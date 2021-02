Cabeza de Vaca acusa a Palacio; exige copia de denuncia en su contra

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, exigió la denuncia que hay en su contra, razón por la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados.

Además, acusó que las denuncias en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, impulsadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y por las que esta solicita que le sea retirado su fuero, son ordenadas desde Palacio Nacional por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, tal como La Silla Rota informó esta mañana, la Secretaría General del Congreso no cuenta con la copia de este expediente puesto que será entregado mañana al mediodía por la FGR.

En consecuencia, cuando Cabeza de Vaca pidió copia del mismo se le explicó que no lo tenían y que sería probable que pudieran tenerlo hasta el fin de semana.

En conferencia de prensa en San Lázaro, García Cabeza de Vaca entregó un documento a la a Secretaría General de la Cámara de Diputados "para expresar mi inconformidad de que haya violado la ley y el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados federales de morena con el único propósito de utilizarlo de manera mediática".

El gobernador acusó que lo sucedido en su contra "es producto de una persecución política" que surgió en Palacio Nacional.

El panista aseguró que demostrará su inocencia y advirtió que su único delito "es no someterme al Gobierno Federal" pues señaló que este ha querido entrometerse en la vida del estado.

Además, dijo que la administración de Andrés Manuel López Obrador también está molesta por haber exhibido un documento apócrifo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE ) respecto al apagón ocurrido en diciembre 2020.

García Cabeza de Vaca arribó a la Cámara de Diputados a las 13:40 horas, fue acompañado por el coordinador parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

PIDE SE LE CITE A DECLARAR

El gobernador de Tamaulipas entregó un oficio en el que da cuenta de su extrañamiento por la filtración del documento, así como su petición para que sea citado a comparecer para ejercer su derecho de defensa.

"QUÉ CASUALIDAD"

La mañana de este miércoles, tras concluir la ceremonia por el Día de la Bandera, el gobernador de Tamaulipas, anunció que se presentaría en la Cámara de Diputados

"Quiero informarles que, una vez concluido este mensaje, me presentaré ante la Cámara de Diputados para que me notifiquen sobre las acusaciones que me han hecho ante el Ministerio Público", destacó al finalizar el evento del Día de la Bandera en su estado.

En su mensaje, el mandatario tamaulipeco, dijo que durante muchos años ha sido objeto de infamias y persecuciones políticas. Esta no es la primera vez, y muy probablemente no será la última.

Cabeza de Vaca afirmó que es mínima justicia enterarse de qué se me acusa y de mínima decencia política haberme citado a comparecer, hace un año, cuando empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones, "que casualidad", dijo.

El gobernador señaló que seguirá trabajando a favor del estado.

"Deben tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. Voy a seguir luchando por las y los tamaulipecos".

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados desaforar al mandatario estatal por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El martes, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió el martes a la Cámara de Diputados desaforar a Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

FGR NO HA RARIFICADO SOLICITUD

La FGR no ha ratificado ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud que presentó ayer el Ministerio Público de la Federación para solicitar que se retire el fuero constitucional al gobernador panista.

Anoche el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política Ignacio Mier, informó en su cuenta de Twitter haber recibido la solicitud en cuestión. Y agregó que la ratificación estaría agendada para mañana viernes 25 de febrero al mediodía.

Fuentes cercanas al poder legislativo confirmaron a La Silla Rota que el expediente con el caso del gobernador continúa en la oficina de la Secretaria General, Graciela Báez; porque no puede ser turnado a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, sin la ratificación de la FGR.

Además explicaron que es altamente probable que, de llegar el mandatario estatal a las oficinas de las Sección Instructora no se le reciba, ya que, hasta el momento, su expediente no es encuentra ahí. Por lo que, de llegar el gobernador, tal como anunció, podrá ingresar a la Cámara de Diputados; pero no se le recibiría en las oficinas de la Sección Instructora porque carecen de la información de su caso en este momento por lo que no podría ser notificado.

Dado que la sesión del Congreso concluyó hoy poco antes de las 7 de la mañana tras aprobar la iniciativa de ley eléctrica del presidente López Obrador, en este momento la mayor parte de sus empleados ya no se encuentran ahí; y las principales oficinas se encuentran cerradas. Incluso la mayor parte de las comisiones de trabajo que agendaron reuniones para esta mañana han sido canceladas en las últimas dos horas.

EL CAMINO DEL EXPEDIENTE

Después de que la FGR ratifique su denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en las siguientes horas el expediente sería enviado a la oficina de la Sección Instructora que preside el morenista Pablo Gómez. Si la FGR ratifica mañana al mediodía, se prevé que el expediente llegue a este órgano el viernes por la tarde.

Después, sus cuatro integrantes se reunirán para determinar o no, la procedencia de esta solicitud, lo que podría suceder el lunes primero de marzo. De proceder, se cuenta con un plazo de tres días para notificar al gobernador Cabeza de Vaca; y él contará con un lapso de siete días para presentar sus alegatos.

FGR NIEGA VENGANZA POLÍTICA

El fiscal Alejandro Gertz Manero, aseguró que el desafuero contra el gobernador no es un asunto de venganza política y garantizó que en este caso habrá transparencia y claridad.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, Gertz Manero aseguró que el juicio será público ante el Congreso con todas las pruebas que se están aportando.

AMLO NIEGA PERSECUCIÓN

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obradoras, aseguró que en su gobierno no se persigue a nadie, pero aclaró que tampoco será cómplice, refiriéndose al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en donde la FGR solicitó al Congreso su desafuero, por su posible participación en varios delitos, incluido delincuencia organizada.

''Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza pero también debe de saberse, que he dicho, recuerdo, que no somos tapadera de nadie'', dijo el mandatario.





