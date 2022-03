Belinda elude multa del TEPJ a influencers del PVEM; ¿cuánto pagarán los demás?

La cantante Belinda Peregrin Schull logró esquivar la multa que impuso el Tribunal Electoral el viernes a través de la sentencia que emitió la Sala Regional Especializada, pues no se encuentra en la lista de multas a aplicar a influencers sancionados por promover al Partido Verde durante la veda electoral de las pasadas elecciones.

La Silla Rota consultó la sentencia, documento público del caso, en el que se informó que la cantante (quien respaldó la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador) expuso en escritos presentados en diversos momentos a la autoridad electoral que ella no difundió ningún mensaje en su cuenta de Instagram el 5 de junio 2020, durante la veda electoral.

También manifestó, como la actriz Michelle Vieth Paetau, que "las cuentas pertenecen a ellas, que son las únicas que las administran y que la publicación de los mensajes se realizaron de forma libre y para manifestar su opinión, con excepción de Belinda Peregrin, de la cual refiere no realizó publicación alguna el 5 de junio".

La sentencia relata que cuando se solicitó a empresas como Televisa SA de CV y Booking International México S.A. de C.V. información de dónde localizar a varios de los influencers multados, ambas respondieron no contar con dicha información.

"El representante legal de Booking International México S.A. de C.V., desahoga el requerimiento formulado por la autoridad instructora y refiere que no cuenta con la información solicitada, debido a que su empresa no maneja directamente a las figuras públicas Belinda Peregrin Schull, Verónica Montes y Jheremy Christian David Garrido Michalczuk, ni tienen información de quien los representa", señala la sentencia en la página 147.





"La representante legal de Televisa S.A de C.V. desahoga el requerimiento formulado por la autoridad instructora el veintiocho de septiembre, mediante el cual informa que no cuenta con el domicilio actual para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional de Danilo Xavier Carrera Huerta, Pedro Prieto Escobar y Michelle Vieth Paetau, ya que se trata de personas que no cuentan con una plaza de trabajo base dentro de la empresa, ya que son contratadas para proyectos específicos, de igual forma, que respecto de Verónica Montes, Belinda Peregrin Schull y Jheremy Christian David Garrido Michalczuk, no laboran actualmente para su representada", precisa en la página 144.

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LAS MULTAS?

Como informó La Silla Rota los influencers fueron divididos en dos grupos. Las multas impuestas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del INE se otorga un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al que dicha sentencia cause ejecutoria. Los montos se calcularon con base en lo que ellos y ellas reportaron en sus declaraciones a la Secretaría de Hacienda.

En el primer grupo, que deberá pagar el 2 por ciento de sus ingresos, está la conductora Raquel Bigorra Pérez quien deberá pagar 8,742.42 pesos. Raúl Cadena Herrera (conocido como Raúl Araiza) deberá pagar 21,830.88 pesos. La actriz Sherlyn Mountzerrat Gonzalez Diaz (Sherlyn) con 28,092.54 pesos. Uno de los montos más altos es del actor Gabriel Soto Diaz con 133,437.62 pesos y la actriz 25 Claudia Bárbara De Regil Alfaro con 86,850.40 pesos. Mientras que Mauricio Gerardo Garza Ferrigno deberá pagar 42,791.04 pesos.













En un segundo grupo de influencers que presentaron dijeron no tener ingresos y que deberán pagar un único monto por 4481 pesos están el actor Eugenio Siller Margain, Gustavo Zapiain Guajardo, la ex modelo Isabel Madow González y Nicole Sinai López Aguilar, entre otros.













