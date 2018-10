Brasil no ha entregado información de Odebrecht: PGR

REDACCIÓN 03/10/2018 07:36 p.m.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó este miércoles que el gobierno de Brasil no le ha entregado ninguna información sobre las investigaciones que ha realizado sobre el caso Odebrecht.

El subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, aseguró que la falta de información ha obstaculizado las investigaciones en México.

"Brasil no nos ha proporcionado información. Sí, tenemos muy avanzada la carpeta de investigación... porque tenemos declaración de diversas personas, pero Brasil, yo veo que dice, dice y dice y yo no veo claro".

El funcionario federal explicó que en lo referente al tema, el acuerdo reparatorio con la empresa Odebrecht se han efectuado pláticas y sin que hasta el momento se llegue a un convenio.

"El tema del acuerdo reparatorio con la empresa, también se está trabajando en ello, porque la empresa pretende, que también es un derecho, y en un momento dado se puede gestionar, pero no hemos llegado a ningún acuerdo reparatorio", explicó.

El posicionamiento de la Procuraduría tiene lugar después de que el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI) solicitó transparentar la información sobre el caso Odebrecht, petición que se está analizando y se responderá conforme a derecho.

"Estamos investigando, no ocultamos nada. Pero no podemos hablar de muchas cosas porque tenemos limitaciones que no los pone el mismo sistema, el debido proceso. Y si lo violentamos luego tiene sus consecuencias", enfatizó.

