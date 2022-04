Cabildero en San Lázaro tuvo "luz verde" para ingresar al Pleno, según documento

El grupo parlamentario del PRD solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el acceso al cabildero representante de la empresa italiana Enel, Paolo Salerno, para ingresar al recinto de San Lázaro y dar asesoría en materia energética a los diputados Mauricio Prieto y Edna Díaz Acevedo.

El documento fue firmado por el coordinador administrativo de la bancada perredista, Gerardo Cabrera y dirigido a Rubén Moreira, con sellos de recibido y con fecha 11 de abril.





DIPUTADA ACUSA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

Tras ser fotografiada con un especialista en materia de energía relacionado con la empresa italiana Enel , la diputada del PRD, Edna Díaz, responsabilizó al legislador de Morena, Leonel Godoy, por lo que pueda llegar a sucederle a ella y a su familia.

"Estas injurias, ataques y mentiras son parte de una agresión misógina calculada y orquestada por diputados de Morena y sus aliados, quienes pretenden desacreditarme y denigrar mi imagen, a través de suposiciones y discursos de odio que incitan a la violencia simbólica y política en razón de género", enfatizó en un comunicado.

"El tono de las agresiones ha sido de tal calaña y bajeza que llegan a niveles preocupantes, por lo que hago absolutamente responsable al vicecoordinador de la bancada mayoritaria, diputado Leonel Godoy Rangel, de lo que pueda sucederme a mí y mi familia.

"NO NOS VAN A DOBLAR NI CON SU COCHINO DINERO": AMLO VS CABILDEROS

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a rebelarse, una vez más, a legisladores opositores para aprobar la reforma eléctrica y digan: "sepan señores cabilderos extranjeros que no nos van a doblar ni con su cochino dinero".

En conferencia mañanera de este miércoles, López Obrador criticó la presencia del cabildero italiano Paolo Salerno sentado en una curul de la Cámara de Diputados en la discusión de la reforma eléctrica.

"Va a ser muy importante lo del domingo, cómo van a votar los representantes populares. Ahí está, esas son las presiones, fuertes presiones y hasta cañonazos como decía Obregón", lanzó.

AMLO se refirió a los cabilderos como "coyotes" de empresas extranjeras que no quieren la reforma eléctrica.

"Yo creo que es la (empresa) que presentó el amparo para que no se turbinará el Río Grijalva y se siguiera inundando Tabasco", indicó.

"No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí, pero, ¿Qué hace sentado junto a una diputada?", cuestionó.

En respuesta, Paolo Salerno publicó un comunicado de la empresa Enel, la cual indicó que no tienen ningún tipo de relación con el cabildero italiano.

Enel aseguró que no tienen vínculo con Salerno ni como empleado, socio o proveedor de servicios de cabildeo.

Para despejar cualquier duda al respecto, y con la verdad por delante. pic.twitter.com/nEvSGVxc8F — Paolo Salerno (@Paolo_Salerno) April 13, 2022

LA APARICIÓN DEL CABILDERO EN SAN LÁZARO





El cabildero, Paolo Salerno, que recién trabajó en la elaboración de los 12 puntos de la contrarreforma de la coalición "Va Por México" que está integrado por PAN, PRD y PRI, fue captado en medio de la reunión permanente de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Energía mientras platicaba con diputados perredistas.

Por su parte los legisladores de Morena denunciaron la presencia de Salerno quien también es socio de la firma Salerno y Asociados, coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Italia y Coordinador del Comité Energético de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados A.C.

Dicha molestia por parte de los morenistas se dio mientras en el pleno del Palacio Legislativo, diputados integrantes de ambas comisiones presentaban posturas a favor y en contra del dictamen de proyecto de la reforma eléctrica.

¿Fue @Paolo_Salerno a quien el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales le pidió que saliera del pleno de la Cámara de Diputados? Acompañaba a la diputada del @PRDMexico, @EdnaDiazMx. pic.twitter.com/oj315vg4dP — Arturo Solís (@asolishidalgo) April 11, 2022

Frente a la denuncia de la presencia del cabildero, los presidentes de las comisiones pidieron que todo aquel que no fuera diputado tenía que permanecer atrás del salón. A la par se observó a Luis E. Cházarro, coordinador de los perredistas, correr por el recinto para solucionar lo ocurrido.

Debido a esto, Salerno, quien ha sido un vocero que se caracteriza por estar en contra de la reforma eléctrica, caminó a la parte trasera del pleno para después ser captado hablando por teléfono en la fachada principal de San Lázaro.





El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, exigió a los integrantes de la cámara baja promover la disciplina parlamentaria y abstenerse de introducir al salón de sesiones a personas ajenas a las señaladas en el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

A las personas acreditadas para labores de cabildeo acreditadas en el padrón, invitó a conducirse de acuerdo con la ley.

