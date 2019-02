Burócratas se organizan para exigir pago único en seguro de separación

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 19/02/2019 08:30 p.m.

Marta y Guadalupe (nombres cambiados a petición de las entrevistadas) trabajan en el Gobierno Federal. Ambas tienen el cargo de directoras. Ninguna ha pensado aún en retirarse, aunque les ofrecieron la opción. Hace unos días les enviaron una circular para informarles sobre las nuevas disposiciones del Seguro de Separación Individualizada (SSI), de la anterior administración federal que había para servidores públicos con rangos de Mando y Enlace, que funcionaba con aportaciones suyas y del gobierno a partes iguales, pero que con el programa de austeridad, el gobierno ya no aportará.

En caso de que no piensen retirarse, ellas podían continuar su aportación ante la aseguradora MetLife, ya sin la parte del gobierno. Si quieren cobrar lo ahorrado, podían hacerlo, pero no en una sola emisión, sino en cinco, según la dependencia, y en un plazo que se alargaría por dos años y medio.

A ninguna le convenció, ya que se trata de un esquema donde el ahorro ya no les rinde como si fuera en un solo pago, cuando ellas tenían sabido que cuando se los entregaran sería en una sola emisión. De acuerdo con ambas, no son las únicas enojadas en sus dependencias.

Hay mucho enojo. Mi reacción es que si ese recurso ya es del servidor público es como cuenta de ahorro, si se elimina la prestación deberíamos tener la libertad de ir nosotros y acordar con MetLife si se los quieren quedar. Su rendimiento no es competitivo, con retiros parciales castigan el rendimiento. No entendemos por qué la Secretaría de Hacienda a la hora de disolver la prestación negocia, cuidando el interés de la empresa", se quejó Marta.

En una situación similar estaría Guadalupe, quien dice que en pagos no le rendiría el dinero, que en conjunto calcula son unos 600 mil por 7 años ahorrados y en caso de recibirlo en una sola ministración le ayudaría a pagar una hipoteca que debe, pero en dos años con pagos de 150 mil, se diluiría.

"En dos años puede pasar cualquier cosa. Incluso, puedo fallecer. Mis familiares pueden quedarse con lo que me falte, pero podría haber nuevas trabas".

De acuerdo con Marta, ella no firmó ninguna póliza que autorizara el pago de esa manera, por lo que consideró que puede tratarse de una decisión unilateral del gobierno.

No es la única empleada enojada con la decisión. En redes sociales circula un escrito que solicita firmas ante la plataforma change.org para pedir que la aseguradora no entregue el SSI en cinco pagos, sino solo en uno. También se exhorta al Poder Ejecutivo y Legislativo para que eso no ocurra, y se llama a hacer reclamaciones ante la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para recuperar los ahorros.

"Lo anterior, ya que Metlife pretende devolver nuestros ahorros a pesar de que ya están congelados, en 2 años y medio lo que es un vil abuso pues deben devolverlos a la brevedad con el monto de las reservas que deben tener depositadas para hacerle frente a este tipo de imprevistos, que fueron originados por las políticas de austeridad del gobierno federal actual, en las cuales se olvidaron de que no es un dinero lícito o mal habido", se lee en el escrito.

El abogado laboral, Manuel Fuentes Muñiz fue consultado por La Silla Rota sobre la legalidad del pago diferido, y consideró que la clave está en la póliza, donde podrían venir las estipulaciones al respecto.

De acuerdo con un documento (del cual La Silla Rota posee una copia) enviado por el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Víctor Manuel Vilchis, a los titulares de las unidades de administración y Finanzas de las dependencias o entidades o su equivalente, oficiales mayores y organismos autónomos participantes del seguro de separación individualizado, se explicó que se firmó un nuevo convenio del SSI entre el gobierno y la aseguradora a fines del año pasado.

En virtud de lo señalado en las disposiciones referidas con anterioridad, el 31 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la suscripción de un convenio modificatorio del Endoso (Convenio Modificatorio)".

Sin embargo, de acuerdo con Marta, eso no se les hizo saber a los empleados ni se les pidió su firma. De hecho, dijo que pidieron por transparencia copia del contrato, ya que no lo tienen, y recordó que lo único que ellos firmaron fue un comprobante de adhesión, para que expresaran su acuerdo con el porcentaje de su sueldo mensual que querían aportar como ahorro.

"Nunca firmamos ningún contrato, el contrato fue entre el gobierno y MetLife, solo fue una hoja de consentimiento para que nos descuenten el porcentaje que era voluntario. El máximo era 10 por ciento y la prestación por el porcentaje que elijas, ese mismo aporte presentaba la dependencia. Es un contrato entre el gobierno federal y MetLife. Conozco compañeros enojados que buscan ampararse para pedir que les den todo de un solo pago. Se está generando un pánico colectivo de que la empresa vaya a quebrar e incumpla con sus compromisos".

De ser esto cierto, entonces no fueron tomados en cuenta, a pesar de ser los afectados, consideró por su parte Fuentes Muñiz.

"Lo ilegal lo hacen legal, entonces es ilegal".

EL DOCUMENTO

Dentro del documento que envió Mojica se menciona que en el Presupuesto de Egresos Federal 2019 se precisa que los servidores públicos de Mando y personal de Enlace de las dependencias y entidades solo podrán percibir las prestaciones establecidas en el Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, el cual no considera el seguro de separación individualizado.

"En virtud de lo señalado en las disposiciones referidas con anterioridad, el 31 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la suscripción de un convenio modificatorio del Endoso (Convenio Modificatorio).

"Para el caso de que el asegurado manifieste su voluntad de no continuar en la colectividad asegurada, se estará a lo siguiente:

"El asegurado deberá señalarlo a más tardar el 28 de febrero en el portal de la aseguradora www.metife.com.mx

El asegurado podrá solicitar el pago de la suma asegurada, la cual se realizará en 5 partes iguales. La primera cantidad a retirar por el asegurado podrá ser del 20 por ciento de la suma asegurada y el remanente de la suma asegurada se cubrirá posteriormente en pagos parciales cada seis meses, la suma asegurada se cubrirá posteriormente en pagos parciales cada seis meses.

"Si el asegurado no retirase alguna de las parcialidades en cualquiera de los semestres, el porcentaje se acumulara sin que se entienda que el asegurado renuncia a su derecho".

La Silla Rota preguntó en la Secretaría de Hacienda si Mojica había dicho algo adicional al respecto, pero la respuesta fue que no.

