Cada entidad decidirá cuándo regresan a las clases: Esteban Moctezuma

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer este sábado que cada entidad federativa tomará la decisión de en qué momento regresarán a las aulas los alumnos.

Esteban Moctezuma, al ser cuestionado sobre el regreso a clases, explicó que ya existe un protocolo de la secretaría de Salud para regresar a las aulas con todas las medidas necesarias, para privilegiar la salud de las niñas y niños, pero reiteró que dependerá de cada entidad.

En el caso de Campeche, entidad que mantiene semáforo amarillo en transición a verde, será el primer estado en el que se regresará a las aulas.

"Ya he estado en contacto con el señor gobernador. Nos vamos a ver en los próximos días para ir con toda seriedad y en consultas permanentes con la Secretaría de Salud, viendo la gradualidad de ese regreso en función también de la salud de niñas, niños, maestras y maestros", dijo.

Y especificó que será después de esta reunión, que se llevará en los próximos días, cuando se determine cómo y cuándo será el regreso gradual a las aulas.

Explico que se han definido algunas intervenciones. Una de ellas es que no se regrese todos los niños al mismo tiempo. Sino que regresen la mitad el lunes, la otra mitad el martes; la mitad que fue lunes, regrese el miércoles; y la otra mitad que fue el martes regrese el jueves.

"Y los viernes cada maestra, cada maestro, va a escoger a los niños que tuvieron menos condiciones para estudiar durante el período de clases a distancia y le dará clases a la mitad del grupo rezagado con respecto a la otra mitad. Esto lo van a determinar con una evaluación diagnóstica individualizada que se va a realizar las primeras tres semanas de regreso", dijo.

Detalló también que el cubrebocas será obligatorio para todos.

"Va a haber tres filtros: uno familiar; cada familia va a tener que entregar en la escuela una constancia hecha por ellos mismos, sin ningún protocolo, que diga que en la familia no hay nadie que presente aparentemente, no son médicos, síntomas de tener COVID. Y los síntomas ya todos los conocemos, no tengo que repetirlos".

El segundo filtro es la propia escuela, dijo. A la entrada de la escuela pues se va a checar cualquier sintomatología.

Y el tercer filtro va a ser la entrada al salón de clases. A cada niña y niño también se les va a pedir que al llegar a su escritorio lo limpien, y al salir también lo dejen limpio.

Explico que otro protocolo será el que todas y todos los niños, regularmente se laven las manos durante el día con agua y jabón.

"No quiero decir las nueve intervenciones, pero también tenemos el tema de que se usen los espacios abiertos de una manera especial", señaló.

"Lo que no queremos que suceda es que nos precipitemos y provoquemos un rebrote, que sería realmente lamentable por todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad, por todo el esfuerzo que ha hecho los gobiernos de los estados y de la ciudad para controlar la pandemia", dijo.

Clases en Cdmx, solo con semáforo amarillo

En cuánto a la Ciudad de México, el secretario de Educación señaló que la decisión se tomarácuando la Secretaría de Salud esté en Semáforo Verde.

"Ese es el requisito al que estamos sujetos todas las autoridades que estamos trabajando en este tema, y una vez que esté el semáforo verde, pues la decisión también la tomará el Gobierno de la Ciudad junto con nosotros para poder hacer pues todos los protocolos necesarios para cuidar de la salud de niñas, niños, adolescentes y también de maestros y maestros".