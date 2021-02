Busco la Mesa Directiva por un asunto de capacidades, no de cuotas: Dávila

La diputada federal Adriana Dávila se inscribió a la convocatoria panista para elegir a un representante para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Entrevistada por La Silla Rota, la dos veces candidata a gobernadora de Tlaxcala, ex senadora y por segunda vez legisladora en San Lázaro, y ex asesora de Ernesto Cordero cuando fue secretario de Hacienda, afirma tener la trayectoria política para desempeñarse en ese cargo.

Pero también busca llegar al cargo para demostrar que las mujeres pueden desempeñarse en cualquier cargo por sus capacidades, no sólo por una cuestión de cuotas.

“Hay detrás de mí una trayectoria que me respalda. Trabajo en calle, en tierra, en tribuna, en el Ejecutivo, como candidata dos veces a gobernadora que me respalda. Entonces lo que digo es que si las mujeres somos visibles de Acción Nacional y hemos hecho una buena política pública a favor de las mujeres en otros ordenamientos, como la creación del Inmujeres en periodo panista, la Fiscalía especializada de atención a la violencia contra las mujeres y trata de personas, en un sexenio panista fue la Ley general de acceso a mujeres a una vida libre sin violencia que fue en periodo panista, es importante que entendamos que además fue aprobada la legislatura de paridad que establece que haya igualdad entre nosotras y los hombres, que se valoren mis cartas credenciales, que el mismo valor se de a las cartas credenciales de nosotras a la de los varones”.

Sabe que primero debe convencer a sus compañeros panistas de ser la ideal para presidir la Mesa, y luego pasar la aduana de la votación ante el Pleno, donde como sus compañeros aspirantes al mismo cargo, Jorge Luis Preciado y Xavier Azuara, tiene sus dudas sobre si Morena cumplirá su palabra de rotar la Mesa Directiva y que para el segundo año sea para Acción Nacional.

“Espero que Morena respete la ley y el acuerdo firmado por los coordinadores de los grupos parlamentarios, incluyendo Mario Delgado. Más allá de que pueda presidir la Mesa Directiva y estoy segura de tener experiencia y capacidad para dirigirla, más allá de eso me parece es importante que en este proceso democrático que estamos viviendo y que le permitió a Morena llegar al poder, obviamente Acción Nacional siendo esta segunda fuerza política en el Congreso también puede ser institucional, sabe hacer las cosas y para nosotros es importante que se pueda llevar la conducción de la mesa, sobre todo en estos momentos que es fundamental el respeto al Poder Legislativo”.

Dávila aclara que la votación que se llevará el 26 y 27 para elegir al panista que podría ser el presidente de la Mesa Directiva no es para ella una contienda interna y que si el resultado no le es favorable, respaldara a quien gane.

“Mi aspiración no está por encima de nada, menos de mi grupo parlamentario”.

Su verdadera preocupación es la elección del 31 de agosto, ante el Pleno, porque el PAN no tiene los votos suficientes para hacer ganar a su representante, por lo que dependerá de que Morena cumpla su palabra.

-¿Cuál es la importancia de la Mesa Directiva en estos momentos, cuando ha habido algunos bandazos de Morena en su conducción?

-El resultado, en lo personal tengo clarísimo que la votación de Morena con los aliados es una votación que puede conseguir dos terceras partes para las reformas constitucionales y eso no está a discusión. El tema es que el debate tenga un nivel más alto. Que se puedan escuchar los mejores argumentos políticos y técnicos y que las voces plurales representadas en el Congreso de la Unión no sean acalladas ni ocultas para poder conseguir un objetivo. La discusión ayudaría muchísimo a que los ciudadanos puedan darle respeto a un Poder Legislativo que tú sabes no está muy bien calificado.

“No me preocupa el resultado en esa votación, sabemos que van a ganar, lo que me preocupa es efectivamente la violación de procedimientos. Si vas a llevar un procedimiento para conseguir el mismo fin lo más importante, el papel que tiene la Mesa es ‘respétense la ley, los procedimientos, la Ley orgánica del Congreso’ y entonces en las negociaciones ya cada quien podrá expresar con argumentos técnicos y políticos, si está a favor de tal o cual ordenamiento. Eso pasa por entender que hay un reglamento, un funcionamiento de la propia cámara para hacer las cosas de manera correcta”.

