Caída del PIB fue menor a la esperada, pero viene lo más difícil: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que afortunadamente la caída del PIB en el primer trimestre del año, que reporta Inegi este jueves en -1.6 por ciento respecto al trimestre anterior, fue menor a la de varios pronósticos.

“Algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así, 1.6 con relación al trimestre anterior, es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, 1.6”, dijo el mandatario mexicano en la conferencia mañanera.

López Obrador comentó que el segundo trimestre será más difícil debido a la pandemia, pero destacó la estrategia que tienen para reactivar la economía.

“Hay otro dato que también considero bueno, les había hablado de la recaudación en los cuatro meses de este año, hasta abril, un cuatrimestre, estamos arriba en recaudación en términos reales. Entonces no es cantar victoria porque viene lo más difícil, el trimestre mayo- junio- julio también si se prolonga agosto- septiembre- octubre, pero tenemos una estrategia, ya decidimos no recurrir a deuda, decidimos no aumentar impuestos, decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos fortalecer la política de austeridad republicana”, precisó.

“Y así vamos a inyectar recursos, para que logremos un efecto en 'V', que la caída sea de poca duración y que haya un rebote fortaleciendo el consumo, la capacidad de compra. Que haya dinero para poder comprar y reactivar pronto la economía, esto acompañado de un impulso especial a la industria de la construcción, que es como hemos dicho la actividad económica que nos permite reactivar pronto la economía”, dijo.

Indicó que ya entregaron los primeros créditos a 20 mil pequeños empresarios, hasta llegar a un total de 80 mil al final de la semana.

El Inegi reportó la mañana de este jueves que en el primer trimestre de 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un descenso real de 1.6 por ciento respecto al último trimestre del año previo, así como una caída de 2.4 por ciento a tasa anual, si se compara con el primer trimestre de 2019.





BUSCA EXHIBIR A SEXENIOS ANTERIORES

El presidente López Obrador mostró una gráfica de la caídas del PIB en otros sexenios.

“Miren en la crisis de Zedillo, el primer trimestre cómo se cayó. Está bien el tema de análisis y de discusión", expuso.

“Acá es Calderón y esto es lo de hoy, de nosotros, del Inegi, no se enoje mucho, no es para ustedes, es para los analistas, ahí queda eso. Pero vamos a darles otro dato y esto es por lo que me preguntaban de porque estoy optimista, fíjense en la importancia que tiene el no permitir la corrupción, el que todos estemos conscientes de que debemos contribuir y pagar los llamados impuestos”, explicó.

Agregó que lo bueno es que la crisis no nos agarra con déficit, por lo que se mostró optimista y con la visión de que México saldrá adelante.

“Esa diferencia que hay se va logrando, entre otras cosas, porque la gente nos está ayudando, está contribuyendo, sabe que sus impuestos se están aplicando bien, hay confianza, eso es lo que nos permite estar optimistas. Desde luego no hay que cantar victoria antes de tiempo, se habla de que la crisis mundial de ahora es la peor crisis después de la crisis de 1929”, apuntó.





