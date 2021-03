Busca congreso de Tamaulipas proteger al gobernador de denuncias

CD. VICTORIA.- Con la mayoría del PAN y PRI, el Congreso de Tamaulipas aprobó este martes un reglamento para definir el proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en cuanto reciban la solicitud de parte de la Cámara de Diputados.

El objetivo de este reglamento es analizar las pruebas y en caso de advertirse que se trata de un tema político, se negará el desafuero.

Con el voto en contra de los diputados de Morena, en un lapso de media hora se aprobó el reglamento, que también establece que de no proceder el desafuero en contra del gobernador en turno, los delitos que se le imputan no prescribirán y se le podrá perseguir aunque haya terminado su encargo. La Comisión Instructora que se instale tampoco podrá salirse de esos términos.

El reglamento prevé que la Comisión Instructora deberá dar la oportunidad a las partes para presentar el material probatorio para sostener la acusación y defensa.

A la vez, la Comisión Instructora deberá revisar las pruebas aportadas por las partes y emitir un dictamen al Pleno, el cual mediante votación de mayoría absoluta establecerá si procede el desafuero.

¿CÓMO SERÁ EL PROCEDIMIENTO?

La iniciativa establece que una vez que la Mesa Directiva del Congreso local o la Junta de Coordinación Política reciban la notificación de la Cámara de Diputados para proceder penalmente contra diputados locales, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia o el gobernador en turno, se procederá a sustanciar el procedimiento de homologación que tiene como objeto determinar la existencia de un hecho constitutivo de delito federal y la responsabilidad de los sujetos.

EL DEBATE LEGISLATIVO

La propuesta provocó un debate entre panistas y morenistas en la sesión ordinaria del Congreso celebrada este martes.

El diputado Rigoberto Ramos Ordoñez, de Morena, aseguró "qué triste y lamentable es que sigamos siendo irresponsables al traer leyes que se hagan al vapor".

"Lamentablemente vamos a ser quienes le vamos a quedar deber a todos los tamaulipecos. Estamos siendo arbitrarios y se da un autoritarismo total en este Congreso".

De parte del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Arturo Soto Alemán señaló que "el acuerdo que hoy es presentado no es un tema nuevo en el ámbito legislativo, no estamos descubriendo el hilo negro".

Soto Alemán dijo que se trata del mismo reglamento aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2004, cuando se discutió el desafuero del entonces jefe de gobierno y hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Deberíamos conocer perfectamente el texto del documento que ya se presentó un texto similar en el desafuero de López Obrador cuando era jefe de gobierno", sostuvo.

Al final, el reglamento con el que se tratará el desafuero del gobernador de Tamaulipas fue aprobado en menos de media hora con 24 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones.

HACER PÚBLICO EL EXPEDIENTE, SÓLO POR GOBERNADOR O FGR: SECCIÓN INSTRUCTORA

Las únicas personas que pueden hacer público, total o parcialmente, el expediente relacionado con la solicitud de desafuero de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca, son precisamente ellos: el mandatario estatal o el fiscal que integró el caso. Así lo afirmó el presidente de la Sección Instructora en el Congreso, y vicecoordinador de la bancada de Morena, Pablo Gómez.

Ayer, el presidente López Obrador durante su conferencia por la mañana, "sugirió" que la Cámara de Diputados hiciera público este expediente; "yo también lo quiero conocer", dijo. Esta mañana el gobernador de Tamaulipas difundió en su cuenta de Twitter que dicha denuncia se basa en "especulaciones y suposiciones contenidas en otras audiencias que no tienen nada que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a votación de la Cámara de Diputados".

En entrevista con La Silla Rota, Gómez respondió sobre la petición del presidente López Obrador. "Sí, dijo lo quiero ver; pero también dijo, si no existe inconveniente. Y sí existe inconveniente, fue una declaración. Él no mandó una carta a la Sección Instructora", afirmó.

-Sería a todo dar que si se supiera ¿verdad? Pero hay unas leyes que, antes que al presidente, les tenemos que hacer caso. El mismo aceptó que si no había inconveniente; no va a pedir una cosa que sería ilegal ¿No? Eso de gobernar en público es una cosa muy nueva, todavía no nos acostumbramos.

-¿Ya le comentaron esto al presidente?, se le preguntó.

-No. Yo no voy a hablar de eso con el presidente, ni con su gente. Este asunto no lo puedo hablar con nadie. No podemos dar a conocer una carpeta de investigación de un asunto que está en proceso porque entonces tendríamos todos que ir a la cárcel.

Ayer el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, declaró en entrevista con este portal que asesores de la Sección Instructora revisaban el expediente (de 6 cajas y conformado por 27 tomos) para evaluar qué partes podrían hacerse públicas incluso de manera testada para proteger datos sensibles o personales.

El único antecedente de un expediente que se hizo público en esta administración, testado casi en su totalidad, fue el que dio a conocer la FGR del caso General Cienfuegos. Otra versión no testada fue dada a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Gómez: parcial, lo que se podría hacer público

"Lo que diga Mier pues él estará evaluando", dijo Pablo Gómez. "Se puede hacer una versión pública de ciertas actuaciones ministeriales y etcétera; pero esa versión pública la tendría que hacer el fiscal. Nosotros no podemos hacerlo porque el documento no es nuestro".

Adelantó que en caso de que diputados ajenos a la Sección Instructora solicitaran acceso a este o cualquier otro de los expedientes que revisan en este momento, "no estoy seguro, pero creo que no se lo podríamos negar. Pero ese legislador estaría sometido al sigilo, igual que cualquier otro".

