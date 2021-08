Bueno para México y EU, demanda contra fabricantes de armas: LA Times

El diario estadounidense Los Angeles Times consideró que la demanda contra fabricantes de armas puede traer beneficios tanto a México como a Estados Unidos.

En un editorial, el rotativo señaló que el movimiento legal del gobierno mexicano contra una gran cantidad de fabricantes y distribuidores de armas de EU es descarado, pero bienvenido.

Destacó que la Unión Americana es el proveedor indirecto de armamento para las letales guerras contra las drogas en México y los gánsteres de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El apetito estadounidense por los narcóticos ilícitos atrae las drogas hacia el norte; el "río de hierro" de las armas fluye hacia el sur. Ahora, la sociedad mexicana y centroamericana está destrozada por el terror y el asesinato, hay refugiados desesperados de la violencia que llegan al norte. LA Times remarcó que el tráfico en ambos sentidos es pesado, al igual que lo es el número de muertos.

La demanda de México vs Smith y Wesson se presentó en el Tribunal de Distrito de los EU. Los acusados incluyen Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger, Smith & Wesson e Interstate Arms.

Como era de esperar, la industria de las armas pequeñas respondió a la demanda con conmoción, burla y negación. Los defensores de las armas insistieron en que los criminales mexicanos usan armas fabricadas en China o India. Y además, argumentan, una demanda es una pérdida de tiempo y dinero, y está condenada al fracaso. Por su reacción, uno pensaría que México había exigido algo verdaderamente loco, como, digamos, un muro fronterizo, agregó el medio de comunicación.

La demanda alega que las ventas se realizan en Estados Unidos para envíos ilícitos a México. La acusación clave es que los fabricantes de armas no solo saben que sus armas terminarán al sur de la frontera, sino que también las crearán específicamente para ese mercado. Un ejemplo que se cita a menudo es una pistola Colt .38 Super grabada con una imagen del revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Esa arma se utilizó en 2017 para asesinar a la periodista de investigación Miroslava Breach, detalló.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México alega que en 2019, 17,000 asesinatos fueron resultado de armas importadas ilegalmente al país desde Estados Unidos, recordó.

El Congreso no ha tomado medidas para detener el flujo de muerte hacia el sur desde los EE. UU. No ha impuesto verificaciones de antecedentes, no ha impedido que los compradores falsos compren armas para los traficantes ni ha tomado medidas enérgicas contra los fabricantes de kits de ensamblaje de armas imposibles de rastrear, a partir de los cuales los compradores pueden ensamblar "pistola fantasma".

Cualquiera de esos movimientos podría ayudar a detener la violencia en EU, así como en México. Por ejemplo, se informó que se utilizó un "arma fantasma" para herir gravemente a dos agentes del alguacil del condado de Los Ángeles en un ataque el año pasado. Sin legislación del Congreso, las demandas pueden ser el único camino a seguir. La semana pasada, los agentes demandaron a Polymer80 Inc. de Nevada por fabricar las piezas de las armas.

Los estadounidenses respondieron a los cierres de covid-19 el año pasado haciendo fila en las tiendas de armas. A los fabricantes, distribuidores y vendedores les fue bien. La tasa de homicidios saltó al nivel más alto visto en los EU. En más de dos décadas, incluso sin la serie de tiroteos masivos que ocurren en un año más típico. Así que México puede lograr algo con su demanda.

Los fabricantes y comerciantes de cigarrillos sabían lo que estaban haciendo cuando vendieron sus productos altamente adictivos y causantes de cáncer en los EU, así como en todo el mundo. Las demandas de responsabilidad que les exigían que pagaran los costos de los daños y la muerte que causaron sus productos, cambiaron las prácticas de la industria y los hábitos de los estadounidenses y redujeron el número de muertes.

Los fabricantes de armas afirman no estar sujetos al mismo tipo de presiones debido a la Segunda Enmienda, que protege el derecho a poseer y portar armas. ¿También protege contra la fabricación y venta de armas a sabiendas para su tráfico ilegal a través de la frontera? Quizás lo averigüemos, concluyó La Times.

(Luis Ramos)