Burócratas condicionan regreso masivo a oficinas del gobierno federal

Si se garantizan no solo las vacunas, sino también las pruebas anticovid, entonces los burócratas estarían en la mejor disposición de regresar a laborar

Los trabajadores al servicio del Estado condicionaron el regreso al trabajo presencial masivo hasta que el personal esté vacunado; por lo que antes de que sean vacunados no habrá regreso a oficinas sin considerar el color del semáforo epidemiológico, advirtió el líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, el dirigente de la burocracia detalló que, de darse el regreso a oficinas, éste podría ser de un 20 o 30% del personal, es decir, de 240 mil a 360 mil empleados al servicio del Estado.

"Sabemos de la importancia de devolverle el dinamismo a la economía, pero la salud de los trabajadores es primordial", subrayó.

Ayala Almeida descartó que una vez que concluya la vigencia del decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que los trabajadores del gobierno deberán retornar a sus labores el próximo lunes 3 de mayo, la instrucción vaya a ser volver a las áreas de trabajo, a las oficinas y a ventanillas.

Indicó que, si se garantizan no solo las vacunas, sino también las pruebas anticovid, entonces los burócratas estarían en la mejor disposición de regresar a laborar.

"Nosotros hemos insistido en que no aceptamos acciones unilaterales, por ello requerimos ser convocados para valorar la situación, al advertir que "los trabajadores no están solos pues tienen una representación legal, debido a lo cual no queremos provocar una acción radical de los trabajadores al señalar que se oponen al regreso".

Explicó que no pueden aceptar un nuevo riesgo de contagios, "porque el historial nos ha indicado que los trabajadores tienen todo el derecho de ser protegidos". Además, consideró que el retorno a laborar no está sujeto a una fecha determinada. "Estamos obligados a garantizarles que tengan ellos la seguridad. Esa es la posición. (...) Lo que en el fondo queremos es que no haya rebrotes y esa es la posición que nos han pedido los trabajadores y nos vamos a sostener en ella", puntualizó.

En enero, el gobierno federal informó la extensión del 11 de dicho mes hasta el 30 de abril para el trabajo a distancia en las instituciones de la administración público federal, debido al alto número de contagios por covid-19 en distintos estados de la República, sobre todo, en Ciudad de México.

En el anteproyecto que envió la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) se informó que debido a que la Ciudad de México se encontraba desde el pasado 19 de diciembre en semáforo rojo, es necesaria la implementación de medidas extraordinarias de protección a la salud.

"Las medidas extraordinarias son de aplicación inmediata, apremiante y obligatoria a efecto de contener y reducir el acelerado número de contagio", dice el decreto.

Se mantienen muy críticos los niveles de contagio del Coronavirus #COVID-19 razón por la que he determinado en pleno uso de mis atribuciones para fijar las políticas de recursos humanos en la APF, ampliar el trabajo a distancia hasta el próximo 30 de abril. @SFP_mx pic.twitter.com/ZOHyboJ6t0 — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) January 8, 2021

Con ese decreto, se cumplió un año en que la SFP ordenó el trabajo a distancia para evitar los contagios por la pandemia del covid. Fue el 23 de marzo del año pasado que por primera vez la Función Pública emitió un acuerdo para permitir el trabajo desde casa a los servidores públicos.