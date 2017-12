ENTREVISTA

Buenos candidatos y la Presidencia, mi misión: Zepeda

El nuevo dirigente del PAN descarta traiciones de las tribus del PRD y de los gobernadores emanados del partido en las elecciones del próximo año

ESTÉFANA MURILLO 19/12/2017 04:35 a.m.

Damián Zepeda, dirigente nacional del Partido Acción Nacional. (Especial)

Damián Zepeda, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), descartó un intento de traición por parte de mandatarios estatales emanados de este instituto político en contra del hasta hoy único precandidato a la presidencia por la coalición Por México al Frente: Ricardo Anaya.

En entrevista con La Silla Rota y cuestionado en relación a la ausencia de gobernadores panistas y del PRD durante el acto de "destape" del otrora presidente del panismo nacional, su sucesor Damián Zepeda aseguró que en su totalidad los gobiernos emanados del PAN respaldarán la candidatura presidencial que abandere el bloque opositor.

En lo que respecta al bando del PRD, afirmó que no temen daño colateral de las pugnas internas de ese partido, pues consideró que está muy comprometido, tanto como Movimiento Ciudadano, en la consolidación de un proyecto que generará el primer gobierno de coalición en el país.

¿Cuáles son los retos más importantes que enfrentas en tu calidad de nuevo dirigente nacional del PAN?

Me siento muy entusiasmado y muy orgulloso de esta gran responsabilidad. Soy panista desde hace casi 20 años, 18 para ser exacto, y entré al PAN con el sueño y con la ilusión de cambiar el país, como muchos mexicanos, y hoy sigo con esa lucha.

En esta responsabilidad hoy vemos tres prioridades para el partido. La primera buscar procesar de manera equitativa y transparente las candidaturas internas, no sólo la candidatura presidencial que quedó bajo nuestra responsabilidad en el Frente sino también las senadurías, diputaciones, alcaldías y todas las candidaturas que se tienen que procesar de aquí a febrero, con un compromiso claro: buscar a las mejores personas, los mejores perfiles, los más competitivos.

La segunda es continuar diferenciándonos como lo que somos, el principal partido de oposición de México, una oposición firme y constructiva, siendo congruentes con nuestros principios y nuestros valores. Particularmente debemos cuidar las instituciones de este país y en lo que respecta a la elección del próximo fiscal general, fiscal anticorrupción y del auditor superior de la Federación, buscaremos a las mejores personas que no tengan ningún vínculo partidista, que garanticen objetividad y un buen trabajo en nuestras instituciones. Estamos totalmente en contra del sistema de cuotas y de cuates.

Y la tercera prioridad es ir a la elección a ganar la presidencia de la República y ganar no solamente por ganar el poder sino para transformar al país y establecer el primer gobierno de coalición en México, que tenga una mayoría estable en la Cámara de Diputados y de Senadores, para poder hacer las transformaciones que requiere México con una agenda puntual de cambios para este país.

¿Cómo lograr la unidad y la reconciliación al interior del partido para salir fortalecidos rumbo al 2018? Aún prevalecen las voces opositoras que se enfrentan a la dirigencia de tu partido...

El PAN está con ánimo fuerte, la militancia en su gran mayoría está entusiasmada con la idea del Frente Ciudadano por México, hoy coalición electoral. Tenemos que trabajar en unidad en torno a principios, no en torno a intereses personales y todos aquellos que estemos convencidos de que México tiene que cambiar, de que el PRI gobierno lo ha hecho pésimo por la vía del autoritarismo y la corrupción, sumaremos esfuerzos.

Ahora hay algunas voces distintas, particularmente un puñado de senadores que en su momento eran parte del grupo del poder y que lograron posiciones en su mayoría plurinominales y que decidieron negociar con el PRI a cambio de intereses personales, como es la presidencia del Senado, bueno esos no representa el PAN.





¿Cómo se va actuar ante esas resistencias? ¿Es posible abrir un diálogo con los llamados "rebeldes del PAN"?

Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por sumar voluntades y quienes seamos panistas de convicción, quienes realmente queramos la alternancia en este país vamos a lograr el cambio. Quien está integrado al PRI pues allá que sea bienvenido.

Soy una persona que dice las cosas como las siente y como las ve, su actuación fue indebida, hicieron un pacto a cambio de posiciones particulares y yo eso jamás lo apoyaré.



Éste tema no es parte de la agenda prioritaria del PAN, está en la Comisión de Orden y será ese órgano el que decida su futuro en el partido.





En el destape de Ricardo Anaya hubo grandes ausentes entre ellos gobernadores del PAN y los cuatro mandatarios del PRD ¿Fue ese un mensaje? ¿Temen traiciones al interior del Frente?

En el PAN no tenemos ninguna duda de que el 100% de los gobernadores emanados están con el partido, van a apoyar al PAN y por supuesto al candidato del Frente. Tienen un compromiso total con la institución y con el cambio democrático de México. No tengo ninguna duda.

Hoy sólo tenemos un precandidato registrado, el caso de Ricardo Anaya, pero pudiera haber más. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que sea un proceso equitativo y justo. Y sé que ellos serán parte de esta decisión y apoyarán a quien represente la mejor opción.



¿Es posible que se registre algún otro interesado a la candidatura presidencial?

Sí, la convocatoria se cierra hasta enero en donde cualquier militante o ciudadano puede registrarse si cumple con los requisitos. Al día de hoy tenemos una precandidatura registrada de Ricardo Anaya, no tenemos aviso de intención firme de algún otro aspirante pero por supuesto que en términos legales y en términos políticos, también pudiera alguien registrarse si cumple los requisitos.





¿Les preocupa ser daño colateral en las pugnas internas del PRD?

No veo ningún riesgo porque veo muy comprometido al PRD y a Movimiento Ciudadano en este gran frente, en esta gran lucha por cambiar el régimen.

Creo que todos tenemos el mismo grado de compromiso, hicimos un gran ejercicio para tener una plataforma en común, hicimos un gran ejercicio para lograr el consenso de quien tenía que encabezar la candidatura presidencial. Estamos en un gran ejercicio en materia de senadurías, diputaciones y principalmente todos estamos claros en el objetivo final que es lograr la transformación de México y no veo ningún riesgo en ese sentido. Al contrario los veo totalmente comprometidos y trabajando en el mismo proyecto.

Miguel Ángel Mancera rechazó apoyar directamente la eventual candidatura de Ricardo Anaya, luego de que él mismo compartía esa aspiración...

Al doctor Miguel Ángel Mancera nuestro más amplio reconocimiento, sabemos que ha hecho un excelente trabajo al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Él ya ha manifestado que apoya muy comprometido al frente y que lo ve como la opción para el cambio de este país, yo creo que eso es lo que hay que resaltar y estamos seguros como lo ha expresado que estará en esta lucha democrática.

Él es parte del inicio de este proyecto, es de los principales impulsores y nosotros vemos hoy que está respaldando al frente. Ya está completamente comprometido y así lo ha manifestado una y otra vez y tiene nuestro más amplio reconocimiento.

¿Cómo evitar cometer los mismos errores que llevaron al cuarto lugar a Josefina Vázquez en la elección del Estado de México?

Nosotros hemos venido tomando decisiones pensando en lo correcto para cada uno de los estados y para el país, en ese momento consideramos que eso era lo adecuado y estamos convencidos de que hubiese sido la mejor gobernadora del Estado de México. No resultó pero creo que toda elección es una lección, hay que tomar lo bueno, hay que tomar los retos que se presentan.

Viene una elección que claramente tiene un dilema planteado: continuidad o cambio. Continuidad de quien piensa que México va por el camino correcto, continuidad de quien cree que no hay violencia, que no hay corrupción, continuidad de quien cree que todo está perfecto y para eso está el candidato del PRI. La segunda opción es el cambio que quiere el 80% de los mexicanos que creemos que el país está pasando por un mal momento en términos de gobierno, ahí están las cifras de violencia vamos a cerrar el año más violento de las últimas décadas en el país, los casos de corrupción, el pacto de impunidad, el autoritarismo, el espionaje de quien piensa distinto.



