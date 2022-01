"Cada año puede desaparecer la ENAH", acusan alumnos

"Se viene hablando desde años atrás de la desmantelación de la ENAH, porque cada año las condiciones de trabajo son más precarias", enfatizó Guadalupe Jatziri García Martínez, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), quien señaló que en medio de la incertidumbre con la que arrancaron 2022, lo que piden a las autoridades es que cumplan con recontratar a los trabajadores eventuales y que se haga inmediatamente.

La ENAH empezó el año con una crisis, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) le envió un oficio en el que le instruyó abstenerse de contratar personal eventual en 2021. Este hecho encendió las alertas en la institución ya que, de no hacerse esas contrataciones, quedaría imposibilitada de realizar las funciones más básicas.

Posteriormente el INAH emitió un comunicado en el que explicó que para 2022 sí se recontratará a los trabajadores eventuales que laboraron en 2021, siempre y cuando sus funciones estén plenamente justificadas.

Sin embargo, hay desconfianza en la comunidad de la ENAH, que convocó a una movilización este miércoles a las 11:30 horas en la sede del INAH y que también realizará una asamblea el viernes a las 10:30 de la mañana.

Desde marzo de 2021, alumnos y docentes de la ENAH exigieron más presupuesto. (Foto: Cuartoscuro)

"Lo que se está pidiendo y se va a pedir es eso, si se van a recontratar, queremos que sea ahora. Se supone que desde el 1 de enero estaban recontratados y ya tenía que haber firma de contratos. Exigimos que ya se hagan los contratos, se supone que es la misma gente, si no se paraliza todo", destacó García Martínez, quien también es representante del colectivo de estudiantes de la ENAH.

En entrevista con La Silla Rota, la estudiante de etnohistoria expresó: "Me preocupa mi reinscripción a segundo semestre y la de mis compañeros, en general todo, creo que el sentir de la comunidad es el mismo, que se cierre la escuela en el peor de los casos".

La estudiante relató que la comunidad estudiantil se enteró del problema con las recontrataciones a través del comunicado del INAH y que posteriormente el director de la ENAH, Hilario Topete, emitió una carta en la que explicó que, de aplicarse esa medida, la institución quedaría paralizada, aunque el documento fue eliminado después.

García Martínez señaló que la mayoría de los trabajadores de la ENAH son eventuales, desde coordinadores, hasta profesores de asignatura o de materias optativas, entre otros.

De no recontratarlos, habría severas afectaciones, ya que no se realizarían los exámenes profesionales y de grado que se iban a hacer este 17 de enero; se suspendería la validación de proyectos de investigación; no se podría llevar a cabo el registro de aspirantes de nuevo ingreso; se suspendería la defensoría de los derechos de la comunidad y tampoco se podrían hacer los trámites que requieren estudiantes extranjeros.

Aunque las autoridades dijeron que sí se hará la contratación, hay otros aspectos por solucionar, ya que hay retrasos en los pagos a profesores desde octubre y les avisaron que no se va a hacer en enero. Además, el departamento de becas no está funcionando y algunos alumnos tienen pagos atrasados. A esto se suma que también les cancelaron el seguro facultativo.

"Están atentando contra los derechos de los estudiantes, de los profesores y de los trabajadores del INAH en general", destacó la alumna.

LA ENAH, CON CARENCIAS DESDE HACE AÑOS

Sin embargo, la ENAH lleva varios años luchando por subsistir, García Martínez indicó que cada año hay problemas con el presupuesto, lo que provocó que en 2018 protestaran en el Museo de Antropología e Historia para exigir que los recursos se vieran reflejados en infraestructura y mobiliario.

Los alumnos de la ENAH se han visto afectados por la precarización, no se han arreglado las partes que resultaron con daños por el terremoto de 2017, el mobiliario está deteriorado y las becas han disminuido.

"Hay muchas cosas y carencias que la ENAH ha tenido desde años atrás y que cada año se ven aún más notorios y que el INAH no ha hecho nada", expresó la estudiante, quien criticó que el gobierno quiera precarizar aún más a la institución encargada de proteger la cultura y la historia del país.

"Si la ENAH no está, ¿quién salvaguarda la cultura del país? Da coraje que el INAH, el gobierno que tanto está realzando las culturas indígenas, que tanto está tratando de recuperar sitios arqueológicos, que se jacta de ser un país con cultura, esté quitándole presupuesto a una escuela, cuando se supone que somos el sustento de la cultura del país".

"Respecto a mi posición como historiadora, no está bien que se haga a un lado la cultura, todo lo que tiene que ver con la antropología, más por el gobierno de ahorita, que está viviendo de la cultura del país", enfatizó.

acz