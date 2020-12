"Boleo zapatos, pero quiero ser doctor"

TUXTLA GUTIÉRREZ.- "¿Le boleo su zapatos?", pregunta Carlitos, niño indígena originario de Chenalhó, Chiapas, a sus clientes potenciales, sobre todo a los que caminan por el Parque Jardín de la Marimba de esta ciudad capital tuxtleca. Desde temprana hora, él y su padre buscan el pan de cada día, lejos de su tierra, donde las oportunidades son escasas, casi nulas.

El infante de 9 años de edad apenas habla el español, por lo que es ayudado por su progenitor Reynaldo Pérez Pérez quien, a cada rato, le traduce las preguntas al tsotsil, su idioma natal.

De hecho, él vino por primera vez a la "gran urbe" hace apenas unos meses debido a la pandemia, para acompañar a su papá (quien es bolero desde hace dos décadas), aprender el oficio de lustrador de calzado y, además, ganarse unas cuantas monedas.

Carlitos se agacha, se frota las manos, de repente suelta una leve sonrisa, pero advierte que, de grande, le gustaría ser doctor. Mientras tanto, afirma, busca juntar la mayor cantidad de dinero posible, primero, para llevarse algo al estómago y, después, para alcanzar alguno de sus sueños.



A diario, dice, le llegan como 3 o 4 clientes, de los cuales obtiene, en una jornada laboral de entre 8 y 10 horas, cerca de 50 pesos, más lo que junta su padre, es decir otros 150 pesos.

"Nos quedamos en Tuxtla como 20 días, rentamos un cuartito, y pues salimos a trabajar, pero de ahí nos vamos como una semana o 10 días a Chenalhó, porque allá está mi esposa y otras dos hijas pequeñas, por lo que aprovecho a sembrar ya sea maíz, frijol o café, pero no alcanza, pagan muy poco", cuenta.

De pronto se aparece en la charla Giovanny, otro niño indígena de 8 años y también oriundo de Chenalhó quien, con esfuerzo, soporta en su cabeza una bandeja de plástico con bolsas de chicharrones y palomitas que vende en el mismo parque. Él, al igual que Carlitos, cursa la primaria, aunque apenas el primer grado, mientras que este último ya está en quinto del mismo nivel.

A Carlitos, quien durante esta contingencia sanitaria avanza en sus materias escolares por medio de un cuadernillo especial que le revisa su maestro cada 15 días, le gustaría no solo seguir con sus estudios, sino dejar Chenalhó y vivir en Tuxtla, pues, como advierte su papá, esa localidad indígena está envuelta en un ambiente de incertidumbre causado por las constantes balaceras y muertes. Ambos aceptan que tienen miedo y que en esa región de los Altos de Chiapas no hay futuro.

ELOTES Y NOPALES PARA AYUDAR A SUS PAPÁS

En Ciudad Victoria, la pandemia del coronavirus dejó a Marcela, madre de Brayan, sin trabajo. Manuel, de oficio albañil y padre del escolar de 10 años trabaja unos días sí otros no debido a la escasez de este. Debido a ello Brayan ha tenido que trabajar para ayudar al sostenimiento del hogar.

Brayan cursa el quinto grado de primaria, pero el tomar clases por una vieja televisión, le permite salir a vender elotes, nopales y calabacitas que familiares traen de su rancho para ayudarse.

Marcela, la madre, fue objeto de los recortes de personal en la planta maquiladora, por la cancelación de contratos de las grandes empresas automotrices. Ahora para sostenerse hace bolsitas con nopales picados, o de elote y calabaza que Brayan sale a vender por las calles.

Manuel, el padre enfrenta la escasez de trabajo debido a la pandemia del COVID-19. Menos de la mitad del año ha podido trabajar.

Brayan, como cualquier otro niño, en ocasiones se entretiene jugando en la calle con otros niños que al igual trabajan vendiendo o boleando calzado.

Pero la preocupación de Brayan es cuando empieza ya a meterse el sol y no ha logrado vender su mercancía y entonces si apura el paso y el tocar puertas para ofrecer bolsas de nopales y de elote con calabaza a 10 pesos.









¿CUÁNTOS NIÑOS TRABAJAN EN MÉXICO?

Alrededor de 3.3 millones de niños trabajan en el país, un alza calculada en 100 mil menores más que en 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, elaborada por el Inegi, en colaboración con la Secretaría del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por tasa, el dato se ubicó en 11.5%, medio puto porcentual por arriba del ejercicio anterior de 2017, cuando fue del 11% (3.2 millones).

De los 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil, 2 millones (7.1%) laboran en actividades económicas no permitidas, lo que representa una disminución de 4.4 puntos porcentuales de 2007 a 2019.

Además, 1.3 millones (4.4%) trabajan exclusivamente en actividades domésticas sin remuneración en sus propios hogares en condiciones no adecuadas.

TRABAJO INFANTIL Y SUS COMPONENTES

De acuerdo con los resultados de la ENTI 2019, la población infantil de 5 a 17 años en México fue de 28.5 millones, de los cuales, 3.3 millones (11.5%) realizaron trabajo infantil: 61.1% hombres y 38.9% mujeres.

