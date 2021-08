"Cada vez llegan más niños"; Hospital Infantil está al borde por covid-19 +video

El Hospital Infantil de México "Federico Gómez" está lleno, esa es la información que dan en la ventanilla del hospital, en la zona de urgencias y Norma lo confirma. En el rato que pasó despierta, durante la noche del jueves, vio ingresar al menos a tres niños que iban a la zona de covid-19.

TAMBIÉN LEE: Entidades que endurecen restricciones ante escalada de contagios por covid

"Sí entran muchos. Yo vi a tres y eso que me quedé dormida. Pero los aíslan y los mandan a una zona que está sellada, llegan con su papá o su mamá y ya no dejan pasar a nadie más", cuenta Norma, quien espera el parte médico de su nieto, a La Silla Rota.

Diego es un bebé seis semanas, que empezó a tener problemas respiratorios desde el sábado 31 de julio, por lo que su padre –el hijo de Norma– lo llevó al Hospital Materno Infantil en Los Reyes la Paz, en el Estado de México.

Pasaron cuatro días de eso para que una cardióloga atendiera a Diego y lo diagnosticara sin covid-19, pero con una obstrucción en una arteria de su corazón, por lo que su cuerpo hacía un esfuerzo excesivo para seguir oxigenando su sangre.

Hasta el miércoles fue trasladado e ingresado al Hospital Infantil de México "Federico Gómez" y, a pesar de que Norma, su hijo y su nuera, esperaban que hubiera personal que los recibiera para operar de emergencia a Diego –lo que no sucedió en el Hospital de Los Reyes la Paz por el cupo–, el proceso también largo.

Aunque el Hospital delimitó un área específica para tratar a niños con covid-19, y reserva un área para atender a los niños que padecen otras enfermedades graves y cuyo tratamiento solo se encuentra en la institución, la orden es hacerles pruebas de PCR a todos los niños que ingresan.

"Llegamos hoy en la mañana y nos acaban de decir que le tienen que hacer la prueba de covid para ver si lo operan, porque si tiene covid, no lo van a poder operar", explica Norma sentada en una de las bancas de aluminio que se encuentran afuera del hospital.

Ahí, junto a Norma, hay más familiares de niños esperando información de la salud de sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, pero las pruebas PCR para detectar la covid-19 en los pacientes que llegan al Hospital Infantil tardan un día entero, a veces, más.

La Silla Rota acompañó a los familiares de Diego por tres días y, hasta el segundo, se comprobó lo que ya habían enviado como informe del Hospital Materno Infantil en Los Reyes la Paz: Diego no llegó por covid-19, sino una cardiopatía que era urgente de operar.

Una vez con los resultados en mano, los médicos buscaron un espacio para operarlo "de emergencia", pero los horarios de cirugías estaban llenos. Fue hasta el viernes que pudieron operar a Diego. Antes de eso, dos niños fallecieron por un padecimiento parecido al de él y el temor de la familia aumentó.

Estábamos muy preocupados porque, antes de que nosotros ingresáramos al hospital, nos enteramos de que un bebé se le había muerto al doctor que iba a operar a mi nieto; cuando yo entré al hospital le estaban dando la noticia a los papás del bebé", explica Norma

Antes de Diego, según supo Norma, hubo al menos otros dos niños –operados por las mismas complicaciones cardíacas– que no sobrevivieron a la operación. Afortunadamente no fue el caso de su nieto que, para la noche del viernes, ya se encontraba en recuperación, a pesar de haber sido intervenido una semana después de detectarle su padecimiento. Todo se complicó, dice Norma, por el aumento de contagios de covid-19 entre niños y bebés.

#Nación | Los contagios de #Covid entre menores de edad son cada vez más frecuentes, incluso, el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" se encuentra casi saturado. #ep https://t.co/5GWzTLpB8H pic.twitter.com/ymqJnhrzEl — La Silla Rota (@lasillarota) August 9, 2021

El Hospital Infantil de México "Federico Gómez" es una de las instituciones médicas con más prestigio en el país, a éste llegan niños con enfermedades graves y catastróficas de todos lados, situación que no ha parado con la pandemia de covid-19. Es como si las enfermedades no comprendieran que no hay espacio, ni tiempo, ni manos que alcancen.

Las enfermeras que salen de las instalaciones, cuando les toca un descanso o termina su jornada, cuentan que las autoridades están muy preocupadas porque no se difunda información negativa del centro médico, pues –a su decir– hacen lo posible por atender a sus pacientes recurrentes, a los casos más graves y a los de covid, que aumentan a diario.

"A veces traen a los niños a urgencias porque así ya se vuelven pacientes del hospital, pero la prueba de covid se les pide a todos, sin excepción, porque sí han llegado niños con cáncer que, además, tienen covid y sí han muertos varios", explica una policía que sale de su turno y confirma: desde hace 15 días llegan más y más casos de niños con covid.

Afuera del hospital se comprueba lo dicho por la oficial. En las bancas de aluminio se aglutina un grupo de personas llegaron apresurados, con su niño enfermo. Solo entra una mujer. Después de un rato sale y recibe una bolsa de plástico que contiene enseres para resistir dentro del nosocomio.

En la bolsa transparente se alcanza a ver papel de baño, cepillo de dientes, una cobija de colores, un juguete. Quien recibe la bolsa escucha distraídamente qué contiene, mientras trata de explicar qué dijeron los doctores. "Ya está mejor, pero sigue en observación", le dice la mujer a otra, antes de meterse de nuevo al hospital.

El que podría ser el padre se acerca lo más que puede a la puerta donde dejaron al niño y mira cómo se aleja la mujer entre los pasillos de un edificio donde cuelga una manta, en la que los trabajadores del hospital exigen ser vacunados de manera inmediata, para seguir atendiendo a niños diagnosticados con covid-19.





rst