-¿Cómo se decidió a inscribirse, cuáles son sus credenciales?

-Es mi tercera legislatura, fui diputada federal en la 60 legislatura. Fui senadora en la 62 y 63 pero también tengo experiencia en la administración pública federal, trabajé en la Secretaría de Hacienda como asesora del secretario, con Ernesto Cordero. Estuve en la oficina de la presidencia de la república en el manejo federal de programas y delegaciones federales respecto a las dependencias. Conozco también el trabajo de los municipios porque trabajé en una asociación civil como directora de relaciones públicas y comunicación social. Conozco la parte legislativa y ejecutiva, tengo experiencia en ambos sentidos y eso me permite entender que hay relación con otras fuerzas y un respeto entre poderes y eso ayudaría muchísimo a resaltar en la Cámara de Diputados.

“Mi participación como mujer también impulsa la participación de otras mujeres que vienen de generaciones nuevas y que nos corresponde a nosotras empujar. Siempre estamos peleando por cuotas, en este caso podemos demostrar que también por credenciales podemos hacerlo”.

-¿Cómo será la contienda? Enfrenta a quien fue coordinador del PAN en el Senado y a alguien que es de una nueva camada.

-Tengo respeto por ambos compañeros, Jorge Luis Preciado es un compañero con quién compartí en el Senado, lo conocí como coordinador y tiene cartas credenciales para hacerlo. Xavier Azuara tiene experiencia en algunos ámbitos como diputado local y federal. Son cartas importantes. En el caso de tu servidora he intentado plantear sobre las ventajas que tengo para presidir la Cámara de Diputados, no por un asunto de cuotas sino por capacidades. Algo que es fundamental es que el problema no es quién vaya a presidir o a ser la propuesta de Acción Nacional. El problema es que Morena acepte hacer este relevo y la votación podamos darla.

“No percibo esto como una contienda interna, como un tema de pleitos internos, cualquiera de nosotros puede hacer un buen trabajo. Yo estoy presentando mis cartas credenciales y mi trabajo que tiene que ver con mis comportamientos públicos que ahí están, eso me permite contender y hacerlo; será el grupo parlamentario el que me respalde. Lo que debemos es llegar con una propuesta firme, sólida el 31 de agosto que se tendrá que votar esta propuesta. No es una contienda al interior, no es por lo menos mi caso, que esté aferrada al proceso de tener el honor de presidir la Mesa Directiva, eso solo se consigue con el apoyo de los compañeros. Obviamente con la votación de las dos terceras partes, pero sabemos que no tenemos dos terceras partes por sí solos, pero el respeto al acuerdo a la ley sería importante”.

-¿Hay un Plan B por si Morena no cumple?

-Sería muy grave que Morena no cumpliera. No percibo a un grupo parlamentario de Morena que cuando fue minoría tuvo esas posibilidades. Ruth Zavaleta cercana en su momento a Andrés Manuel López Obrador en el 2006 en elección fue presidenta en segundo año y Acción Nacional tenía junto con el PRI esa mayoría, pero entendimos que la pluralidad la marcaba ley y ese era un derecho porque representas a una institución, no un grupo parlamentario. En el segundo fue en el Senado con la propuesta de Barbosa al frente de la Mesa Directiva, hoy gobernador de Puebla, ellos fueron beneficiarios de ese tipo de ordenamientos y les permitió llegar a la presidencia de la república.

“Hacer un proceso democrático simplemente porque son mayoría me parecería sería un doble discurso, por parte de Morena, yo espero y confío entiendan ellos que esto es un asunto de representación plural que la Cámara de Diputados tiene”.

-¿Qué mensaje le daría a compañeros para que la apoyen?

-El PAN tiene una gran oportunidad de demostrar que las propuestas que ha hecho en materia de política pública y legislativa sobre la paridad y participación de nosotras no son solo propuestas obligadas por un discurso público, sino que están respaldadas por la trayectoria de sus mujeres que hemos pertenecido a Acción Nacional. En mi caso no he pertenecido a ninguna otra fuerza política, es la única en la que llevo trabajando 24 años. Me parece fundamental demos un mensaje sobre el respeto a las leyes e impulso de la participación que en ley se ha manifestado pero que también en capacidades podemos demostrarlo.

“Espero mis compañeros valoren esta trayectoria, pero mi bancada sabe que respaldaré las propuestas que se tengan”, concluye.