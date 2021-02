Bolivia, con decisiones desproporcionadas: analistas

Bolivia no ha roto relaciones con México. La inminente expulsión de María Teresa Mercado, ahora exembajadora de México en aquel país suramericano, no ha desembocado en la ruptura diplomática de ambas naciones y solo se espera que antes de la medianoche del 1 de enero, Mercado regrese al país; sin embargo, la actitud del gobierno boliviano es desproporcionada, pues ahora también se mete con España que pudo haber sido un buen aliado para ellos en Europa.

Dos destacados internacionalistas, uno mexicano y otro boliviano, en entrevista con La Silla Rota, ofrecieron su lectura individual de lo sucedido. Pero ambos coinciden en que, por ahora, las relaciones diplomáticas entre ambos países siguen en pie.

Carlos Hugo, académico boliviano postgraduado de la UNAM en aquella nación, lo explicó así. “No, México debe saber que esto no modifica las relaciones entre ambos Estados. No es una ruptura de relaciones, y es necesario dar tranquilidad a los mexicanos y bolivianos que se encuentren radicando en ambas naciones pues esto no altera la situación de los mexicanos aquí; sus derechos están garantizados por las convenciones internacionales”, consideró.

La lectura de José Luis Valdés, investigador miembro del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM, advierte que México está solo a un paso de la ruptura con Bolivia. “Este conflicto ya escaló hasta el final, solo falta el rompimiento de relaciones. México se metió en un embrollo que no nos correspondía y es consecuencia de una torpeza del presidente López Obrador ganarse el respeto del resto de Latinoamérica, aunque a en realidad es el hazmerreír en términos políticos”, señaló. “Pero también hay que decirlo: la actitud del gobierno boliviano es desproporcionada, pues ahora también se mete con España que pudo haber sido un buen aliado para ellos en Europa. E incluso, un interlocutor neutral”, adelantó.

En tanto el personaje en conflicto, el expresidente boliviano Evo Morales, no emitió comentario alguno en Twitter; al menos no dentro de las primeras ocho horas posteriores a la expulsión de Mercado. La última noticia relacionada con él, refiere la concentración masiva a la que él convocó para el 22 de enero en Argentina, además de otra convención el día 19 con dirigentes que le apoyan, con el objetivo de elegir desde allá al candidato a la presidencia y vicepresidencia de su país.

Valdés interpreta que Evo Morales salió de México con cautela, tras el asilo que recibió- porque México necesitaba conservar una buena relación con Estados Unidos, toda vez que en aquellas fechas se encontraban algunos funcionarios norteamericanos en nuestro país. “De qué nos sirvió tenerlo aquí, como huésped distinguido. Su asilo fue inútil”, comentó y advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno de López Obrador se quede solo, al resaltar que Cuba, Venezuela y Argentina han guardado silencio.

“Se debe tener cuidado, puede significar el derrumbe de la plataforma de la política exterior mexicana”, señaló.

Mientras tanto, Hugo agregó otro ángulo a lo sucedido. “La persona -dijo en referencia a Mercado- fue encontrada realizando acciones no trasparentes; no son comprensibles las explicaciones de los mexicanos y los españoles en la residencia de la embajadora. No hay explicación clara de porqué estaba ahí un español con la cara encubierta. No parece inocente en este contexto, pensar que fue solo una visita de cortesía, escapa a la buena voluntad. No es natural”, opinó.

El internacionalista de aquel país explicó a LA SILLA ROTA que, en términos del interés nacional, si Mercado fuera únicamente un civil, se hubiera solicitado su expulsión inmediata. Pero dado su cargo, se le otorgó un plazo de 72 horas para salir de Bolivia.

“Pero es importante que los mexicanos sepan, que en el marco de la convención de Viena, no hay una ruptura de Bolivia con México. Eso hay que dejarlo claro”, enfatizó.

La canciller boliviana Jeanine Añez hizo el anuncio a temprana hora y así lo informó por la red social Twitter.

Este es el documento con el que expulsaron a la embajadora en Boliviahttps://t.co/M0zqGu1vDL pic.twitter.com/r2yD8dltuF — La Silla Rota (@lasillarota) December 31, 2019

“Hemos aplicado la Convención de Viena, ante los hechos sucedidos en días pasados en la Embajada de México y declaramos personas no gratas a la Embajadora de México, a la Encargada de Negocios de España y al Cónsul de dicho país”.

El canciller Marcelo Ebrard respondió en términos diplomáticos y concretos, mediante un comunicado de prensa.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Maximiliano Reyes, subsecretario para América latina y el Caribe (Foto: Cuartoscuro)

“La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido a la embajadora Mercado a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad. La Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento”. Así, la última frase de su comunicado delimitó el tamaño del problema.

Daremos todo el apoyo al personal que estará al frente de nuestra embajada en La Paz Bolivia, encabezados por la Consejera Ana Luisa Vallejo. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 30, 2019

El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, aseguró que México buscará mantener el diálogo con el gobierno de Bolivia, luego de que este expulsara y declarara persona non grata a la embajadora María Teresa Mercado.

Alejandro Celorio, consultor jurídico, y Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe (Foto: Cuartoscuro)

"Nuestro deseo es no elevar las tensiones, no quisiéramos llegar a la ruptura de relaciones (...) el gobierno de México está procurando seguir construyendo canales de comunicación directos", indicó en entrevista para Milenio Televisión.

