Califican de censura veto publicitario a Nexos

Periodistas, economistas y políticos calificaron como censura a la circular 00641/30.15/3818/2020 que publicó la secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación, y por la que impuso una multa por 999 mil 440 pesos más una inhabilitación por dos años para que el gobierno federal y gobiernos estatales no adquieran publicidad con la revista Nexos (Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.) que dirige el escritor e historiador Héctor Aguilar Camín.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval opinó con un tuit: Hay gente asociada a #Nexos que imagina que presentar información falsa para lograr una adjudicación directa del @Tu_IMSS es parte de la "libertad de expresión. Veamos si su criterio es compartido por los tribunales. La @SFP_mx respetó el debido proceso"

Hay gente asociada a #Nexos que imagina que presentar información falsa para lograr una adjudicación directa del @Tu_IMSS es parte de la "libertad de expresión". Veamos si su criterio es compartido por los tribunales. La @SFP_mx respetó el debido proceso.https://t.co/6XQidevSeZ pic.twitter.com/ipC8Zj1FBe — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) August 20, 2020

Las cuentas de Twitter que han sido asociadas con los seguidores de la 4T salieron a su respaldo con comentarios como este. "@salvadornaran16 Vientos estimada doctora, el chayote debe erradicarse de cualquier forma". Irónico, el propio Aguilar Camín respondió en diversas entrevistas "no recibimos publicidad del gobierno desde 2018", es decir, desde el inicio de la 4T. "Del gobierno federal nada, cero. Tenemos una relación publicitaria con gobiernos estatales de Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato y Estado de México".

Este es apenas el inicio de un debate que vuelve a poner al presidente López Obrador en entredicho con la libertad de expresión, dados sus desencuentros con la prensa que considera no es afín a su gobierno; marcando un respaldo abierto a quienes considera que sí lo son. El hecho fue ya documentado, por ejemplo, en el informe del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C cuyo informe publicado hace un mes señala "las condiciones para ejercer la libertad de expresión en México se han deteriorado en el último año... Es preocupante que desde la propia presidencia de la República se genere desinformación que coloca a la opinión pública en las antípodas del pluralismo, orillándola a la visión maniquea del amigo/enemigo".

¿QUÉ PASÓ?

El motivo de la sanción se origina por una página de publicidad por la que la revista concursó en 2018, es decir, en los últimos meses del gobierno de Peña Nieto. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Aguilar Camín, explicó así lo sucedido.

"Se ve que no tienen mucho trabajo en la secretaría de la Función Pública porque se están ocupando de un asunto que tuvo la revista Nexos con el Seguro Social, zanjado burocráticamente hace dos años porque decían que uno de los millones de papeles que te piden para poder contratar una plana de publicidad, porque entramos a concurso y la ganamos, estaba falsificado".

"Se presentaron los papeles correctos y el asunto quedó zanjado. Pero la secretaría de la Función Pública que no tiene nada que hacer y anda buscando casos fundamentales que arreglar, decidió en medio de una negociación de un litigio que tenemos con ellos, una aclaración de documentos. Hubo que explicarles otra vez todo el proceso que ya estaba aclarado, pero decidió hacer esta publicación. Tú escoge Ciro: o es una tontería, una precipitación burocrática, o un ataque político".

Mediante comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la resolución de la SFP se basa "en una investigación que encabezó el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS, a partir de una denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio Instituto por falsear documentos" y señala que el 24 de mayo de 2018 un representante de la revista presentó una "documentación presuntamente falsa" al área de Control y Seguimiento a Inconformidades y Recepción de Documentación Legal de la división de contratos del IMSS.

Que ese documento fue cotejado con el Infonavit para verificar su autenticidad y que esto resultó en que "...si bien corresponde al padrón "Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V", y a la fecha de generación, dicho folio fue emitido con adeudos...". Además reconoce que, si bien hubo un proceso de conciliación -como señaló Aguilar Camín-, "éste no exime a la empresa... de responsabilidades por haber presentado documentación apócrifa".

Por su parte la SFP reitera en otro boletín su resolución "por violar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público... la empresa entregó documentación con información falsa al obtener la asignación directa de un contrato para la difusión de la campaña institucional de la más alta importancia para la salud pública del país: "Chécate-mídete-muévete". Y afirmó "esta resolución es resultado de una minuciosa investigación apegada a derecho y en la que se salvaguardó en todo momento el derecho de audiencia de la empresa sancionada. La Función Pública actúa con imparcialidad tanto en sus fallos como en sus investigaciones, sin pactos de impunidad ni consignas políticas". https://lasillarota.com/nacion/dan-a-reporteros-de-la-mananera-doctorado-honoris-causa-lord-molecula-paul-velazquez-carlso-pozos-hans-salazar/424554

"POLÍTICA EN TACONES"

Así resumió el tema el monero Magú. "Del "no pago para que me peguen" al "si me pegan, les reviro".

La política en tacones. Del "no pago para que me peguen" al "si me pegan, les reviro" https://t.co/skBtieu7Be — Magú (@MaguMonero) August 20, 2020

Y como estas hubo más expresiones de apoyo a Nexos y la información que publica; todas, asentadas en la cuenta de Twitter de Aguilar Camín. Pero, además de las posturas críticas y opiniones políticas (Agustín Basave, José Narro, Gerardo Esquivel, Viridiana Ríos, Héctor de Mauleón entre otros), destacaron lectores quienes propusieron suscribirse a la revista con la finalidad de que los medios de comunicación dejen de depender del dinero público. Algo similar a la anécdota del New York Times cuando fue respaldado de esta manera tras recibir críticas del presidente Trump.

Me acabo de suscribir a @nexosmexico. Si queremos medios independientes, hay que apoyarlos. No viven de aire. — Jorge Suarez-Velez (@jorgesuarezv) August 20, 2020

Guillermo Sheridan, investigador de la UNAM tuiteó lo que, seguramente, será tema de debate para la propia funcionaria federal y su esposo, el académico John Ackerman, quien hace un mes fue noticia por su intención de integrar a las quintetas a consejeros del INE a una cercana colaboradora de su cuñado, Netzaí Sandoval.

"La lucha contra la corrupción debe llegar a cada municipio y a cada estado a lo largo de toda la Federación. Fue un honor acompañar al Presidente @lopezobrador_ en Reunión de la #CONAGO", tuiteó ayer Irma Eréndira Sandoval. A lo que Sheridan les respondió "Que llegue también a la @SFP_mx, cuya titular coloca a sus parientas en la dependencia que dirige su esposo Ackerman en la UNAM, con dinero también del CONACyT, donde reciben salarios que no tienen miles de universitarios".

Que llegue también a la @SFP_mx , cuya titular coloca a sus parientas en la dependencia que dirige su esposo Ackerman en la UNAM, con dinero también del CONACyT, donde reciben salarios que no tienen miles de universitarios... https://t.co/7AG8zcko41 — Guillermo Sheridan (@GmoSheridan) August 20, 2020

"UNA RIDICULEZ BUROCRÁTICA"

Con esta frase Aguilar Camín cerró su respuesta al tema con Gómez Leyva. "El tonito es sorpresivamente despótico... Lo entendemos como una declaración de hostilidad y procederemos por las vías legales anular la decisión porque está fundada arbitrariamente sobre documentos legítimos... Señalar a la revista y aislarla del dinero público, es una manera de recordarnos que este gobierno actúa con el dinero público como si fuera de ellos y no como un recurso al que pueden tener acceso a los ciudadanos".