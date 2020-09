Buscan diálogo con exestudiantes de Ayotzinapa por lucrar con caso

A casi seis años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, la Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa (CNEA) se pronunció en contra de Omar García, ex estudiante de la rural isidro Burgos, así como de David Flores Maldonado, exsecretario estudiantil y los convocó a una reunión para aclarar sus acciones y si han obtenido beneficios tras el caso.

La coordinación se deslindó de Omar García (Manuel Vázquez Arellano) porque "no forma parte de los hijos dignos de Ayotzinapa, tampoco los representa, mucho menos a los que están desaparecidos y en casos lamentables, muertos", informaron.

La CNEA convocó a un encuentro con Omar García, a quien acusaron de lucrar con el caso. "¿Por qué en tu historial como estudiante tuviste varios ingresos a la escuela?, ¿Por qué como líder proponías la formación de grupos casi paramilitares, similares a los guatemaltecos?, ¿Por qué la Base Estudiantil te expulsó?, ¿Por qué después de los sucesos (del 26 de septiembre ) huiste y dejaste solos a los compañeros que continuaron en lucha?, ¿Por qué no te cambiaste a otra Normal Rural?, ¿Por qué actualmente tu estatus económico te da para estudiar en una Universidad Privada?", cuestionan en un comunicado.

La Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa también se pronunció en contra de David Flores Maldonado, alias "La Parka", ex Secretario General estudiantil cuando fue la desaparición en Iguala.

tenemos mucho que interpelar sobre tu actuar, antes, durante y después de los hechos, --¿Estarías de acuerdo coincidir en una conversación junto a Omar García, "El sobreviviente", misma fecha y horario? --El encuentro será de posturas ideológicas. Públicamente te preguntamos David.

"¿A cambio de qué te fue asignado ese puesto tan distinguido en la Secretaría de Educación Pública (con Aurelio Nuño) en plena administración de Enrique Peña Nieto a sabiendas que eran los principales verdugos del movimiento?, ¿A qué se debe ese salario ostentoso que no lo tienen grandes investigadores?, ¿Qué entregaste?, ¿Qué ocultas?, ¿Qué callas? ¿En verdad ganaste tu plaza de manera legal?", señala el documento.

Además, la CNEA solicitaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que haga una revisión en el organigrama de la SEP a fin de clarificar de la ratificación del nombramiento de David Flores como funcionario público de la 4T, "si ese puesto le fue asignado desde la administración pasada". (

Demandaron que sea separado del puesto, ya que no cumple con dos de las máximas de la 4 T: no traicionar y no mentir.

"Para los hijos de Ayotzinapa, siempre será una ofensa, verlo en ese cargo, como una muestra de herencia del gobierno fabricante de la aberrante mentira sobre nuestros compañeros desaparecidos".