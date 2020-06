Cabal Peniche, exbanquero que se asoma al Banco del Bienestar de la 4T

Carlos Cabal Peniche, el exbanquero tabasqueño que en los años 90 metiera dinero a las campañas proselitistas de Luis Donaldo Colosio y de Ernesto Zedillo ya tiene un pie adentro de la 4T, particularmente en la articulación del Banco del Bienestar, de acuerdo con reportes de prensa.

“Si alguien contrató a personas vinculadas al exbanquero Carlos Cabal Peniche dentro del proyecto del Banco de Bienestar, fue la secretaría de Hacienda vía la Oficialía Mayor”, afirmó Gabriel García Hernández, coordinador de los programas de desarrollo de la oficina de la Presidencia, en entrevista con La Silla Rota. Este cargo lo ocupa Thalía Lagunes dentro de la secretaría de Hacienda.

-Pues no tengo mayor información, lo que sí leí una columna. No tengo, no he conocido nunca en mi vida, ni saludado, ni sabido de tener algún trato con ese señor (y se cuida de mencionar su nombre).

- ¿Con Carlos Cabal Peniche?, se le pregunta.

-Sí, jamás en mi vida he sabido de él ni he tenido nada que ver. Ni lo conozco y obviamente tampoco él a mí. Lo demás no entiendo cuánta suposición hay.

El columnista Darío Celis publicó el 3 de junio en El Financiero que el ex banquero y también tabasqueño, está indirectamente dentro de la 4T en el proyecto del Banco del Bienestar (BB), a través de la figura de Alejandro del Valle quien fue responsable de la compra de los cajeros automáticos que se utilizarán.

(La Jornada)

- ¿Alejandro del Valle qué relación tiene con usted?

-A él sí lo conocí, es un enlace. Tiene una cámara entiendo que de empresarios que comercializan productos y servicios. Y alguna vez me visitó para presentarme opciones de venta de tecnología de muchos tipos, pero hasta ahí. Es todo lo que conozco y la relación que tengo con él. También alguna vez se le pidió, se le informó, que se planeaba la expansión de los centros integradores y estuvo algo activo en eso pero hasta ahí; cómo lo han tenido todas las empresas de tecnología que hemos estado analizando ahora. Eso es todo.

El columnista del diario El Financiero, agrega que del Valle representa a Gabriel García Hernández; y y refiere que desde diciembre de 2017 comenzó a tener “los primeros acercamientos con directivos del entonces Bansefi”. También señala que del Valle sí fue el responsable de la compra de dichos cajeros y que “se adquirieron en promedio a 20 mil dólares la unidad a un proveedor coreano llamado Hyosung. El gobierno de la 4T n siquiera convocó a una licitación pública. Fue una asignación directa”.

- ¿Fue Alejandro del Valle el responsable de la compra de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar?, se le pregunta a Hernández.

-Pues mira ese asunto lo llevo la Oficialía Mayor. No tengo yo mayores informaciones. Sí, él entiendo proporcionó información sobre las tecnologías que había en la materia; pero pues hasta ahí. No es algo que tenga que ver con mi injerencia directa.

- ¿Entonces no podemos confirmar si Alejandro del Valle fue quien compró o no, estos cajeros?

No, no, no. Que yo sepa eso lo llevó la Oficialía Mayor en un procedimiento y a través del Banco de Bienestar. Nosotros participamos en eso porque hicimos el desarrollo de la ubicación de los centros integradores.

El también llamado “súper jefe de los delegados de la 4T” explicó a detalle que estos centros integradores son “una zona geográfica de desarrollo en donde viven, está un conjunto de comunidades; y a donde asiste por vocación los ciudadanos al día de plaza, en dónde hay principales servicios”. Y precisa que es ahí donde estarán ubicadas las sucursales del BB. Y agrega “Pero también otros centros de servicio que ahorita funcionan y que están siendo enlazados con tecnología. Mañana en la conferencia de bienestar se va a informar sobre estos centros integradores”, adelanta.

-Esta misma columna señala que el empresario Alejandro del Valle lo representa usted en el proyecto de los Bancos.

Pues en eso no coincido no tenemos esa información.

- ¿No es cierto?

No, no es cierto. Y es así cómo puedo responderte. Pero no sé si él (se refiere a del Valle) ha declarado eso así. Sería bueno que se lo preguntará y punto. Yo lo que te puedo decir es que no tengo ninguna relación de ninguna naturaleza ni con Alejandro del Valle ni con el otro señor (dice en referencia a Cabal Peniche).

