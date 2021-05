Beatriz Gutiérrez recibe primera dosis de vacuna covid: "Muy buena organización"

La primera dama de México a través de su cuenta de Facebook mencionó que no se tardó más de 40 minutos debido a la buena organización. (Facebook)

Este día, la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, asistió a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra la covid de la farmacéutica Pfizer BioNTech a la Escuela Primaria Benito Juárez.

Así lo informó la primera dama de México a través de su cuenta de Facebook, donde mencionó que no se tardó más de 40 minutos debido a la buena organización que tiene el gobierno de la Ciudad de México para inmunizar a los mexicanos.

"¡Por fin! Con mucho gusto asistí a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa", compartió en redes sociales.

Asimismo, Gutiérrez Müller pidió a los mexicanos, "a seguir luchando por la vida".

VACUNACIÓN A EMBARAZADAS

El gobierno capitalino también arrancó el día de hoy la vacunación de mujeres embarazadas residentes en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México- -independientemente de su edad- a partir de la novena semana de gestación, en dos sedes: Biblioteca Vasconcelos y la Escuela Primaria Benito Juárez.

De acuerdo con lo anunciado este martes por el Gobierno de México, se definió a las mujeres embarazadas como nuevo grupo prioritario para la aplicación del biológico contra COVID-19, debido a que existe evidencia de que la infección por la enfermedad en este sector puede presentar un mayor riesgo de fallecimiento. Asimismo, se informó que todas las vacunas que se aplican en México son seguras y se pueden aplicar durante esta etapa.

La inmunización de mujeres embarazadas residentes de la Alcaldía Cuauhtémoc se realizará durante la Fase 11 del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, donde se prevé inocular a 77 mil 222 adultos de 50 a 59 años residentes de esta demarcación, cuya jornada concluirá el próximo sábado 15 de mayo.

