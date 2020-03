"Cada una elige en libertad": Hacienda sobre Paro Nacional de Mujeres

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que respetará la libre voluntad de sus funcionarias y trabajadoras que decidan participar en el paro #UnDíaSinMujeres, programado para el 9 de marzo para manifestarse en contra de la violencia machista, y al que distintas dependencias federales e instituciones se han sumado a la iniciativa lanzada por el colectivo feminista Brujas del Mar.

"El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, recuerda la lucha histórica de las mujeres por ejercer con plena libertad sus derechos fundamentales y de gozar de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida", expone Hacienda a través de un comunicado.

"A lo largo de la historia, las mujeres han ganado espacios en la vida pública y privada, sus aportes han sido fundamentales para el desarrollo del país. No obstante, aún estamos lejos de alcanzar la igualdad sustantiva en la que participen en libertad, sin prejuicios ni estereotipos, sin discriminación y sin violencia. Cerrar las brechas de género, en las esferas social, cultural, política y económica, es un asunto de justicia que impacta en el desarrollo social y en el crecimiento económico", agrega el desplegado.

Hay que señalar que en redes sociales han circulado diversos posicionamientos respecto al Paro, como qué hacer si no puedes faltar a tu trabajo (ponerte una prenda morada y hacer un acto simbólico). También, se ha enfatizado que no es un día de descanso sino un día de reflexión sobre la violencia que viven las mujeres y qué pasaría si no existiéramos.

Incluso se ha mencionado que este Paro sirva para las empresas y marcas pensar cómo cerrar las brechas salariales, ofrecer horarios flexibles, y licencias de paternidad, por mencionar algunas.

Además del Paro Nacional de Mujeres, para este 8 de marzo se han lanzado varias convocatorias en redes sociales para que las mujeres se manifiesten en las calles como parte de la lucha contra la violencia de género y repudio al creciente número de feminicidios.

En la capital del país y en el Estado de México, habrá distintos puntos de reunión para unirse a estos contingentes donde juntas harán escuchar su voz y buscarán generar más consciencia sobre la problemática de estos temas.

(diego joaquín)