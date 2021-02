Bernabé Adame, el “youtuber” que elogió a AMLO en la “mañanera”

Durante la conferencia de prensa mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue elogiado de manera muy peculiar y polémica por un “youtuber” que ingresó a Palacio Nacional.

Se trata de Bernabé Adame, quien al tomar el micrófono soltó un discurso lleno de aclamaciones para el mandatario federal.

Primero, dijo reconocer la “valentía” con la que ha enfrentado a “los poderes fácticos”, hecho que hizo “se ganara mi respeto”, también lo hizo –dijo– el hecho de levantarse temprano, acostarse tan noche, de trabajar todos estos casi 365 días sin descanso.

Recriminó a los periodistas que asistan a la conferencia mañanera de no ponerse de pie cuando hacen preguntas.

Luego, dijo estar sin condiciones a favor del presidente y de la llamada cuarta transformación, para luego criticar a los medios que cuestionan a López Obrador.

“Con la 4T, con México, sin condiciones […] Estamos con AMLO sin condiciones, porque con condiciones hasta el piloto de Aeroméxico; con condiciones, el Reforma, Televisa, TV Azteca, Milenio, Fórmula y muchos más, con condiciones todo mundo”

Luego de la serie de elogios al presidente, Adame le hizo una petición a López Obrador: convocar a la mayor cantidad de gente al informe que Andrés Manuel dará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de diciembre.

“Convoquemos a este 1 de diciembre a que seamos más de un millón en su cuarto informe de gobierno. Ayúdenos, porque es la única arma que tenemos para parar a todo esos que se están queriendo elevar, para decirles: Espérense, este es el apoyo, el apoyo, todo el mundo que lo vea, el apoyo que usted tiene”.

Al respecto, el presidente dijo que siente el apoyo del pueblo y que eso mismo hace que no “afloje” el paso.

“Siento mucho apoyo de la gente, me lo dicen donde quiera que voy, me piden que no me desanime, que siga adelante, que no aflojemos el paso, que debemos de seguir adelante para transformar a México, que no nos detengamos”.

Por otra parte, señaló que los “conservadores” lo tienen sin cuidado, que no han podido unirse contra él y que solo cometen errores.

“No tengo realmente preocupación porque no se han podido articular los conservadores, no han podido conformarse en lo que podría llamarse un grupo reaccionario, una reacción, tampoco les voy a dar consejos de cómo hacerle, pero no han podido y están desesperados, cometen muchos errores”.

Pero, ¿quién es Bernadé Adama?

Se trata de un “youtuber”, quien tiene un canal de YouTube con más de 34 mil suscriptores y 6 millones de reproducciones.

La mayoría de sus videos aborda temas políticos y “análisis” sobre lo que se dice en las “conferencias mañaneras”.

También realiza narraciones de barrios, videos que están sumados en una lista de reproducción llamada “Esto Soy”.

Bernabé Adame tiene un documental en YouTube llamado “Esto Soy”.



Periodista no es, pero sí es un narrador del barrio.



¿Y #lordmolécula?#FelizViernesATodos pic.twitter.com/rNnTkEBPsk — NASH CASTILLO (@Naxchelli) November 22, 2019

Adame ha sido criticado duramente en redes sociales por las palabras al presidente. Refieren que aprovecha el espacio que puede ser para otros periodistas solo para alabar a Andrés Manuel.

En consecuencia, tras su participación en la “mañanera”, se dio a conocer en redes un video donde insulta a todo aquel que no esté con López Obrador, sea amigo o familia.

“Así de claro, así de simple, así de sencillo, aunque me quede yo solo, a chingar a su puta madre, sea mis amigos, sea mi familia, sea quien sea; yo, Bernabé Adame, estoy con México y para que México sea tiene que ser AMLO y todos los que Morena ponga, todo aquel que no le parezca ya se los dije: a chingar a su puta madre”.