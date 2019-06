Cada falla en compra de medicinas cuesta vidas: legisladores

MARILUZ ROLDÁN 10/06/2019 09:03 p.m.

Con un mes de atraso, el pasado 5 de junio la Secretaría de Hacienda publicó la convocatoria de la licitación de la compra consolidada de medicamentos y material de curación para el segundo semestre de 2019, en la que invertirá 17 mil millones de pesos. Sin embargo, legisladores advierten que los estragos por el desabasto ya se sienten en varios estados del país y que la incógnita sobre la distribución agrava el problema, por lo que alertan que "cada falla con la compra cuesta vidas".

Después de que se pospusiera dos veces, se publicó la licitación LA-012000991-E82-2019, con la que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Marina, Pemex y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social adquirirán medicamentos e insumos para lo que resta del año.

De acuerdo con las nuevas fechas, se prevé que el proceso se haga de manera exprés, ya que el calendario establece que el acta de notificación de fallo se dé el próximo 18 de junio y la firma de los contratos sea dentro de los siguientes 15 días naturales, es decir, en la primera semana de julio.

La falta de información sobre esta licitación ha causado expectativa y dudas entre la población y los legisladores, quienes han solicitado la comparecencia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y de la oficial Mayor, Raquel Buenrostro, pero no se han concretado.

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante de la Comisión de Salud del Senado, indica que en la licitación para el segundo semestre de este año "me parece que hay como un desaseo en el proceso, mucha confusión entre quiénes son quienes tiene la facultad y finalmente quién se hace responsable de todo el proceso, si es la Secretaría de Salud o la Secretaría de Hacienda".

"Segundo, también creo que los tiempos, lo hicieron de una manera muy precipitada, con atraso en el lanzamiento y con un resultado que va a ser precipitado, porque pretenden tener un fallo en este mismo mes en el que lanzaron finalmente la convocatoria", añade.

La senadora del Partido Acción Nacional dice que estos son errores de planificación, porque la convocatoria para todo la compra consolidada de medicinas e insumos es diferente a hacer una licitación para un producto.

PUEDES LEER: "LANZAN CON RETRASO CONVOCATORIA PARA COMPRA CONSOLIDADA DEE MEDICINAS"

Martha Cecilia Márquez Alvarado, secretaria de la Comisión de Salud del Senado, indica que el retraso en la licitación se suma a la crisis que se ha registrado en el Sector Salud, ya que "además de que salió retrasada, pues es la ineficiencia de que están llegando a ocupar cargos algunos sin la capacidad. Pero pues claro, como la sacaron muy tarde, van a adjudicarla, yo diría de manera exprés y hay que ver a quién la adjudican, con qué características y qué calidad de los productos y que de verdad no haya corrupción".

La legisladora del panista señala que es una falta de humanidad del gobierno no dar celeridad a lo relacionado con el Sector Salud, como la compra de medicamentos y brindar la atención que requiere la población, ya que es un tema al que se le debería de dar prioridad.

"No es que uno quiera maximizar o hacer escarnio de este tema, sino que es una realidad, cada cosa que falla en el sector salud, con la compra o con la centralización, esto repercute en la población y cuesta vidas, porque debemos de reconocer que no tenemos el mejor sistema de salud, que hay grandes deficiencias, pero que a partir de la llegada de este gobierno, se han incrementado, o sea también que dejen de repartir culpas y que se pongan a gobernar", enfatiza.

Admite que siempre ha habido desabasto de medicamentos y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo criticó en su momento, pero que las decisiones que se han tomado muestran ineficiencia y falta de comunicación entre él y los funcionarios de su gobierno.

Frinné Azuara Yarzábal, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, coincide en que el tema de desabasto es un factor de riesgo, ya que alerta que hay estados del sur del país que ya están resintiendo la falta de medicamentos, porque son los que suscribieron el acuerdo de centralización y dejaron de hacer la adquisición como la realizaban.

Destaca que la problemática afecta principalmente a Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, que ya "empezaron a sentir estragos muy fuertes incluso con las claves que más se manejan, que son prioritarias.

