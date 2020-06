Buscan prohibir incineración de cuerpos no identificados o reclamados

La Secretaría de Gobernación informó que trabaja en un acuerdo con la Secretaría de Salud para prohibir durante esta pandemia, la incineración de cuerpos no identificados o reclamados ya que las familias de desaparecidos debieron frenar sus labores de búsqueda de sus familiares, a consecuencia del confinamiento y emergencia sanitaria.

Su titular Olga Sánchez Cordero afirmó en su intervención inicial durante la primera reunión con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (que se realiza de manera virtual en estos momentos), que este acuerdo "prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (covid-19). Dicho acuerdo da cumplimiento pleno a lo que prevé la ley, así como a todas las recomendaciones internacionales que han surgido sobre este tema en particular y, lo más importante, protege y fomenta el pleno respeto a los derechos de las personas y sus familiares a la verdad".

Agregó que a un año de haber sido reinstalado el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (marzo de 2019) el gobierno ha entregado ya subsidios a estas familias "más de 340 millones de pesos para acciones de búsqueda, localización e identificación a 24 entidades federativas... Las 32 entidades ya cuentan con instrumentos de creación de las comisiones locales de búsqueda y sólo restan cuatro estados por nombrar a la persona que será su titular"

Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos encargado del tema, señaló en este primer semestre se entregó esta cantidad en 24 entidades; y que el 80 por ciento de los recursos ya fue depositado y el resto se realizará en una segunda etapa. Adelantó que Tamaulipas, San Luis Potosí y Michoacán utilizará este dinero para construir panteones forenses mientras que Jalisco los destinará al Instituto de Ciencias Forense para mejorar las tareas de identificación humana. Y que Coahuila esta semana se inaugurará el centro de identificación humana estatal ya equipado. El funcionario aprovechó para proponer a la Conago buscar formas para fortalecer con recursos locales, y no solo federales, al Sistema Nacional de Búsqueda "para que en 2021 se vea robustecido", argumentó

También adelantó que se expondrán "los avances que ha habido para la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense... y los informes de avances del proceso de fortalecimiento al proyecto de protocolo homologado de búsqueda".

Sánchez Cordero destacó "el derecho humano de toda persona a ser buscada... la desaparición de personas constituye un fenómeno devastador para toda la sociedad. Es una de las formas de violencia con mayor daño colateral que existe, porque el desaparecido deja a sus familiares en una incertidumbre permanente que puede resultar más dolorosa incluso que el saber que esa persona ha fallecido".

El número de desaparecidos según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas -con corte al mes de enero- es de más de 61 mil; la próxima semana, adelantaron, se actualizará esta cifra con datos de las fiscalías estatales y federal.