- ¿Puedo confirmar que Alejandro del Valle está dentro del proyecto del Banco del Bienestar, aunque no tenga ningún vínculo con usted?

Mira, yo no tengo injerencia ni entiendo que esta persona tenga vínculo formal con ese asunto. No promovemos esas situaciones.

¿Quién es Carlos Cabal Peniche?

Carlos Cabal, exdirector de Banca Unión-Cremi, expriista y donador de la campaña presidencial del entonces aspirante a la presidencia del PRI en 1994, Roberto Madrazo, además de haber reconocido haber aportado varios millones de pesos a las campañas de los expriistas Ernesto Zedillo y Luis Donaldo Colosio.

Su banco fue intervenido en 1994 por la secretaría de Hacienda acusado de presuntos malos manejos, por lo que el banquero huyó a Australia donde fue detenido en 1998. Este banco fue parte del proceso de rescate del Fobaproa; y ese mismo año el entonces presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador (hoy titular del Ejecutivo), le denunció ante la ex PGR por desvío de recursos de aquella institución bancaria. Tras su extradición a México en 2001, a Cabal Peniche se le decretó libertad con reservas de ley. La realidad es que nunca pisó la cárcel.

En 2011 reapareció en Tabasco y en los últimos años se dedicó al cultivo de varios frutos. Celis señala en esa columna que “el paisano de AMLO se perfila como el banquero que apuntala el megaproyecto que tanto incomoda a la Asociación de Bancos de México que preside Luis Niño de Rivera, pues va contra la tendencia del sector. López Obrador informó que este año estarán listas las primeras mil 350 sucursales del banco que dirige Rabindranath Salazar y que el año próximo quedará concluido otro tanto, para sumar 2 mil 700… Es el primer negocio que Cabal hace con las huestes de López Obrador. Estaba relativamente alejado de la grilla cosechando y vendiendo mango”.

En diciembre el presidente López Obrador se refirió al tema Cabal Peniche en una de sus conferencias mañaneras y señaló “ayer me preguntaron que qué opinaba, si se iba a solicitar que se analizara el caso. No, ya vamos a ver hacia adelante”.

Me moriría de vergüenza si los padrones del Bienestar se usaran con fines electorales

Uso electoral del padrón electoral

A pregunta expresa, Gabriel García Hernández respondió a La Silla Rota que la base de datos del Bienestar, en caso de ser utilizada con fines electorales para el 2021, deberá ser denunciado.

-El tema se ha prestado a muchas interpretaciones. Me adelanto ¿Usted qué diría a esas apreciaciones?

De entrada, el censo ya está publicado y no solamente el censo, sino el conjunto de beneficiarios de programas sociales. Son 22 millones y están publicados en las páginas. Cualquiera puede ingresar y consultarlos.

En cuanto al uso de padrones yo lo único que te puedo decir es que, todo lo que tenga que ver con alguna posibilidad de manipulación o fraude electoral, debe de ser castigado con cárcel y denunciarlo. Durante años, cuando yo participe, en otro tiempo, fuimos muy críticos de cómo se compró el voto y se manipula todo. Me moriría de vergüenza si eso se hiciera ahora. Y todo el que lo haga debe de ir a la cárcel; primero renunciar. Así de fácil.

"¿Pero sabes cuál es lo bueno? Que ahora tenemos una sociedad más despierta muy concientizada que es muy difícil de manipular. Como dice alguna persona (dice sin mencionar al presidente) el pueblo de México es mucha pieza y no se va a dejar manipular ni por los funcionarios públicos ni por los traficantes de influencia, ni por nadie".

Por fortuna ya muchos de los beneficios que reciben, son derechos constitucionales; como los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces que todos estén muy atentos. Bienvenida la crítica y la denuncia, siempre y cuando tenga fundamento y no haga interpretaciones absurdas, como este tipo de las columnas, a quienes también les podría dar la cara y decirles de frente que no tengo ninguna relación de ninguna naturaleza con todos esos personajes.

No estilo dar entrevistas, pero como ya se puso de moda esto con las conferencias, pues estoy siendo un poco más abierto para comentar lo que sea necesario. Porque no hay nada que ocultar y todo que aclarar eso sí ¿Eh?

(María José Pardo)