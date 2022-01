Bartlett, un personaje rico en historias... negras: Martín Moreno

Si Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es porque dice lo que el mandatario quiere escuchar. A esa conclusión llegó Martín Moreno, periodista y escritor, después de una investigación de 16 meses que abarcó análisis de discursos y entrevistas con personajes cercanos al expriista. Así nació el libro Bartlett, el impune.

"Es un personaje muy rico, desafortunadamente, en historias negras", resumió el autor en entrevista con La Silla Rota. "Es un repaso a los últimos 40 años de la política mexicana, por un personaje que ha sobrevivido tantos años a lo largo de 7 sexenios, porque no sobrevive solo; necesita alianzas, complicidades y protección", dijo.

"Bartlett estuvo a punto de ser candidato de Presidencia a la República, pero le ganó la carrera presidencial Carlos Salinas. Esa es su gran derrota, podemos decir que fue lo único que le faltó".

SOBREVIVIR SEXENIO A SEXENIO

En las últimas 7 administraciones, Bartlett

encontró la manera de sobrevivir. La primera, a decir del periodista, fue en el sexenio de, quien lo hizo una figura imprescindible desde la

"Lo resumo en una frase: ´en Los Pinos platicas con el presidente, pero en Gobernación obedeces a Bartlett´, porque era la mano dura. Y en ese sexenio sometió a entes tan poderosos como el sindicato petrolero de la Quina y las televisoras".

En el siguiente sexenio, el autor relató que su primera alianza

política fue con el expresidente, a pesar de que no eran amigos ni miembro de su equipo de confianza.

"En el libro narro cómo fueron los encuentros entre ambos, porque un periodista sirvió de puente para lograr esa alianza y, si bien él no quedó en el sexenio completo de Salinas y sólo fue secretario de Educación, Salinas le permitió ser gobernador de Puebla", confía Martín Moreno. Desde ahí, vio pasar el sexenio de Ernesto Zedillo.

Después, con los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, comenzó su carrera como legislador; luego se acercó a López Obrador, quien posteriormente lo invitó a ser parte de su proyecto en Morena.

"Es astuto", describe el periodista, "endulza los oídos de los políticos. Hace pactos y alianzas con quien debe hacerlos. Aparece y se retira cuando debe hacerlo. Manuel Bartlett es el segundo hombre más poderoso en el sexenio actual, solo después de López Obrador". Sin embargo, afirmó, a estas alturas de su vida (85 años) el titular de la CFE ya no va por ser candidato presidencial.

LA ADMIRACIÓN DE AMLO... A BARTLETT

Moreno relató que el primer encuentro de Bartlett con el hoy titular del Ejecutivo sucedió después de 2006, cuando López Obrador perdió las elecciones presidenciales. "Tienen afinidades ideológicas muy importantes", y enlistó, "el mismo pensamiento político en cuanto a una estatización de la política, un estado totalitario y absolutista, un estado que regula prácticamente todas las actividades y hay cierto desprecio al sector privado y organismos autónomos. Todo aquello que hemos visto en este sexenio: Bartlett dice lo que López Obrador quiere escuchar".

Consideró que el mandatario lo admira, porque así se lo narraron diversos entrevistados. "En el capítulo del amasiato con AMLO relato que, cuando él acude a Palacio Nacional, López Obrador guarda silencio. Lo escucha con atención, sumiso; es al único que no interrumpe y le profesa respeto y admiración. Esto me lo dijo un hombre que conoce perfectamente la relación entre ambos".

El autor también realizó una revisión rigurosa de entrevistas, análisis del discurso político entre ambos personajes de la 4T. "Tras comparar los pensamientos políticos del presidente y Bartlett, así como sus corrientes político-ideológicas, puedo decir que Bartlett está gobernando al menos en dos sectores: el energético y electoral".

"De alguna manera cumplir su sueño de ser presidente lo realiza en estos dos campos, porque gobierna con su ideología a México, a través de López Obrador".

Resaltó que los dos comparten su formación priista de los 70, con influencia de los expresidentes Echeverría

LAS DEUDAS DEL TITULAR DE CFE

. Y que otro factor de unión es el económico, pues recordó que laen 2018 era la casa de Bartlett, que finalmente le vendió a Morena por un precio bajo.

El periodista aseguró que, en su carrera política, el expriista también ha pagado facturas, como el asesinato de Enrique Camarena, porque el gobierno de Estados Unidos no ha olvidado el tema.

"En el libro lo compruebo con declaraciones del ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow. A Washington no le quitas la idea de que Bartlett participó en la orquestación de ese asesinato y la prueba está en que él no puede entrar a Estados Unidos, porque sería detenido. O como me dijo otro entrevistado, sí puede entrar: lo que no puede es salir".

Añadió a esta historia un segundo asesinato, el del periodista Manuel Buendía. "Es difícil no pensar o suponer que un crimen de esa naturaleza lo decidió solo una persona; tuvo que haber sido aprobado forzosamente –por el tamaño de su repercusión– por el presidente y el secretario de Gobernación en turno".

Y explicó que, desde ese momento, tejió un manto de impunidad a su favor, lo que incluye además las elecciones presidenciales de 1988, cuando desde Segob mandó llamar al entonces candidato panista, Manuel Clouthier, para decirle que Cuauhtémoc Cárdenas no debía llegar a la presidencia.

"Le dice ´hay que evitar que llegue Cárdenas´. Esa frase, dicha por él la noche de la elección presidencial, es el inicio del fraude electoral de México más grande de la época contemporánea".

"En este caso y el de Camarena hay impunidad

; en lo electoral tras el fraude de; y hoy es un hombre multimillonario que tieney goza de impunidad porque no lo investigan".resumió que, si el político ha mantenido su impunidad a lo largo de 7 sexenios, ha sido gracias a unay alianzas, resultado de su olfato político, que le han ayudado a mantenerse y sobrevivir.

"Aquí nunca se le ha investigado. En Estados Unidos sí, por eso no va desde 1992. El impune retrata su condición política en toda su carrera".

EL ROSTRO DESCONOCIDO DE BARTLETT

Es su faceta demócrata, aseguró el autor que Bartlett "es un político al que no gusta la democracia, un político al que no le gusta acordar; que le disgusta la oposición y lo demostró como gobernador de Puebla cuando quería hacer pedazos a la oposición quitándoles dinero y triunfos electorales".

"Ese rostro no existe en él".

acz