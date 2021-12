Biden y políticos del mundo envían condolencias por muerte de Vicente Fernández

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador transmitió su pésame a los familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, de quien dijo fue "símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero".

Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 12, 2021

De igual forma, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que el mundo de la música ha perdido a un ícono.

The music world has lost an icon.



The music of Vicente Fernández created memories for millions. We send our condolences to his family and all those who loved him.



Vicente will be remembered for generations to come. — President Biden (@POTUS) December 13, 2021

Asimismo, la Secretaría de Cultura lamentó el fallecimiento de Vicente Fernández, cantante de música ranchera y actor mexicano con una trayectoria en los escenarios de más de 50 años, en los que grabó más de 100 álbumes y filmó más de 30 películas. Su poderosa voz seguirá resonando.

La Secretaría de Cultura lamenta el fallecimiento de Vicente Fernández, cantante de música ranchera y actor mexicano con una trayectoria en los escenarios de más de 50 años, en los que grabó más de 100 álbumes y filmó más de 30 películas. Su poderosa voz seguirá resonando. pic.twitter.com/4awSpfb5bU — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) December 12, 2021

Una vez que se confirmó la noticia, e l canciller de México, Marcelo Ebrard fue uno de los primeros en enviar su pésame a la familia acompañada de la leyenda "gran figura de la música mexicana y enorme personalidad contemporánea. Descanse en paz".

Mi más sentido pésame a Gerardo Fernández, hermanos, familiares y amigos por el fallecimiento de Don Vicente Fernández, gran figura de la música mexicana y enorme personalidad contemporánea. Descanse en paz. Abrazo a la familia Fernández. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 12, 2021

"Jalisco y México están de luto. La leyenda que con su talento le dio voz a los sentimientos de millones en todo el mundo nos deja como uno de los íconos más grandes de la música y mexicanidad. Q. E. P. D. Vicente Fernández, nuestro Charro de Huentitán. No dejaremos de aplaudir" escribió por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

Jalisco y México están de luto. La leyenda que con su talento le dio voz a los sentimientos de millones en todo el mundo nos deja como uno de los íconos más grandes de la música y mexicanidad. Q. E. P. D. Vicente Fernández, nuestro Charro de Huentitán. No dejaremos de aplaudir. pic.twitter.com/69YJl5qldS — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 12, 2021

"Un 12 de diciembre se va Vicente Fernández, que tantas mañanitas cantó a La Guadalupana", escribió Alejandra Frausto.

Un 12 de diciembre se va Vicente Fernández, que tantas mañanitas cantó a La Guadalupana. Con profunda tristeza recibo la noticia de que muere uno de los artistas más importantes de la cultura popular mexicana, símbolo indiscutible de la música ranchera. pic.twitter.com/KE2646XVed — Alejandra Frausto (@alefrausto) December 12, 2021

"Hoy México pierde a un grande de la música mexicana, el Charro de Huentintán. Mi más sentido pésame para Gerardo y Alejandro, para toda la familia y amigos de Vicente Fernández", escribió Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y DDHH.

EL MUNDO DEL DEPORTE

Asimismo, el periodista deportivo, José Ramón Fernández, periodista deportivo, envió un abrazo con afecto a la familia del cantante tras darse a conocer a la noticia.

La selección mexicana de fútbol publicó en su cuenta oficial que Vicente Fernández seguirá siendo "El Rey". "Gracias por su música y la voz que siempre acompañará a todos los mexicanos".

Y seguirás siendo "El Rey"...

Gracias por tu música y la voz que siempre acompañará a todos los mexicanos.

Descansa en paz, Vicente Fernández. ?? pic.twitter.com/DnvLfXecLx — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 12, 2021

ÁLVARO URIBE

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia escribió "Duele la partida de Vicente Fernández, que siga inspirando desde el cielo".

Duele la partida de Vicente Fernández, que siga inspirando desde el cielo.



Que sigan los aplausos "Si uds no se cansan de aplaudir su Chente no se cansa de cantar" — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 12, 2021

esc