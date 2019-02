Buscan Morena y oposición aval a Guardia Nacional

REDACCIÓN 20/02/2019 11:02 p.m.

Morena y los partidos de oposición afinaron un principio de acuerdo para avalar la reforma constitucional que daría paso a la creación de la Guardia Nacional en la sesión de pleno de este jueves.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, confió en que se avance en las negociaciones, sobre todo al establecer con claridad el tema del mando operativo, por el tema militar o civil.

"No me gusta lanzar las campanas al vuelo porque luego resulta frustrante cuando no se logra", acotó el legislador.

"Todavía estamos en discusión en esos temas concretos", sobre el mando civil, especificó Monreal.



"De llegar a un acuerdo se redactaría la modificación para que se inscriba y tenga carácter de dictamen de ley, por lo que tendremos que ponernos de acuerdo en la sesión", precisó.

También perfilaban un plazo de cinco años para regreso de tropas a los cuarteles, una vez creada la Guardia Nacional.

Cuando se trate de militares serán juzgados en tribunales militares, según explicó Monreal.

Legisladores del PRI indicaron que en caso de quitar el tufo militar a la Guardia Nacional es factible que incluso la reforma sea avalada incluso por unanimidad. "Pero también puede no salir", explicaron.

Lo que pactaron ya es que entre 60 y 90 días tendrán listas las leyes reglamentarias y secundarias.

En la sesión de este jueves se prevé que sea discutida y aprobada la Guardia Nacional, que regresaría a San Lázaro para su revisión. Una vez salvado el trámite pasaría a los congresos estatales por ser reforma constitucional.

Se necesitan 85 votos de senadores como mínimo por ser reforma constitucional. Y Morena no los tiene. Son apenas 59 de Morena, 6 del PT, 5 del PES y 6 del PVEM, es decir, 76.

Este lunes 11 de 12 mandatarios priistas externaron su apoyo a la Guardia Nacional, pero el coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong acotó: solo con mando civil, además de la exigencia de definir bien la soberanía de estados y municipios.

El viernes, los gobernadores panistas fueron citados en Gobernación para una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin embargo, los mandatarios panistas no acudieron al llamado.".

