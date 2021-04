Cámara de Diputados alista desafuero del gobernador de Tamaulipas

Este viernes, la Cámara de Diputados se declarará Jurado de Procedencia para resolver el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien podrá acudir a defenderse de la acusación del delito de defraudación fiscal, por 6 mil 500 millones de pesos.

El miércoles, la Sección Instructora avaló el dictamen que propone desaforar al gobernador panista, pero de los cinco delitos que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), solo uno avanzó, el de defraudación fiscal.

Los otros probables delitos que señaló la Fiscalía –crimen organizado, lavado de dinero, asociación delictuosa y obtención de recursos de procedencia ilícita– no quedaron demostrados, según el dictamen que elaboró y votó la Sección Instructora.

"Se genera, para esta Sección Instructora, la certeza respecto a la existencia del delito de defraudación fiscal equiparada", señala el dictamen en su página 49. Y añade que los medios de prueba, ofrecidos por la FGR, "crean la plena convicción de que existen elementos suficientes para considerar procedente la solicitud de declaratoria de procedencia".

La Silla Rota contactó al abogado del gobernador panista, Alonso Aguilar Zinser, quien comentó que apenas este jueves, por la tarde, recibieron el dictamen y la defensa se dedicaría a estudiarlo. Además, confirmó su presencia mañana en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero no dio detalles de la presencia del gobernador.

AVANZA EN SOLO 60 DÍAS

El 25 de febrero, la Fiscalía General de la República entregó a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el gobernador; ésta fue turnada a la Sección Instructora y, tras 60 días, se emitió el dictamen. Desde el primer día, el gobernador panista afirmó ser inocente y acusó que el tema es "más político que judicial".

"Se trata de una embestida desde Palacio Nacional, por diferencias políticas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por no someterme a su administración", y aseguró, como un hecho, que fue por desmentir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el apagón ocurrido en el norte del país en diciembre 2020.

El dictamen determinó "la probable responsabilidad del hoy acusado", supuestamente demostrada en sus declaraciones fiscales y discrepancias entre sus ingresos; lo que derivó en "detrimento de la recaudación impositiva y beneficio indebido del contribuyente".

En marzo, se realizó una diligencia virtual pública, en la que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso la investigación del caso. La Sección Instructora afirmó que, en todo momento, se respetó el principio de presunción de inocencia de García Cabeza de Vaca.

OPOSICIÓN RECLAMA IRREGULARIDADES

A favor del dictamen que confirma el desafuero del panista votaron Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, ambos diputados de Morena; así como la diputada Mary Carmen Bernal, del PT. La diputada Claudia Pastor, del PRI, votó en contra y expuso a detalle sus argumentos en un voto particular que también fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.

"No es posible tener justicia selectiva. No podemos pensar que los (casos) que son contra opositores haya prisa y obscuridad. Pero si son funcionarios del partido Morena con acusaciones graves contra infantes, entonces sean calma y pasos de tortuga", dijo.

En su voto particular, argumentó que, desde su punto de vista, "no se advierte urgencia en la separación del cargo. No hay flagrancia, peligro en la demora y, por el contrario, existe una celeridad que no es equivalente en otros casos que también se tienen en la Sección Instructora".

El diputado panista Marcos Aguilar, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, explicó a La Silla Rota que, si mañana se instala el Jurado de Procedencia, en formato de sesión semipresencial, se viola la normativa parlamentaria.

Aguilar detalló que la ley establece que la sesión debe ser presencial en su totalidad, porque el dictamen debe avalarse con el voto de las dos terceras partes del pleno, lo que se conoce como mayoría calificada. También consideró que "es irregular no permitir el posicionamiento de cada bancada sobre el tema", como regularmente sucede.

Agregó que, además, se violó el principio de representatividad y pluralidad al dejar a la bancada panista fuera de la integración de la Sección Instructora, pese a ser la segunda bancada más grande en el Congreso. El cambio de integración se hizo en 2019.

"La ley precisa que, cuando el pleno se instala en Jurado de Procedencia o Juicio Político, la sesión debe ser presencial; y la Conferencia acordó que, por el reglamento de contingencia la sesión será semipresencial; el reglamento no contempla esto", detalló.

Adelantó que la consecuencia de un incumplimiento a las reglas del debido proceso es la nulidad del acto legislativo. "Las cosas están haciendo mal y mañana el gobernador, o quién esté sujeto a un juicio, va a impugnar el acto. Y va a ganarlo por una cuestión procesal", advirtió.

LA CÁMARA COMO JURADO DE PROCEDENCIA

La última vez que el pleno de la Cámara de Diputados se erigió como Jurado de Procedencia, para desaforar a un jefe del Poder Ejecutivo local, fue en 2005, cuando se llevó a cabo el desafuero del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

La sesión de la Cámara como Jurado de Procedencia duró cerca de cuatro horas, en la misma, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal asistió para, desde la máxima tribuna, exponer en persona su defensa de por qué no debía ser desaforado, un año antes de las elecciones presidenciales de 2006.

López Obrador estuvo acompañado de Pablo Gómez, hoy presidente de la Sección Instructora, y Horacio Duarte, entonces presidente de ese órgano. López Obrador ingresó al recinto parlamentario mientras, afuera de San Lázaro, sus seguidores presenciaron la sesión a través de las pantallas que el PRD instaló, en esa ocasión.

Al final de su discurso se retiró y se dirigió al Zócalo capitalino, donde dio un mensaje a sus seguidores y se despidió con la frase que se hizo popular: "¡Los amo desaforadamente!".