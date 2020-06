Borran los extraños datos del doctor López-Gatell

La Secretaría de Salud tenía registradas a 19 personas que iniciaron con síntomas de covid-19 y dieron positivo a la prueba antes del que se conocía como el primer caso confirmado del 28 de febrero. Actualmente, el registro de tres de esas personas desapareció, a siete les corrigieron la fecha y se agregaron otros seis casos nuevos, por lo que todavía hay 15 personas que se enfermaron de coronavirus durante enero y febrero.

Las cifras y estimaciones que ha dado a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, han sido cuestionadas duramente esta semana porque México rebasó los 8 mil decesos por el virus Sars-CoV2 que él había pronosticado un mes antes como el total de muertes que habría en el país.

Asimismo, persisten las dudas sobre el aplanamiento de la curva de contagios, debido a los incrementos de casos y defunciones que se dan a conocer cada tarde. Ante este panorama, la principal duda es si México está preparado para retomar actividades con la "nueva normalidad" o se podría avecinar un caos.

El pasado 23 de abril LA SILLA ROTA publicó que en la base de datos abiertos de la Secretaría de Salud estaban registradas 19 personas que se contagiaron de covid-19 antes del que se conocía como el primer caso. Al realizar el mismo ejercicio con fecha al 28 de mayo, ya sólo son 15 los casos que aparecen, pero destaca que entre estos sólo hay nueve de los que estaban originalmente y seis son nuevos.

El primer caso que aparecía con resultado positivo era el de "Mariana "N" de 35 años que vive en el estado de Nayarit, quien comenzó con síntomas de coronavirus el 6 de enero y ese mismo día acudió a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, fue borrada de la base de datos, ya que actualmente no aparece el número de registro 09f6d9.

Eliminaron también el segundo caso, el de Tania "N", de 47 años, habitante de Tabasco, que fue hospitalizada en el IMSS el 8 de enero. Ella tenía el código 1c29f8.

La misma situación se presentó con el tercer caso que aparecía como positivo a covid-19, Juan "N" de 43 años, originario del Estado de México, quien buscó atención médica el 27 de enero en un hospital del IMSS.

Algunos otros los corrigieron, como la persona con el código 1d9580, Mauricio "N", de Baja California que fue atendido en un Hospital de la Secretaría de Salud y originalmente aparecía con fecha de ingreso al hospital el 19 de febrero, pero actualmente se indica que inició con síntomas el 17 de abril y fue a buscar atención médica el 19 del mismo mes.

Mientras que un hombre del Estado de México y otro de la Ciudad de México están en la misma situación, ya que curiosamente ambos aparecían registrados con fecha de inicio de síntomas el 17 de febrero y de ingreso al hospital el 19 del mismo mes. Al volver a buscarlos con los códigos 06059e y 0916c3, ahora los dos tienen fechas de marzo, los días 17 y 19.

Aunque en otros casos el error de registro fue mayor a un "dedazo", como en el caso de Sebastián "N", de la Ciudad de México que fue atendido en el IMSS, originalmente se indicó que había iniciado con síntomas el 18 de febrero y ese mismo día había acudido al hospital, pero ahora tiene fechas completamente diferentes, 8 y 11 de abril.

Aunque eliminaron los tres casos confirmados que tenían registrados en el mes de enero, en la base de datos del 28 de mayo ya aparecieron cuatro casos nuevos de personas que dieron positivo en ese mes, ya que iniciaron con síntomas los días 14, 17, 28 y 29.

Sin embargo, resalta el del 17 de enero, ya que la fecha de ingreso a hospital fue hasta el 16 de abril, por lo que podría tratarse de un error en la base de datos, ya que de lo contrario este hombre de Baja California llevaría tres meses con la enfermedad.

Sucede lo mismo con dos defunciones que están registradas antes de la primera, que fue el 18 de marzo. En este caso uno de los decesos fue el 20 y el segundo el 23 de febrero, pero al revisar la fecha de ingreso al nosocomio, estas personas están registradas con las fechas 18 y 23 de mayo, respectivamente, por lo que no podrían haber muerto en febrero.

