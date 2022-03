"Buscaba una sobredosis y me inyecté": el drama de madres adictas en pobreza

"Pues es que he tenido muchos problemas con mi mamá y mi hermana. Mi mamá es muy grosera conmigo, enfrente de los niños, entonces yo estoy yendo con mi hermana atrás de su casa, no tenía donde vivir y mi hermana y mi cuñado me sacaron de su casa. Mi mamá se está riendo de mí: ´mira por culera te sacaron de ahí´. Me dio mucho coraje y yo agarré, supuestamente me iba a dar una sobredosis, y me inyecté", relató.