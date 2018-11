Beatriz Gutiérrez insiste a AMLO sobre aumentar medidas en tema seguridad

REDACCIÓN 27/11/2018 01:15 p.m.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, insistió en que el tabasqueño debe considerar el aumento de la seguridad presidencial a partir del próximo 1 de diciembre, cuando tome posesión como Presidente de México.

Ello, ante la disolución del cuerpo militar de élite que ha protegido a los mandatarios mexicanos durante los últimos 70 años, el Estado Mayor Presidencial, anunciada en verano por el líder izquierdista.

En su lugar, López Obrador optó por la protección de 20 personas no uniformadas, 10 mujeres y 10 hombres con estudios universitarios, un tanto mayor que el cuerpo de escoltas que tuvo cuando fue jefe de gobierno entre 2000 y 2005.

"Me cuida la gente y me cuida el pueblo, y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", ha referido López Obrador en múltiples ocasiones.

Presidirá Beatriz Gutiérrez Consejo de Memoria

De igual forma, entre las consideraciones que se le plantean al próximo mandatario se encuentra el uso del avión presidencial.

Al respecto, Gutiérrez Müller respaldó un tuit de Ricardo Barragan, jefe del Centro de Comunicaciones de Cruz Roja Guadalajara, quien la felicitó por lograr que el presidente acepte protección para él y su familia. De igual forma, le pidió persuadir a AMLO para usar la flota aérea presidencial, ya que "en ocasiones se requiere la presencia del presidente y no a todas horas y todos los destinos tienen vuelos"

En forma de respuesta, la futura coordinadora del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México enfatizó que en cuanto a la protección del futuro presidente es la investidura y no a la persona a quien hay que cuidar y proteger.

¡Más que de acuerdo! Seguiremos insistiendo en la protección del futuro presidente porque es la investidura, no la persona la que hay que cuidar y proteger. https://t.co/RngJyFpQeW — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) 27 de noviembre de 2018

Cabe recordar que la semana pasada la escritora se sumó a la petición pública para que el presidente electo sea cuidado como jefe de Estado, pues ve "muy importante" que el tabasqueño tenga protección debido al cargo que ocupará.

Me sumo a esa preocupación. Yo creo que aquí ya no nos pertenecemos y sobre todo el presidente electo, él tiene que pensar en que no lleva su nombre, sino una investidura, y es muy importante que el Estado mexicano le brinde esa seguridad, por supuesto que me sumo a esa petición pública de que sea cuidado adecuadamente como jefe de Estado", explicó en entrevista para Grupo Fórmula.

Al ser cuestionado sobre esta preocupación de su pareja sentimental, Lopez Obrador dijo que lo está considerando.



En otro tuit, Beatriz Gutiérrez recordó que faltan cuatro días para la llamada "Cuarta Transformación".