En la conferencia del pasado 24 de mayo, el subsecretario López-Gatell explicó que se hizo una auditoría para verificar la existencia de estos casos "y es imposible que alguien pudiera tener un diagnóstico por laboratorio antes de haber iniciado los síntomas, antes es varias semanas antes del inicio de los síntomas, en la medida en que no se le había hecho la prueba, más que después de que presentó los síntomas".

Aseguró que la presencia de estos casos anteriores al primero en la base de datos no tienen implicaciones sanitarias ni políticas. En tanto, José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, indicó que verificaron que ninguna de esas personas inició con síntomas antes de esas fechas.

"Esto responde a un error en la parte de la notificación del dato, recordemos que la plataforma Sisver recibe la información directamente de todas las unidades en el país que notifican casos tanto unidades Sisver como unidades no Sisver que son todas las unidades del segundo y tercer nivel", dijo.

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para el covid-19, explicó en entrevista con LA SILLA ROTA que se pueden presentar este tipo de equivocaciones al hacer los registros, pero que antes de que de den a conocer tendrían que haber pasado por una revisión.

"Sí creo que se a normal que se presenten errores, pero no creo que sea normal que se publiquen. No es que uno nada más pegue lo que llega y lo publica, tiene que haber alguien que lo revisa y que tiene criterio suficientemente claro e informado para corregir los errores antes de publicar. Entonces una cosa es que sea explicación y otra es que sea justificación", destacó.

El experto de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que estos hechos tienen un impacto negativo en la credibilidad y la confianza que tiene la población sobre este tema, ya que al ver que hay equivocaciones se generan dudas.

"Cuando uno tiene que estar haciendo corrección de lo que ya dijo públicamente, pierde credibilidad, ya todos los demás van a decir, bueno, a lo mejor está ya no le debo de hacer caso y eso es muy lamentable, porque quizás, la mitad o el 70% (de los datos) está bien, pero uno no sabe lo que está bien ni lo que está mal, hay muchos errores y cae todo en descrédito y eso muy penoso y lamentable.

"Yo creo que esto es evidencia de la falta de tablas, o sea son gente que a lo mejor tienen cierto nivel de preparación, pero no la experiencia y como ahora se considera que tener experiencia es ser deshonesto, pues prefieren cometer errores y perder la credibilidad que darle la oportunidad a gente con experiencia", enfatizó.

De 8 mil a 30 mil muertos y la curva que no se aplana, ¿qué falló en las estadísticas de López-Gatell?

El 26 de mayo, México llegó a la cifra de 8 mil 134 defunciones por el virus Sars-CoV2, hecho que puso de nuevo en la mira a las estadísticas del subsecretario López-Gatell, quien estimó que habría entre 6 mil y 8 mil muertes por covid-19.

El subsecretario dijo en entrevista con EFE el 23 de abril pasado que "estaríamos hablando que 6 mil personas, 7 mil u 8 mil personas podrían perder la vida". Además, estimaba que el pico de contagios sería entre el 8 y el 10 de mayo.

Sin embargo, la pandemia de covid-19 rebasó a López-Gatell, ya que los 8 mil decesos ya fueron superados. Durante su comparecencia virtual ante el Senado de la República, el funcionario trató de corregir las estimaciones tras ser cuestionado por los legisladores sobre las fallas que ha habido en la medición del covid-19.

"Precisamente fue una de nuestras primeras estimaciones, donde hablamos de 12 mil 500 personas que podrían perder la vida y podrían llegar hasta cerca de 25 mil o 30 mil, esperamos que no haya tantas defunciones, es muy impresionante el efecto que tienen las enfermedades crónicas sobre la mortalidad", enfatizó López-Gatell frente a los senadores.

