Beltrones dice que no va al Congreso

El ex presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que no irá por un lugar en el Congreso de la Unión en las elecciones del próximo 1 de julio.

“Los espacios de la política no son exclusivos del Congreso, la política se hace en donde hay voluntad y hoy yo he decidido el no participar dentro del Congreso”, comentó Beltrones.

El priísta fue abordado luego de participar en la presentación de un libro en la antigua sede del Senado, ahí dijo a periodistas que su decisión ya es del conocimiento de la dirigencia tricolor.

¿Tiene interés en alguna candidatura plurinominal?, le cuestionaron, de acuerdo a una nota de Reforma. A lo que respondió: “no, yo he platicado con mi dirigencia y he señalado cuál es mi verdadero interés, y mi verdadero interés es en que este país tenga una gobernabilidad a futuro”.

“Todo gira otra vez alrededor de la gobernabilidad, las pasiones en la política pueden ser encausadas de distinta manera, yo ya dije la mía, preferentemente está en buscar gobernabilidad, no una posición dentro del Congreso, y ahí es a donde me dedicaré”, comentó.

A lo que dijo que sí es a su apoyo a la candidatura de José Antonio Meade a la Presidencia.

“El que mejor idea tiene sobre cómo resolver los graves problemas de México y el que más profundamente conoce también de cada uno de los orígenes de ellos. Por esto te digo que un voto seguro es un voto por Meade”, lanzó

Sobre la salida de Canek Vázquez del PRI, Beltrones comentó: “habría qué preguntárselo a él, pero recordemos muy bien, yo soy amigo de mis amigos, no soy dueño de mis amigos ni de sus decisiones”.

