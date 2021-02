Busca FGR desafuero de Cabeza de Vaca; gobernador ve justicia "facciosa"

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por la presunta comisión de varios delitos.

Por su parte, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que se hace "uso faccioso de la justicia donde no hay delito", con la solicitud de desafuero que hizo pública el líder de Morena en la Cámara de Diputados. El panista advirtió que se defenderá cuando sea debidamente notificado.

"Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", escribió en redes.

El presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, sostuvo que la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por parte de la Fiscalía General de la República tiene un claro tinte político electoral.

“López Obrador y Morena han comenzado su cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México que sí sabe dar resultados a la población, a diferencia de la incompetencia de los gobiernos morenistas que no hacen más que socavar a México y llevarlo a la bancarrota y a las peores crisis económica, social y de salud de las que se tenga memoria”, dijo en un comunicado.

El dirigente de Acción Nacional puntualizó que Morena está acabando con la autonomía de las instituciones, ya se vio la lamentable presión ejercida a la Auditoría Superior de la Federación, y ahora vemos que pretenden utilizar la Fiscalía para sus fines electorales.

“No es casualidad que el gobierno morenista en pleno proceso electoral quiera perseguir al gobernador que más impulsó la Alianza Federalista de Gobernadores, que busca defender lo que es justo para sus entidades federativas.

Los senadores del PAN advirtieron que las acusaciones contra el Gobernador se tratan de una clara persecución política contra un opositor.

“Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar. El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral”, indicaron en la cuenta de Twitter.

SEÑALAMIENTOS

Entre los delitos que la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la FGR le imputa al panista, están los de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados federal, Ignacio Mier (Morena), informó sobre la recepción de la solicitud, a nombre de dos agentes del ministerio público.

“Hoy fui notificado que la Cámara de Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, escribió el líder morenista en sus redes sociales.

Este proceso, exclusivo de la Cámara de Diputados, se solicita en contra de un funcionario público para retirarle la inmunidad procesal, es decir, el fuero. Con esto, el gobernador de Tamaulipas quedaría a disposición de la autoridad judicial federal.

De acuerdo con el artículo 111 de la Constitución Política, el fuero se le retira a los funcionarios públicos, a través de este proceso legislativo, para que puedan ser juzgados penalmente por delitos cometidos durante su encargo.

Francisco García Cabeza de Vaca asumió el gobierno de Tamaulipas en 2016, por lo que su encargo debería continuar hasta 2022. En caso de que la Cámara de Diputados admita la solicitud, deberá llevarse a cabo un proceso de juicio político.

Una vez que se admita a proceso, la sección instructora deberá resolver el desafuero del panista en un pazo no mayor a 70 días, para ello, deberá llevar a cabo diligencias que prueben la presunta comisión de los delitos por los que acusan a García Cabeza de Vaca.