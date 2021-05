Calderón ve alianza entre MC y Morena; pide a Larrazabal declinar por PRI +video

El expresidente, Felipe Calderón publicó un video en el que presuntamente relacionan a los partidos de Movimiento Ciudadano (MC) con Morena, debido a que algunos candidatos de dicho partido han declinado a favor de Morena.

En su cuenta de Twitter, el expresidente señaló como una "coincidencia" que MC aceptara de buena gana que sus candidatos declinen por Morena y no por los candidatos de Va por México.

"¿Serán coincidencias las que señala este video sobre Movimiento Ciudadano? Hay otras: Ricardo Monreal y Luisa María Alcalde fueron diputados por MC y Marcelo Ebrard candidato. Interesante que aceptan que sus candidatos declinen por Morena (BC) pero no por #vaporMéxico (Son)", publicó ex expresidente en redes sociales.

En el video se señala que "existe una gran amistad" entre Dante Delgado, fundador del partico Movimiento Ciudadano y el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

De igual manera señalan que presuntamente Dante delgado fue el "operador político" de AMLO en 2006 y que ambos fueron frentes que se crearon en el mismo tiempo como partidos de izquierda.

¿Serán coincidencias las que señala este video sobre @MovCiudadanoMX? Hay otras: Ricardo Monreal y Luisa Maria Alcalde fueron diputados por MC y Marcelo Ebrard candidato. Interesante que aceptan que sus candidatos declinen por Morena (BC) pero no por #vaporMéxico (Son).?? pic.twitter.com/QbTGymUEmE — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 30, 2021

Calderón escribió en Twitter que supuestamente hay más "coincidencias" en torno a estos partidos, entre ellas destacó que alguna vez, Ricardo Monreal y Luisa María alcalde, actual secretaria del Trabajo, pertenecieron a Movimiento Ciudadano; y que incluso, Marcelo Ebrard fue considerado como candidato del MC.

Además, señalan que el objetivo de esta "alianza secreta" es dividir el voto a favor de Morena.

También en la grabación señalan que el candidato a gobernador de Nuevo León de MC, Samuel García está a favor de AMLO.

Finalmente no sabe el origen del video y las opiniones en las redes sociales sobre la veracidad de este video están divididas.

PIDE DECLINAR PARA EVITAR TRIUNFO DE SAMUEL EN NL

Este sábado, el expresidente Felipe Calderón "recomendó" al candidato del PAN en Nuevo León, Fernando Larrazabal, declinar su candidatura y sumarse a Adrián de la Garza para evitar el triunfo de Samuel García en aquella entidad.

Difícil pero valiente decisión. Felicitaciones para ella. Lo mismo debieran hacer en otros Estados, los candidatos de PAN, PRI o PRD que van sólos y en tercero o cuarto lugar, como Larrazábal en Nuevo León, por ejemplo. https://t.co/Y0ycz3xjXh — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 30, 2021

En respuesta, el candidato panista criticó a Calderón haber traicionado a Josefina Vázquez Mota en 2012, cuando ganó la elección presidencial Enrique Peña Nieto.

"Hay opiniones de (ex) Presidentes a (ex) Presidentes, el (ex) Presidente Fox hace dos días manifestó su apoyo por mi candidatura, es un Presidente que gobernó por el PAN y le entregó al PAN la Presidencia", expresó el abanderado panista.

"El otro Presidente que se manifiesta en otro sentido gobernó por el PAN y hay quien dice que entregó y traicionó a Josefina (Vázquez Mota), y por los comentarios que hace pareciera que así es".

Larrazabal agregó que no haría ningún otro comentario de Calderón, pues ya ni siquiera es panista.

"Bajo ninguna circunstancia vamos a declinar, absolutamente por nada", aseguró.

(Ameyaltzin Salazar)