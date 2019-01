Bloquean 868 mdp por lavado ligado al huachicoleo

MARCOS MUEDANO 28/01/2019 10:31 p.m.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) detectó un esquema de lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos, en el que participan 221 huachicoleros, 10 de ellos (nueve personas y una empresa) identificados como objeticos primordiales.

De acuerdo con información de la UIF, a 33 personas que participan directamente en las operaciones ilícitas, les fueron bloqueados 187 millones 70 mil 322 pesos, así como 29 mil 820 dólares.

Además, a 188 personas, entre ellas, ciudadanos extranjeros identificadas como accionistas o prestanombres o a los que se les han hecho depósitos, les fueron bloqueados 666 millones 994 mil 462 pesos, así como 690 mil 51 dólares.

En conjunto la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 868 millones de pesos (tomando en cuenta una cotización del dólar de 20 pesos).

El organigrama de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifica en la red de lavado de dinero a Everardo Villarreal Salinas, ex presidente municipal de Reynosa y a su padre Arturo Villarreal Tijerina.

También son investigados empresarios, un ex diputado local, un expresidente municipal, una funcionaria en activo de Reynosa, Tamaulipas, tres funcionarios de Pemex, así como gasolineras en los estados de Puebla y Tamaulipas.

El rastrero de las operaciones financieras que realizó la red de huachicoleo, ubica a 10 objetivos principales, los cuales son los considerados como las cabezas del robo de hidrocarburos y lavado de dinero de las ganancias obtenidas

El primero de los objetivos, y alrededor del cual trabajan los demás, es una empresa que, entre los años 2011 y 2013, ganó diferentes licitaciones para la restauración de áreas contaminadas por fugas y derrames de hidrocarburos.

El segundo objetivo es Everardo Villarreal Salinas, quien además, es investigado por su relación con el Cártel el Golfo, grupo al que le entregaba recursos para la adquisición de armas de fuego y camionetas, según indica el organigrama de la UIF. Esta persona realizó retiros por más de cinco millones 235 mil dólares entre el 15 de abril y el 28 de mayo de 2014.

La tercera es una funcionaria de Reynosa, Tamaulipas, la cual realizó retiros por tres millones 984 mil 675 pesos, entre el 6 de abril de 2007 y el 5 de abril de 2018. Además, esta persona realizó depósitos a una de sus hijas (6 años), por un monto de 17 millones 691 mil 399 pesos entre agosto de 2018. También, se ha identificado a otros dos de sus hijos, ambos menores, dentro de la red de huachicol. Esta misma funcionaria, tiene una cuenta de inversión en Banamex, con un monto de 21 millones de pesos, según su estado de cuenta de marzo de 2018.

El cuarto objetivo es una empresa, la cual ha realizado diferentes transacciones financieras, incluso, en Estados Unidos, entre agosto de 2016 y agosto de 2018. Algunas de las operaciones más altas que le fueron detectadas, son depósitos por más de 36 millones de pesos entre septiembre de 2017 y agosto de 2018.

De acuerdo con el esquema, la quinta persona es Arturo Villarreal Tijerina quien, según la UIF, realizó el 10 de agosto de 2015 realizó una trasferencia (recibió o entregó) 770 mil dólares.

El siguiente objetivo es una persona que el 12 de marzo de 2018 "participó en la licitación de Procedimiento de Subasta de Hidrocarburo recuperado de los sistema de efluentes de las refinerías del SDR de la dirección operativa de Producción de Pemex de Transformación Industrial.

Esta persona ha realizado depósitos empresas de Estados Unidos e Inglaterra, identidades con los nombres de Nortcote Energy Limited; UriLipszyc Or; Norcote Services Llc; Jaime Lip Szyc Or; Southerrn Coastal Operating llc; y Shoats Creek Development Inc por un monto de más de 279 mil dólares. Además, ha llevado a cabo retiros seis retiros por más de un millón de pesos.

La lista incluye una persona identificada como el objetivo siete, quien es señalado dentro de la estructura como un representante legal y apoderado legal de diferentes empresas nacionales y de Estados Unidos.

Una empresa es el objetivo ocho. El nueve es un subgerente Pemex, quien el 4 de octubre de 2010, compró un inmueble por 1 millón 786 mil 714 pesos. Además, se le detectaron pagos por sueldos y salarios por más de 14 millones de pesos entre los años 2011 y 2017.

Esta misma persona, esta relaciona con el objetivo 10, quien es identificada como una analista de Pemex. Entre ambos se realizaron trasferencias por 563 mil 100 pesos, entre febrero de 2015 y noviembre de 2018.

Además el objetivo 10, recibió por pago de salarios y sueldos de Pemex 14 millones 746 mil 483 pesos entre los años 2011 y 2016.