¿Y SI EL GOBERNADOR NO RESPONDE POR ESCRITO?

En caso de que el gobernador no responda por escrito en los siete días que tiene como plazo, dijo, no habría ninguna consecuencia jurídica en su contra. "Puede no mandar nada, no está obligado. Si no manda nada, quiere decir que todo lo que llegó lo niega, es al revés. No significa que lo acepte. Aquí el principio que prevalece es que el que calla, niega". Y explicó que incluso sí llegue esta respuesta, el único que podría hacerla pública es el propio Cabeza de Vaca.

Por último, informó que en estos momentos este expediente es digitalizado para consulta de los cuatro diputados integrantes de este órgano. Cabe destacar que dos son de Morena (Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez), Anilú Ingram del PRI y Ana Ruth García del partido del Trabajo. No hay ningún integrante del PAN.

¿PARA QUÉ HACER PÚBLICO UN EXPEDIENTE?

El analista en temas de seguridad y columnista, explicó a La Silla Rota que en efecto, un expediente judicial no debería ser abierto al público como solicitó el presidente López Obrador.

-Sí se puede, si lo que se quiere es garantizar que nunca pise la cárcel el imputado. Si se quiere violentar el debido proceso y con eso asegurar que sea una derrota del Ministerio Público en un proceso judicial. Pero si lo que se quiere es justicia, no es buena idea.

-¿Quién tendría que abrir un expediente al público? ¿La Sección Instructora en el Congreso o la FGR?

-Ambas podrían hacerlo. La Fiscalía podría presentar un tipo de versión pública como hizo en el caso Cienfuegos. Pero aquí la pregunta es para qué quieren abrirlo; si lo que se le quiere es que un inculpado tengo una salida política, o si tener éxito en el procedimiento judicial. Sí es lo segundo, habría que ser mucho más prudentes.

HAY ESPECULACIONES Y SUPOSICIONES EN ACUSACIÓN EN MI CONTRA: CABEZA DE VACA

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que en la solicitud de desafuero que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en su contra ante la Cámara de Diputados hay suposiciones y especulaciones.

"Extrañamente en la solicitud presentada por el Ministerio Público se inserta suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a consideración de la Cámara de Diputados", señaló el mandatario en una carta que publicó en redes sociales.

García Cabeza de Vaca detalló que apenas el 1 de marzo fue notificado oficialmente por la solicitud de desafuero en su contra para acusarlo de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Sobre las acusaciones de defraudación fiscal equiparada, detalló el mandatario, se trata de la venta de un departamento cuya propiedad ha sido reportada en sus declaraciones fiscales y en las de su esposa.

Comparto a la opinión pública la siguiente postura, tras ser notificado sobre la solicitud de procedencia por parte de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/w5QB1JmzHn — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) March 2, 2021

En cuanto a los señalamientos de lavado de dinero, García Cabeza de Vaca explica que es por la venta de un departamento que fue canalizado a través del sistema financiero.

Finalmente, sobre las acusaciones de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de su familia.

"Todas esas acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos", aseguró el gobernador.

García Cabeza de Vaca aclaró que en ninguna parte de la solicitud de desafuero se le vincula con el robo de combustible, narcotráfico o relación alguna con el crimen organizado.

"Reitero mi disposición a aclarar, en el marco de la ley y del debido proceso, las sospechas que se han sembrado en mi contra, con propósitos políticos y electorales", concluyó.

Por su parte, Alonso Aguilar Zinser, abogado del gobernador, detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva, las acusaciones contra García Cabeza de Vaca.

"La acusación específica y concreta es que en el 2019 el gobernador recibió 42 millones de pesos en depósitos que podrían ser de origen ilícito y que fueron dispersados entre empresas de su familia", detalló Aguilar Zinser.

Al respecto, el defensor dijo que se acreditará la procedencia licita del dinero por el que se le acusa al gobernador.

"Vamos a acreditar que ese dinero lo recibió el gobernador por haber vendido un departamento. Es un departamento en Santa Fe. Lo compraron a un precio menor en 2013 y lo remodelaron. Está acreditado el origen", añadió el abogado.

Alonso Aguilar Zinser secundó al gobernador: "En este asunto no hay nada de huachicol, bandas violentas. Es un delito patrimonial".

EL RESPALDO DE GOBERNADORES Y PANISTAS

García Cabeza de Vaca fue respaldado por los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista, quienes acusaron al presidente de usar a las instituciones de procuración de justicia para someter a los adversarios políticos.

"Es inaceptable el uso de las instituciones para someter o silenciar a los adversarios políticos [...] Esperamos que (la acusación contra García Cabeza de Vaca) no sea una antesala de la embestida contra los miembros de esta alianza", dijeron los gobernadores aliancistas en un evento el viernes pasado en Monterrey, Nuevo León.

El presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, sostuvo que la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas tiene un claro tinte político electoral.

Los senadores y diputados del PAN advirtieron que las acusaciones contra el Gobernador se tratan de una clara persecución política contra un opositor.

"Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar. El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral", indicaron en la cuenta de Twitter.

La Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) tuiteó: "El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador".

AMLO PIDE QUE SE DÉ A CONOCER EXPEDIENTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se haga público el expediente contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

"Ojalá que la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, eso va ayudar mucho, así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos, yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa", dijo el presidente durante la conferencia de prensa.

Tanto López Obrador como el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero han rechazado que haya venganza política detrás de la acusación contra el gobernador de Tamaulipas.

"No va haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso que esto sea una venganza de algún tipo político de ninguna naturaleza", señaló Gertz Manera.

"Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse que no somos tapadera de nadie", dijo por su parte el presidente.