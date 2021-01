Bebé robada en España aparece en México 50 años después

Ligia Ceballos Franco, es una mujer mexicana que descubrió que había nacido en España con una identidad distinta, es decir, es un caso de bebés robados durante los primeros años de la dictadura militar de Francisco Franco en el país europeo. La organización Amnistía Internacional entregó en la antigua Procuraduría General de la República de México (PGR) una denuncia por el caso.

Para la organización, algunos de estos casos de bebés robados podrían ser hechos constitutivos de desaparición forzada, un crimen de derecho internacional cometido en España durante la Guerra Civil y el franquismo.

Debido a que las investigaciones realizadas en España no han fructificado, las víctimas se ven obligadas a recurrir a buscar justicia en otros países. Por ello, Amnistía Internacional presentó en febrero de 2017 en México una querella por el caso de una bebé robada en España en 1968.

Ligia Ceballos habría sido entregada a quienes hasta hace poco consideraba sus padres biológicos, pero fue registrada en España el 29 de mayo de 1968, bajo el nombre de María Diana Ortiz Ramírez.

Se estima que como bebé, pudo haber sido sustraída a su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas, a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado.

"Mis padres fueron buenas personas, me criaron, me quisieron y me dieron todo lo que pudieron. Esto no es en contra de ellos sino a favor de la justicia de otras historias como la mía, esto es por las personas a quienes el franquismo les arrebató su vida", afirmó Ligia Ceballos.

"En el caso de Ligia concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como son, por ejemplo, el registro de la niña con información falsa o la falsificación de documentos como su partida de nacimiento", señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Se calcula que al menos 30 mil niños y niñas fueron robados para darlos a familias afines al régimen durante la dictadura y que puede haber hasta 300 mil robados en total.

La fiscalía de España ha admitido investigar, pues muchas personas que se encuentran en la misma situación que Ligia, llevan muchos años luchando por que se les atienda y solo un caso ha llegado a ser juzgado.

A través de la plataforma "Te estamos buscando", de la que María Bueno es portavoz y coordinadora general apoya a las personas que fueron robadas como bebés, a encontrar a sus familias biológicas.