Evidentemente el país no va muy bien y hay dos alternativas de cambio: voltear pasado que es la de Andrés Manuel López Obrador con propuestas simplistas y populistas. Y otra que voltea al futuro buscando soluciones modernas e innovadoras que es la candidatura que representa el frente y en este caso el partido Acción Nacional junto al PRD y Movimiento Ciudadano.

¿Es Ricardo Anaya realmente competitivo frente a sus adversarios?

Tengo que ser muy respetuoso como dirigente de un proceso abierto porque no ha concluido el registro y no tenemos todavía la certeza de que tengamos un candidato único. Las valoraciones de quién debe ser candidato las tendrán que dar hasta que se tenga la votación por parte de los militantes y yo como dirigente tengo que respetar eso.

Sin embargo creo que es un excelente ex dirigente, el más exitoso que ha tenido el partido Acción Nacional en términos electorales, un gran ser humano, honesto, íntegro e inteligente y lo mismo opino de otras personas que podrán registrarse para esa candidatura, por lo que yo preferiría por supuesto guardar la equidad que debe tener la dirigencia.

¿Has tenido comunicación con otros panistas interesados en la candidatura como Romero Hicks o Ernesto Ruffo? ¿Cuál es el acuerdo alcanzado?

He tenido encuentros muy respetuosos y muy positivos. Están cada uno en su propia valoración. Derbez ya anunció que no participa, los demás anunciarán seguramente su decisión personal próximamente y nosotros la respetaremos. Lo que nosotros les hemos informado es que garantizamos desde el partido un trato equitativo y justo y eso es lo que tendremos.

¿Es un reto posicionar la imagen de Ricardo Anaya a nivel nacional? Su arranque de precampaña no tuvo la presencia esperada...

De ninguna manera, la candidatura del Frente va a ser una candidatura competitiva, fuerte y sólida. Hoy Anaya es el único candidato registrado y a él me puedo referir. Yo creo que el planteamiento de ese evento fue en sí una rueda de prensa, no era un evento multitudinario.

Si hubo una incongruencia total fue en el caso del PRI con Meade, que va con el sector indígena a dar un discurso cuando en realidad no apoyaba a los indígenas. Cuando tuvo oportunidad de hacerlo como secretario de Hacienda no nada más no los apoyó sino que los perjudicó. El presupuesto 2016 y 2017 que a él le tocó, disminuyó en un 51% el recurso de la comisión en materia indígena y eso son hechos no discursos.



Una foto o un evento cualquiera, pero cuando tienes la oportunidad debes demostrar que estás con los más vulnerables y él definitivamente no lo estuvo.

Finalmente hoy hay tres interesados en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿El PAN tiene predilección por alguno?

Así como nosotros pedíamos y argumentábamos que a nivel nacional el partido político que tiene mayor peso específico era el PAN y por lo tanto éramos los que debían proponer esa candidatura, en la Ciudad de México nosotros reconocemos que es el PRD el que tiene la mayor competitividad en las elecciones y por lo tanto serán ellos quienes definen a él o la abanderada del frente de la ciudad y nosotros estaremos respaldando la decisión que se tome.

Somos tres partidos los que conformamos el frente pero la responsabilidad del proceso interno es del PRD. Nosotros respetaremos en este caso a quien le tocó decidir.

LEA TAMBIEN Mancera debe sumarse a Anaya para ganar en 2018: Granados El presidente nacional del sol azteca, Manuel Granados, advierte que solamente en la medida en que el INE dé certezas al proceso electoral, apoyarán sus resoluciones

LEA TAMBIEN Anaya y Zepeda se apoyan mutuamente en un 'palomazo' Así como Zepeda impulsará la precandidatura de Anaya en el Estado de México, Anaya respaldará a Juan Zepeda en su candidatura como senador