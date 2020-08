"Batallé mucho para encontrar medicinas de cáncer para mi mamá"

"Batallé mucho para encontrar los medicamentos para mi mamá, llamé a farmacéuticas, llamé a institutos de cancerología y me dijeron que no tienen. Muchas farmacias me dijeron que antes lo vendían y ahora ya no, quién sabe por qué", expresó Raúl Alberto Orozco quien vivió el desabasto de fármacos oncológicos que hay en varias partes del país.

Lilia Carolina, madre de Raúl, fue diagnosticada con cáncer de hígado y la semana pasada tenía que recibir su cuarta quimioterapia, pero no hubo ciclofosfamida ni rituximab en el hospital del ISSSTE en el que la atienden en Torreón, Coahuila.

Raúl relató que no habían tenido problema en los meses anteriores, pero en esta ocasión cuando llegaron a la farmacia del hospital les dijeron que no tenían y que no sabían si esta semana les llegarían.

En ese momento comenzó la travesía de esta familia para encontrar los medicamentos, ya que buscaron en muchas partes sin éxito. La ciclofosfamida sólo estaba disponible en una farmacéutica en Estados Unidos, pero en 3 mil 200 pesos, cuando antes costaba 350 pesos.

Mientras que el rituximab le costó 45 mil pesos, un fuerte golpe para la economía de esta familia, ya que Raúl recientemente perdió su trabajo de químico farmacobiólogo debido a la pandemia de covid-19.

En su desesperación, Raúl publicó un tuit en el que pedía ayuda para encontrar los fármacos. Una persona que ya había terminado su tratamiento lo contactó y le ayudó con la ciclofosfamida que le sobró.

Aunque este mes lograron conseguir todo lo necesario para la sesión de quimioterapia de Lilia Carolina, la preocupación de esta familia es si el siguiente mes tendrán que vivir lo mismo para que ella reciba su tratamiento.

"Pido que no descuiden a la población con cáncer"

"Mi mamá sí sintió el desabasto, era una persona que esperaba que este gobierno la ayudara y no vio el apoyo que ella esperaba", expresó Raúl, quien añade que espera que el nuevo plan de las autoridades de comprar los medicamentos en el extranjero realmente ayude a que no falten los medicamentos.

Respecto al desabasto, como trabajó en una farmacéutica, Raúl explicó que es un problema multifactorial.

Principalmente ahorita es la pelea AMLO con las farmacéuticas nacionales, que no les da abasto al ISSSTE, al IMSS, todo eso. También a causa de la pandemia, porque la mayoría de las farmacéuticas compra su materia prima en la India y cuando cierran fronteras pues dejan de exportar producto y ya no tienen para producir medicamento, entonces es ahí cuando empieza un desbasto a nivel nacional

Actualmente Lilia Carolina se encuentra estable y le faltan seis sesiones de quimioterapia, pero su mayor preocupación es que quizá el cáncer se extendió a los huesos, esto lo sabrán hasta dentro de algunos días.

A esta familia todavía le falta camino por recorrer para terminar el tratamiento, por eso hace un llamado: "Al gobierno federal le pido que deje de tener tan descuidada a la población con cáncer, realmente no se han enfocado en ellos, con esto del Insabi no se sabe qué onda, desde el principio se tuvo ese miedo de dejarlos desprotegidos y creo que hasta ahorita no ha dado respuestas que nosotros queremos o necesitamos como población".

(María José Pardo)