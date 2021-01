Callar temas electorales en la mañera, para no arriesgar equidad en elección: INE

"No debe confundirse propaganda con información [...] Nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, por eso hemos luchado por mucho tiempo, eso que no vio el presidente del INE, que se hizo de la vista gorda, que no se dio cuenta que se nombraron delegados para promover el voto en el Estado de México, nombraron secretarios para ir a promover en voto en Ecatepec, que un rector de la universidad terminara de matraquero del PRI, eso no lo podríamos hacer nosotros por ningún motivo", afirmó.