"Caló la ´contramañanera´": senadora del PAN; "No va aguantar": AMLO

"No es nuevo, la hacían en frente del antiguo ayuntamiento en un hotel, el Hotel México, en la esquina, ahí invitaban a los periodistas, ahí entregaban desayuno, se rayaban, ofrecían desayuno, chocolate, café. No aguantaron mucho tiempo, es como lo del Frenaaa, no tardaron. No hay problema, somos libres todos, adelante, todos tenemos derecho a manifestarnos", dijo.