"Tengo entendido y sé que ya hay muchísimas claves que ya están en total y absoluto desabasto sobre todo en los estados del sur, esa es la información que yo tengo, es lo que me han informado, porque lo están sufriendo, los pacientes, pero también todos los servidores públicos que están al frente de la atención médica", comenta la diputada del Partido Revolucionario Institucional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "TRAS DOS POSPUESTAS, AHORA SERÁ EN JUNIO LA COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS"

Coincide con ella la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, quien ayer exhortó al presidente a informar cómo, con quién y a qué costo se comprarán los medicamentos, porque los principales proveedores fueron descalificados. Enfatiza que "la escasez de medicamentos en hospitales y clínicas del sector público nos enseña que con la salud y la vida de los mexicanos no se regatea", afirma.

Sin embargo, Javier Hidalgo Ponce, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, defiende este nuevo proceso de adquisiciones, al asegurar que es una forma probada de garantizar eficiencia en el gasto público y que rindan más los recursos.

Al ser cuestionado sobre las dudas y señalamientos que existen alrededor de esta compra, comenta: "Sobre todo, esta transición genera incertidumbre para quien se había beneficiado de las compras dispersas, hay que recordar las agüitas del gobernador de Veracruz para cáncer y varios de los gobernadores que sus medicinas costaban muy caro comparado con lo real, al final, pues la gente era perjudicada, porque nunca le llegaban las medicinas, ahí sí había un gran desbasto".

La distribución y el ahorro, una incógnita

La senadora Márquez Alvarado manifiesta que otro de los focos rojos es la distribución de los medicamentos, porque si ya hay desabasto y aún no se define quién va a entregar los productos por todo el país, esto retrasará el proceso y repercutirá en la salud de la población.

Reynoso Sánchez también visualiza la distribución como un problema, ya que los puntos de entrega que se indican en la convocatoria son en la Ciudad de México, en almacenes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Birmex.

Ante este panorama señala que es importante conocer cuánto va a costar la distribución y quién será responsable de ésta. Además, pone en duda si el IMSS tiene la infraestructura para colaborar en la distribución a todos los rincones del país.

La diputada priísta Azuara Yarzábal considera que no se trata de un error de planificación, sino que buscan hacer un modelo diferente al que se había realizado anteriormente. Sin embargo, también considera que dejar este tema al IMSS es "bastante responsabilidad para esta institución que no está hecha ni preparada para fungir como un distribuidor ni un esquema de almacenaje".

Respecto al ahorro, las tres expresaron sus dudas, porque se tiene que tomar en cuenta aparte el costo de la distribución, que en algunos casos requiere de red fría u otras características especiales.

Al respecto, la senadora Márquez Alvarado indica que ha solicitado al Senado que se le indique cuánto se va a ahorrar durante este año y a dónde se van a destinar estos recursos, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

"Nos queda claro en lo político, porque parece que quieren destinarlo en sus programas de regalar dinero, que son programas populistas y de clientelismo, ojalá no fuera así, ojalá no piensen quitarle dinero a instituciones importantes para regalarlo, para dárselo a quien no estudia ni trabaja, para que la gente se lo gaste en lo que ellos quieran y no para que nuestro país se siga fortaleciendo y siga generando emprendedurismo, mejor economía", señala.

Sobre este tema, la diputada Azuara Yarzábal expresa que "más me preocuparía, que conforme pasa más el tiempo el desabasto está siendo ya muy peligroso en todos los estados, ya la gente está resintiendo mucho la falta de medicamentos y tardarnos todavía más tiempo en la distribución puede ser todavía muchísimo más gravoso y eso encarecería cualquier sistema de salud en el mundo".

LEA TAMBIEN Pese a evidencias, oficial mayor de SHCP niega desabasto de medicinas "Sobre los lugares donde hay desabasto les diría que fueran a preguntar a esos lugares por qué hay desabasto; aquí no hay", revira la oficial mayor, Raquel Buenrostro

MJP