Buscando un tanque de oxígeno para su papá, a Martha la estafaron

"Yo me sentí bastante triste, me parece bien feo que estén haciendo esto, sobre todo en unos tiempos en los que el oxígeno es algo que la gente está requiriendo con urgencia y tener a las personas, aparte de preocupadas por el bienestar de su familiar, esperando por un tanque de oxígeno a las 3:00 de la mañana, me parece bien feo", destacó Martha Ruiz, quien fue víctima de fraude cuando intentó rentar un tanque de oxígeno para su papá.

Los tanques de oxígeno han tenido una gran demanda en las últimas semanas debido al repunte de la covid-19. En el caso de Martha, ella lo requiere porque su padre tiene otro padecimiento y debe recibir oxígeno durante la noche, pero tienen un tanque de 682 litros que le dura 11 horas aproximadamente y recargarlo diario no les estaba funcionando.

El pasado 26 de diciembre, Martha encontró en internet a Oximed, en la página oximedmex.com, en la que le ofrecían la renta de tanques de oxígeno por 500 pesos y recargas que iban de los 99 a los 180 pesos.

Indicó que se veía profesional y real, por lo que ella no sospechó que se tratara de un fraude. Actualmente la página ya marca error cuando se intenta abrirla, por lo que ya fue dada de baja.

Cabe resaltar que sí existe una empresa que se llama Oximed y que vende oxígeno, pero su página de internet es oximed.com.mx, por lo que los delincuentes cibernéticos usurpan el nombre de esta compañía para confundir a los consumidores.

"Toda la página parecía súper real, ahora ya sé que la página sí es un trabajo profesional, porque la agencia que diseñó la página web me contactó y me dieron datos de la persona que les pagó y todo eso" relató a La Silla Rota.

"Se veía todo muy bien, tenía dirección, la ubicación estaba en Frontera 33, que según lo que yo vi hay más de un negocio de oxígeno, pero real, en esa calle, en ese número y me parece que unas cuantas más en los alrededores", explicó Martha, por lo que en ningún momento dudó de la empresa.

"Perdimos 3 mil 500 pesos y no hemos podido conseguir el oxígeno"

La familia Ruiz Flores pagó 3 mil 500 pesos a la empresa, 3 mil correspondían al depósito que les pidieron y 500 a la renta mensual del tanque, que supuestamente sería de 3 mil 455 litros. sólo les dieron un número de contrato, pero nunca les enviaron el documento, a pesar de que lo solicitaron en varias ocasiones.

Así pasaron los días y estuvieron esperando a que el tanque llegara, cuando escribían a la empresa les respondían que ya ese día lo iban a recibir. Tal fue la desesperación de la familia que su mamá Alejandra Fllres llamó por teléfono, pero nunca le contestaron.

Del sábado al martes estuvieron en la casa esperando el tanque de oxígeno, incluso en vela porque les dijeron que era servicio 24 horas y podría llegar durante la madrugada.

"El miércoles ya les pedimos el reembolso, mi mamá se comunicó con ellos, les dijo que ya habíamos esperado por bastante tiempo, que mi papá ya no podía seguir sin el oxígeno y que quería el reembolso porque necesitaba ese dinero para comprarlo en otra parte, pero no nos imaginábamos que estuvieran agotados en todas partes", indicó Martha.

"No tenemos mucha esperanza realmente de que nos devuelvan el dinero, por supuesto. Yo lo que quiero es que la gente sepa que si se encuentran con esta empresa hagan una búsqueda rápida en redes sociales y se den cuenta de que ellos no son reales", destacó.

La familia Ruiz Flores planea denunciar ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la policía cibernética y avisar al Servicio de Administración Tributaria sobre esta razón social fraudulenta.

"A parte de perder esos 3 mil 500 pesos no hemos podido conseguir el oxígeno, afortunadamente mi papá está estable, pero sí es necesario, vamos a seguir buscando", declaró Martha.

Mientras que su mamá Alejandra señaló que "si esto sirve para que otras personas tengan más precaución, será suficiente, porque nosotras no tenemos ninguna esperanza de recuperar el dinero".