Para Malaquías López Cervantes, el dar a conocer así las estimaciones "Es otra de las muestras de inexperiencia, comprometerse con lo que nos sabemos si va a suceder o no va a suceder, se pudo haber dicho ´yo creo que vamos a llegar a 8 mil, pero puede ser superior o ser menor´ y ya, queda uno con una salida, pero comprometerse a decir esta es la cifra y no doy explicaciones sobre las posibilidades para variar, pues es un error, una falta de experiencia, porque si no tiene uno que andar dando disculpas públicamente.

"Esto es otro de esos reflejos, decir el pico va a ser la semana que entra y luego se vuelve broma, y decir no importa cuando lo leas, porque siempre es el pico. Es precisamente esa falta de experiencia que hace que la gente actúe a veces de manera arrogante", criticó el especialista de la UNAM.

A pesar de que el subsecretario López-Gatell enmendó la plana y elevó la cifra de posibles muertes por coronavirus, sus estimaciones están muy por debajo de las que hacen otros especialistas, por ejemplo, Youyang Gu, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, creó un modelo científico en el que estima que México alcanzará las 131 mil 285 defunciones por Sars-CoV2 para el 1 de septiembre, es decir, cuatro veces más de lo que prevé el gobierno.

Otro de los temas controversiales es el aplanamiento de la curva, López-Gatell ha explicado en múltiples conferencias que se logró aplanar la curva ya que se reportan menos contagios que los que tendría nuestro país si no se hubieran aplicado las medidas de sana distancia.

Sin embargo, los números de casos confirmados no disminuyen. El sábado 23 de mayo se rebasó la cifra de 3 mil casos confirmados en las últimas 24 horas, con 3 mil 329 casos, y el miércoles se llegó a un nuevo máximo, con el reporte de 3 mil 463 personas que dieron positivo a covid-19.

López Cervantes explicó que en México no hay evidencia de que hayan bajado los contagios. Detalló que en la provincia de Hubei se monitorearon las cifras para ver si los casos eran menos o más que el día anterior, cuando detectaron que disminuyeron y también los decesos, entonces se dijo que la curva iba en descenso.

"Aquí la curva ha estado subiendo y decimos ya la aplanamos y luego salen con algo completamente imaginario, es que hubiera sido más alto si no hubiéramos hecho lo que hicimos y cómo lo demuestra, pues no, no lo demuestra, nada más lo dicen y ya uno lo cree. Yo creo que eso no es correcto en política pública ni en información pública en una sociedad moderna y dizque democrática", señaló.

Coincide Francisco Moreno Sánchez, médico internista e Infectólogo del Centro Médico ABC, quien señaló hace varios días en su cuenta de Twitter que "por más que uno quiera y desee que la curva empiece a aplanarse, los nuevos casos de covid-19 indican que seguimos en ascenso".

Mientras que Alejandro Macías, excomisionado Nacional para la atención de la influenza en México, alertó que "entramos oficialmente a la nueva normalidad postcovid-19. No parece un buen momento, estamos aún subiendo la cuesta terminada de la primera ola. Ni siquiera podemos decir que por haber entrado primero la Ciudad de México ha llegado a una meseta".

La República Mexicana se prepara para iniciar este lunes la reactivación paulatina de actividades, aunque hasta este viernes 31 estados del país están en riesgo máximo de contagios de covid-19. Zacatecas es el único que aparece en color naranja, que significa riesgo alto.

López Cervantes advirtió que el peligro está latente, porque la reapertura avanza a ciegas. "Ojalá que no haya desesperanza pública y ojalá que eso no se traduzca en situaciones socialmente difíciles. A qué me refiero, ya ha habido ataques a médicos y enfermeras, ya ha habido ataques a personas que se cree que están propiciando el contagio, entonces ahorita que vamos a empezar a salir y que todo mundo va a estar muy consciente de la posibilidad de ser contagiado, le va a empezar a echar la culpa a algo o a alguien y si eso produce confrontaciones sociales, pues vamos a vivir unos momentos muy difíciles", alertó.