia acordó que, por el reglamento de contingencia la sesión será semipresencial; el reglamento no contempla esto", detalló.

Adelantó que la consecuencia de un incumplimiento a las reglas del debido proceso es la nulidad del acto legislativo. "Las cosas están haciendo mal y mañana el gobernador, o quién esté sujeto a un juicio, va a impugnar el acto. Y va a ganarlo por una cuestión procesal", advirtió.

LA CÁMARA COMO JURADO DE PROCEDENCIA

La última vez que el pleno de la Cámara de Diputados se erigió como Jurado de Procedencia, para desaforar a un jefe del Poder Ejecutivo local, fue en 2005, cuando se llevó a cabo el desafuero del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

La sesión de la Cámara como Jurado de Procedencia duró cerca de cuatro horas, en la misma, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal asistió para, desde la máxima tribuna, exponer en persona su defensa de por qué no debía ser desaforado, un año antes de las elecciones presidenciales de 2006.

López Obrador estuvo acompañado de Pablo Gómez, hoy presidente de la Sección Instructora, y Horacio Duarte, entonces presidente de ese órgano. López Obrador ingresó al recinto parlamentario mientras, afuera de San Lázaro, sus seguidores presenciaron la sesión a través de las pantallas que el PRD instaló, en esa ocasión.

Al final de su discurso se retiró y se dirigió al Zócalo capitalino, donde dio un mensaje a sus seguidores y se despidió con la frase que se hizo popular: "¡Los amo desaforadamente!".