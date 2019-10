Calderón cede a presiones y cancela visita al Tec de Monterrey

"He seguido con atención la discusión pública sobre esta invitación" apunta Calderón en una carta remitida al rector del Tec, David Garza Salazar. Y continúa: "Sin embargo, he escuchado con especial atención el comentario de la señora Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, quien señaló recientemente no estar de acuerdo con mi visita al campus en las circunstancias actuales.