La tasa de trabajo infantil en 2019 fue de 11.5%. De este, el 6.2% realizó solo alguna ocupación no permitida, 4.4% solo se dedicó a realizar quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 0.9% alternó ambas formas de trabajo.

Estudios realizados por la OIT, establecen que el fenómeno del trabajo infantil está estrechamente vinculado con el entorno social, económico y cultural de cada país o región, además de que identifica entre las causas más inmediatas de este fenómeno, la pobreza y algunas problemáticas que enfrentan las familias.

Las tasas de trabajo infantil más altas se observaron en Oaxaca con 21.5% y Puebla y Chiapas con 18.3%, cada una; en tanto que las más bajas se registraron en Baja California y Ciudad de México, con 5.3% y 5.4%, respectivamente.

POBLACIÓN INFANTIL EN OCUPACIONES NO PERMITIDAS5

La medición del trabajo infantil en actividades económicas no permitidas6 comprende dos grupos de población, aquellos que trabajan a pesar de tener una edad menor a la permitida y los que teniendo la edad mínima legal para trabajar, lo hacen en sectores económicos y ocupaciones peligrosas y/o prohibidas; y en horarios prolongados de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta metodología fue aprobada por el Comité Técnico Especializado de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social (CTEETPS) en 2016, cuando se definió que las ocupaciones no permitidas son "las actividades económicas que no están permitidas por la ley, que ponen en riesgo la salud, o bien afectan el desarrollo físico y/o mental de las niñas, los niños y los adolescentes de 5 a 17 años de edad".

La ENTI 2019 identificó 2 millones de niños, niñas y adolescentes que realizan ocupaciones no permitidas, que equivalen a 7.1% de la población de 5 a 17 años del país; mientras que la ocupación permitida la desarrollan 133 mil personas en este grupo de edad.

La tasa de ocupación infantil en actividades económicas no permitidas descendió de 11.5% a 7.1% entre 2007 y 2019. Esta tasa, para la población de 5 a 14 años7 en el mismo periodo, disminuyó de 6.9% a 4.1 por ciento.

Por entidad federativa, la tasa de ocupación no permitida fue mayor en Oaxaca con 14.9%, seguido por Puebla con 12.6 por ciento. En contraparte, en Baja California Sur y la Ciudad de México se identifica el menor número de niños en estas ocupaciones, con 3.1% cada una.

Por grupos de edad, la población de 5 a 14 años es quien se desempeña en menor medida en ocupaciones no permitidas, con 44.1%; mientras que en los adolescentes de 15 a 17 años es mayor esa proporción, con 55.9 por ciento. En la división por sexo, la proporción de los niños que realizan ocupaciones no permitidas en relación es de 71.2% y de 28.8% la de las niñas. Los niños, niñas y adolescentes que se desempeñan en ocupaciones no permitidas se concentran en el sector agropecuario, con 29.2%, sector servicios con 25% y el comercio con 22.8 por ciento.

Por otra parte, la tasa de ocupación peligrosa de 15 a 17 años, es decir, ocupados que laboran en ocupaciones y sectores peligrosos, en horarios prolongados o nocturnos, o en ocupaciones con exposición a riesgos, a nivel nacional disminuyó durante el periodo de 2007 a 2019, al pasar de 26.6% a 16.6 por ciento. Por entidades, en 2019, Oaxaca reportó el nivel más alto con 31.2% y la Ciudad de México, con 7.8%, registró la tasa más baja.

Finalmente, de los 16.9 millones de hogares con población de 5 a 17 años identificada en 2019; en 1.8 millones de ellos (10.5%) hay niños, niñas o adolescentes que realizan ocupaciones no permitidas, la mayoría en hogares con jefatura masculina (74.7%). Aun así, el número de hogares con ocupación infantil no permitida mostró un descenso de 2.3 millones en 2009 a 1.8 millones en 2019.

POBLACIÓN INFANTIL QUE REALIZA TRABAJO DOMÉSTICO EN CONDICIONES NO ADECUADAS

Para la medición del trabajo doméstico en condiciones no adecuadas, se toma en cuenta la legislación laboral nacional, las recomendaciones internacionales y la metodología de las estimaciones mundiales de trabajo infantil de la OIT, su medición considera todas aquellas actividades dedicadas a la producción de servicios para el consumo de los integrantes del hogar, que afectan la salud o integridad física de quienes las realizan, es decir, se llevan a cabo en condiciones peligrosas o en horarios prolongados.

La ENTI 2019 estima que 20.8 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizan quehaceres domésticos en sus hogares sin recibir remuneración, de los cuales 1.5 millones los hacen en condiciones no adecuadas (7.3%) y se puede descomponer en: 35.9% en horarios prolongados y 64.1% en condiciones peligrosas.

Por sexo, se observa que los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas lo realizan en menor proporción los niños (48.7%), en relación con las niñas (51.3 por ciento). Al dividirlos según las condiciones, en horarios prolongados, 34.2% representan los niños y 65.8% las niñas; en contraparte, en condiciones peligrosas, 56.8% corresponde a los niños y 43.2% a las niñas.

A nivel estatal, la tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas más alta se registra en Oaxaca, con 9.3% y la más baja en Baja California con 2.3 por ciento.