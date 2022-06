Biden desoye a AMLO y deja fuera de Cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua: Bloomberg

El gobierno de Estados Unidos tomó la decisión después de semanas de discusiones de no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas que arranca este lunes en Los Ángeles, California.

De acuerdo con Bloomberg, la medida desafía los llamados del presidente, Andrés Manuel López Obrador y de otros jefes de Estados, para incluir a todos los países de la región o, de lo contrario, no acudir al evento.

La oficina de prensa de la Casa Blanca se negó a realizar comentarios sobre la decisión.

La decisión en Estados Unidos se basa en preocupaciones sobre la falta de democracia y respeto por los derechos humanos en los tres países, de acuerdo con fuentes de personas relacionadas con el tema.

Actualmente, Washington tiene representantes no gubernamentales de Cuba, Venezuela y Nicaragua para participar en foros del evento, dijeron las fuentes.

AMLO Y LA CUMBRE

Desde hace semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que no asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles a menos que se invitara a representantes de los gobiernos autoritarios.

La semana pasada el mandatario cuestionó al gobierno de Joe Biden al punto de sugerir que le cambiará el nombre a la Cumbre y que pase a llamarse ''Cumbre de los amigos de América''.

Las Cumbres de las Américas reúnen a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Continente Americano para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países del hemisferio.

En el evento, en la teoría, deberían participar los mandatarios de los 35 Estados independientes americanos.

De acuerdo con Arlene Ramírez Uresti, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana y el Tecmilenio, la ausencia del presidente López Obrador podría crear un "encontronazo" con Estados Unidos en un momento en el que México debe abordar con su mayor socio comercial soluciones para afrontar "una recesión económica global y problemas importantes en la distribución global de alimentos y mercancías.

KEN SALAZAR Y LA CUMBRE

El fin de semana, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar dijo que la ausencia del mandatario mexicano en la Cumbre no afectará la relación de nuestro país con su nación.

Salazar destacó que Joe Biden y López Obrador trabajan muy bien en varios temas y que así seguirá siendo.

''En los Estados Unidos estamos tomando varias decisiones, estamos trabajando en las invitaciones, todavía no sabemos quién va a ir y quién no; pero lo que no va a cambiar es la relación de EU y México, siempre va a ser una relación buena´', dijo el embajador.





